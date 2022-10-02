عقيدة الحرب والاتفاق مع لبنان

خروج قوى اليمين المعارض، بقيادة بنيامين نتنياهو، بحملة رفض شامل للاتفاق الناجز مع لبنان حول ترسيم الحدود المائية وتقاسم الأرباح من بئر الغاز ”قانا“، هو ليس اعتراضا طبيعيا في إطار التنافس الحزبي الديمقراطي ولا هو نقد شرعي لقرار حكومة..

إنه يعطي إشارة أخرى إلى أن فايروس الأنانية الحزبية والشخصية ينخر فعلا في عظم الساحة الحزبية الإسرائيلية ويتغلب على كل شيء آخر من ”القيم“ التي كانوا ذات مرة يتباهون بها، مثل ”المصلحة الوطنية العليا“ و“سلطة القانون“ و“الحسم الديمقراطي“ و“الحوار الموضوعي“ و“الأسس التي وضعها لنا آباء الصهيونية“، وغير ذلك.

نتنياهو يتصرف كما لو أنه في حرب. يعلن أن موافقة الحكومة على الاتفاق غير قانوني وبالتالي غير شرعي، مع أن المستشارة القضائية للحكومة درست الملف بعمق سوية مع طاقم خبراء في القانون الدولي، ويتعهد بإلغاء الاتفاق من طرف واحد ”عندما نعود للحكم في أول نوفمبر القادم“، ويقرر أن ”لبيد الضعيف رضخ أمام تهديدات حسن نصر الله“..

وليس مصادفة أن ”جيش الإنترنت“ الذي يعمل لصالح نتنياهو يوميا، اعتبر الاتفاق خيانة من لبيد.. وعندما تستخدم كلمة خيانة في إسرائيل اعلموا بأن حياة الرجل باتت في خطر.

حرب نتنياهو هذه، تذكر بحرب أخرى تدور رحاها في ساحة إسرائيلية أخرى، لكنها مهمة؛ فمنذ سنوات طويلة، يخوض خبراء الأمن الإسرائيليون، نقاشا حادا مع القيادة العسكرية حول غياب عقيدة أمنية ثابتة، وعدد كبير منهم ينتقدون الجيش على أنه مازال يعمل وفقا لعقيدة قديمة كان قد وضعها رئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، في سنة 1953، ويقولون إن كل شيء تغير في الشرق الأوسط، ولذلك يجب أن تتغير أيضا العقيدة الأمنية.

القضية المركزية التي يطرحونها، هي أنه ”بدلا من إعداد جيش ضخم يجب أن يكون الجيش صغيرا وأكثر نجاعة“، وبدلا من الدخول في مواجهة مباشرة يتم فيها حسم المعركة في هذا الاتجاه أو ذاك، يجب أن تقدم على خطوات تؤثر على العدو وتجعله يرتدع ويمتنع عن شن حرب عليك.

في الجيش بدؤوا يستوعبون هذه الرسالة ويعملون بموجبها، ولكن بشكل محدود وبخطوات محسوبة، والطريف في الأمر هو أن بنيامين نتنياهو، الذي يخوض صراعا مع الجيش منذ أكثر من عشر سنوات، يسلك نفس هذه العقيدة اليوم ولكن ليس ضد ”العدو الخارجي“، بل ”العدو الداخلي“، أي ضد منافسه لبيد.

إنه يسعى ليس للتغلب عليه في صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة فقط، بل يحاول أن يجعله يخوض المعركة بخوف، مردوعا ومرتدعا، يتراجع بنفسه عن التنافس مثلما حصل مع ايهود أولمرت من قبله (سنة 2008)، عندما فجروا في وجهه قضية فساد عليها ألف علامة استفهام..

والاتفاق الناجز مع لبنان حول ترسيم الحدود المائية، هو مثل واحد على هذا التوجه، ولكنه مثل صارخ، لأنه بات جزءا من معركة نطاقها أوسع بكثير من حوالي ألف كيلومتر في عرض البحر، مختلف عليها بين دولتين.

نتنياهو، الذي تشير الاستطلاعات إلى أنه الأقرب إلى تشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة، لكن هناك احتمالا كبيرا لأن يخسر الحكم مرة أخرى، يدرك أنه يخوض معركة انتخابات في مواجهة خصوم خارج البلاد أيضا، فالاتفاق مع لبنان تم ليس فقط بوساطة أمريكية، بل بضغوط أمريكية وفرنسية وعربية، والعالم يرى بهذا الاتفاق فرصة لتحسين أوضاع لبنان وتقليص سطوة حزب الله على حكمه وحكامه، وهم وإسرائيل يرون أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة بين الدولتين، رغم أنف حزب الله وإيران التي تقف وراءه.

هو ليس مجرد اتفاق ترسيم حدود، كما نعلم بل ستكون له استمرارية في علاقات البلدين، وهو يتضمن أيضا بنودا تتحدث عن تنسيق أمني لحماية بئر كاريش الإسرائيلي وبئر قانا اللبناني، المتباعدين عن بعضهما خمسة كيلومترات فقط، وهناك مسألة حساب شهري بين البلدين حول تقاسم الأرباح.

لذلك، فإن نتنياهو، عندما يخوض حربا ضد الاتفاق، لا يمارس حقا ديمقراطيا وحسب، بل يشعر أن هناك معركة دولية تستهدف منعه من العودة الى الحكم، ويرد عليها بالمثل، من خلال كسر الكثير من القوالب السياسية وتحطيم الكثير من القيم، وضرب المصالح ”الوطنية الصهيونية“، ففي الحسابات الأنانية والمعارك الذاتية، لا أحد يتفوق عليه.

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