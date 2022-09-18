ما بين الفزعة والتخطيط

أولئك المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، الذين سيعضون على النواجذ ويتوجهون إلى صناديق الاقتراع ليشاركوا في الانتخابات القادمة مطلع شهر نوفمبر، سيتحركون كالجريح الخارج مهزوما من المعركة..

أولئك خذلهم قادتهم السياسيون مرة أخرى، وبدلاً من أن يوحدوا صفوفهم في كتلة واحدة أو في كتلتين على الأقل، قرروا خوضها في ثلاث قوائم، بعد أن انسحب التجمع الوطني بقيادة النائب سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة، التي بقي فيها حزبان؛ الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

كانت تلك ضربة شديدة للجمهور العربي، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير منذ عدة أسابيع إلى أن هناك إحباطاً شديداً من الصراعات الدائرة بين قادة الأحزاب العربية، ورغبة جامحة بأن يرتقي القادة السياسيون إلى لغة خطاب فيه احترام للآخر.

وقال 39% منهم فقط إنهم سيشاركون في الانتخابات، أي أن القادة يعرفون أن عدم وحدتهم سيؤدي إلى انخفاض نسبة التصويت إلى الحضيض وتراجع في التمثيل العربي، ويعرفون أن هذا التراجع يخدم اليمين المتطرف في إسرائيل بشكل أكبر..

بل إن الصحافة الإسرائيلية كانت قد كشفت بأن بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف والعنصري بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير، وضعوا خطة عملية هدفها نشر الإحباط بين العرب حتى تنخفض نسبة مشاركتهم في التصويت.

ومع ذلك، قرر أولئك القادة العرب الانقسام من جديد، وفي هذا بؤس أكثر من محزن، لأنه يخبئ وراءه دوافع مخالفة للمصالح الوطنية لهذه الشريحة من الشعب الفلسطيني، ويخفي وراءه استخفافاً بالناس وأنانية حزبية ضيقة ويعبر عن تمسك بسياسة ”الفزعة الهوجاء“، وعن ابتعاد عن الفكر الحكيم والتخطيط الإستراتيجي للمصالح.

في هذه الحالة، هناك من اختار الاحتجاج ومعاقبة الأحزاب العربية والامتناع عن التصويت، وهناك من اختار التصويت ولكن ليس للعرب بل لأحزاب صهيونية، وأحد استطلاعات الرأي أشار إلى أن الليكود بقيادة نتنياهو سيحصل على مقعد ونصف المقعد من المصوتين العرب، وهناك مَن اختار بلع الحبة المُرّة ومسامحة القادة والتصويت لإحدى القوائم الثلاث، رغم كل شيء.

وأنا أنتمي إلى الفئة الثالثة، ففي نهاية المطاف التصويت هو ليس فقط حقا وواجبا، بل مسؤولية تجاه احتياجات الأجيال القادمة في مجتمعنا، ولا بأس في أن يتمتع الشعب بمسؤولية أكبر من مسؤولية القادة، وبرؤيا أشمل وبحكمة أعلى.

وبدلا من المعاقبة (الشرعية جداً) للقيادة، نحاول الاستثمار في الوضع القادم لما هو أفضل لمجتمعنا، فالانتخابات الإسرائيلية تؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا العربي في الداخل وعلى شعبنا كله، لأنها تفرز القيادة القادمة للدولة العبرية، وفي المعارك الانتخابية الخمس الأخيرة ثبت أن حضورا عربيا أكبر في الكنيست يحقق نتائج أفضل في التعاطي مع قضايانا المحلية والإقليمية.

فصحيح أن هذا الحضور لم يمنع الحكومة من مواصلة سياسة التمييز وهدم المباني ومصادرة الأرض وانتشار العنف ولم يخفف التنكيل بشعبنا الفلسطيني والاعتداءات على الأقصى وعلى الكنائس وممتلكاتها والاستيطان، لكن الصوت العربي ضد هذه الموبقات كان مسموعا أكثر.

والنواب العرب، رغم انتقادنا الشديد لتصرفاتهم مع بعضهم بعضا، كانوا من أكثر النواب نشاطا في العمل البرلماني؛ أحدهم، النائب أسامة السعدي احتل المرتبة الأولى من حيث النشاط بين مجموع 120 نائبا، والنائب أحمد الطيبي احتل المرتبة الثالثة يليه النائب عوفر كسيف في المرتبة الخامسة والنائب عايدة توما في المرتبة السادسة، والنائب سامي أبو شحادة، كان نجما إعلاميا له ظهور مشرف في طرح قضايا مجتمعنا وشعبنا في الرأي العام، والنائب أيمن عودة، حرث البلاد طولا وعرضا في معايشة قضايا الناس وهمومهم.. ونجحوا في سن بعض القوانين الجيدة وإثارة قضايا كثيرة في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس اتخذت خطوة جريئة في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي لأول مرة، وفرضت وجود شرعية عربية للمشاركة في شؤون الدولة، ومع أنها قصرت في التأثير على سياسة الحكومة في صد الهجمة على شعبنا الفلسطيني، خاضت تجربة مهمة في فترة قصيرة لم تكتمل ولم تستنفد.

إن تقليص الوجود العربي في الكنيست يضر بمصالحنا كمجتمع وكشعب، والامتناع عن التصويت يشكل ضربة ذاتية موجعة، فإذا لم يفهم ذلك القادة، يفهمه عامة الناس بالذكاء الفطري وبالحكمة الربانية..

وإذا فات القادة أن يضعوا سياسة إستراتيجية واختاروا سياسة الفزعة، المبنية على رد الفعل، فإن المجتمع العربي الذي حقق ويحقق إنجازات هائلة على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي، قادر على التصرف بشكل مختلف يتوافق مع الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية التي تخدم أبناءنا وبناتنا وأحفادنا للمدى البعيد.

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