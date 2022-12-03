اللعب مع الكبار.. أكراد سوريا و"حالة الإنكار"

تستشعر تركيا "فائض قوة" تجعلها تندفع لعملية عسكرية في عمق الشمال الشرقي لسوريا، متحدية الرفض الأمريكي والتمنع الروسي.. تركيا تدرك أهميتها الاستراتيجية للقطبين الأعظم في حربهما المحتدمة في أوكرانيا وحولها، وهي تعلم علم اليقين، بأن ليس لواشنطن، وبالأخص موسكو، من الدوافع والمبررات، ما يجعل أياً من العاصمتين بوارد التخلي عن أنقرة أو المقامرة بدفعها إلى الخندق المقابل، لذلك نراها تتهدد وتتوعد غير آبهة بتحذيرات الغرب ولا تمنيات الشرق.

وللرئيس التركي وحزبه الحاكم، مصلحة كبرى في شد "العصب القومي" للأتراك، على مبعدة سبعة أشهر من انتخابات رئاسية حاسمة، سيتقرر بنتيجتها، المستقبل السياسي، وربما الشخصي، للرئيس وحزبه، وهل ثمة من وسيلة أنجع من فتح "الملف الكردي" من أوسع أبوابه، لشد هذا العصب، وضمان "الصوت القومي" إلى جانب الصوت "الإسلامي المحافظ" في الانتخابات القادمة، سيما في ظل اشتداد الضائقة الاقتصادية وتفاقم أزمة الليرة التركية، وتزايد أعباء اللجوء السوري؟ ألم تجرب هذه اللعبة بنجاح في أواسط العقد الفائت، وأعطت أكلها؟

واشنطن تدرك الرهانات التركية وتعرف حسابات أردوغان أتم المعرفة، ومن ضمنها أن الرجل لن يهبط عن قمة آخر شجرة صعد إليها إلا بـ"بعض الحمص"، ولن يرجع خالي الوفاض، فكلفة خيار كهذا صعبة في الاستحقاق الانتخابي، لذا نراها لا تتوقف عن تمجيد الحليف التركي، وتفهّم مصالحه، ولكن دون مستوى المقامرة بوجود شريكٍ كردي، أظهر جدارة في حروبها ضد "داعش" أو ضد النظام السوري وحلفائه من المليشيات الإيرانية، فما هي المعادلة التي ستعرضها واشنطن، ويقبل بها أردوغان، ولا تضع الأكراد بين فكي كماشة فولاذية تركية-سورية-إيرانية، لا ترحم؟