أوروبا والخليج.. وفرص الهيدروجين الأخضر

من المجالات الواعدة في التعاون بقطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث يشير الاتحاد الأوروبي في وثائقه الرسمية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أن تطلعات الشركات الخليجية للتحول إلى مصدرين رئيسيين في مجال الهيدروجين، ستجلب طرقا جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

الهيدروجين الأخضر يتم الحصول عليه من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، حيث يتم فصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، فيتم إنتاج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي..

إنه بند أساسي في خطة الطاقة الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تسعى لزيادة حصة الطاقات المتجددة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.

ورغم أن هناك العديد من أنواع الهيدروجين (الأخضر، والأزرق، والرمادي، والبني، والوردي/الأرجواني، والفيروزي) ولكل منها استخدامات معينة، إلا أن الهيدروجين الرمادي المشتق من إعادة تشكيل الغاز الطبيعي، والبني المشتق من عملية تغويز الفحم (عملية تحويل الفحم إلى منتج غازي واستخدامه كوقود) يشكلان حاليا أكثر من 90% من الإنتاج العالمي..

في حين أن الهيدروجين الأخضر لم يتم إنتاجه بعد في أي مكان في العالم على نطاق واسع؛ لأن القطاع لا يزال في مراحل تطوره الأولية.

ومع ذلك، يمكن أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورا أكثر بروزا في سلسلة التوريد العالمية على المدى الطويل، وفقا لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى إمكانية إنتاج 14 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، لكن ذلك يتطلب تخصيص استثمارات هائلة لزيادة الطاقات المتجددة، حيث تحتاج تلك الكمية وحدها وجود 186 غيغاواط من الرياح البحرية أو 444 غيغاواط من الطاقة الشمسية.

في هذا السياق، تُظهر منطقة الخليج إمكانات شاملة قوية لتطوير البنية التحتية للهيدروجين على المدى الطويل، حيث بدأ الطلب العالمي المتزايد على الوقود منخفض الكربون في تقديم أساس قوي للتنويع ودعم النشاط الاقتصادي غير النفطي في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أعاد تنشيط الطلب على إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط على المدى القريب، فإن أطروحة الاستثمار طويل الأجل في المنطقة ستفضل بشكل متزايد إعادة توجيه بعض قدرات التصدير نحو الهيدروجين.

في الوقت الراهن، تشكل الشركات الأوروبية 60% على مستوى العالم من أدوار مشاريع الهيدروجين، بمن في ذلك الرعاة والممولون والمشغلون، والمصنعون، والمُنشئون، والاستشاريون.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الهيدروجين (بما في ذلك الأخضر) في أوروبا وحدها إلى 30 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 وإلى 95 مليون طن سنويا بحلول عام 2050.

وهنا يمكن القول إن الشركات الأوروبية تمتلك التكنولوجيا والخبرات اللازمة لمساعدة دول الخليج العربي على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتطوير البنية التحتية للهيدروجين.

في المقابل، يوجد حاليا (طبقا لبيانات فيتش سوليوشنز) ما لا يقل عن 46 مشروعا للهيدروجين والأمونيا الخضراء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدر قيمتها بنحو 92 مليار دولار، وجميعها تقريبا موجهة للتصدير.

ولعل منطقة الخليج تتمتع بميزات تنافسية كبيرة من ضمنها توافر الأراضي الصحراوية/الساحلية الشاسعة، والتكاليف الإنتاجية المواتية، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، وبيئات الاستثمار المستقرة على نطاق واسع، فضلا عن إمكانية الحصول على التسهيلات المالية نتيجة السياسات التفضيلية للحكومات والتصنيفات الائتمانية القوية.

لكن ذلك التعاون يتطلب أيضا وجود بنية تحتية متكاملة للغاز والهيدروجين ومرافق تخزين الهيدروجين والبنية التحتية للموانئ في كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وفي منطقة الخليج، توفر في الوقت الحالي دول مثل الإمارات والسعودية وعمان، أكبر إمكانات لتطوير البنية التحتية للهيدروجين وسط بنية تحتية أساسية قوية لإنتاج الهيدروكربونات، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ويعد قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل البلاد الأكثر قدرة في المنطقة على بناء صناعة الهيدروجين الخضراء.

وفي هذا السياق، أعلنت الإمارات خارطة طريق الريادة في الهيدروجين، والتي تحدد طموحاتها لإنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا الأخضر، كما وضعت هدفا طموحا يتمثل في تزويد 25% من الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030.

في حين تسعى السعودية لكي تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، ولديها خطط طموحة لتحقيق ذلك، فقد أعلنت سابقا إنشاء أكبر مشروع هيدروجين في العالم في مدينة ”نيوم“، وهو عبارة عن مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 5 مليارات دولار يعمل بسعة 4.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة..

المشروع قد يصبح جاهزا مع نهاية عام 2025، ويهدف إلى إنتاج 650 طنا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يوميا، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء السائلة سنويا، وتصديره للأسواق العالمية، لاستخدامه كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل.

بينما يجري التخطيط لأكثر من 45 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في سلطنة عمان.

والأحدث هو منشأة محتملة للأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا، سيتم تطويرها بالتعاون بين شركات من عمان والسعودية والولايات المتحدة.

ورغم هذا التفاؤل بمستقبل القطاع، لكن مشاريع الهيدروجين الأخضر في جميع الدول بدون استثناء تتطلب وضع ضوابط عالمية واضحة وصارمة تتعلق بالإنتاج والنقل والتخزين، وتسهيل عمليات التمويل، وتوفر إجماع دولي على إصدار الشهادات التي تتعلق بشروط الإنتاج والسلامة..

والأهم هو التوسع السريع في إنتاج المحلل الكهربائي، فضلا عن رفع حصة الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) في مزيج الطاقة لدول الخليج بشكل جوهري وحاسم.

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