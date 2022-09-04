إيران وروسيا.. للطاقة حدود

عززت إيران وروسيا تعاونهما خلال العامين الماضيين، حيث شهدت علاقاتهما السياسية والاقتصادية تطورات ملموسة.

كما يجري العمل على وضع خطط لاتفاقية تعاون مدتها 20 عامًا تغطي العديد القطاعات الاقتصادية الحيوية لكلا البلدين.. كما أن تكثيف التعاون في مجال الطاقة (النفط، والغاز، والنووي) بات مطروحًا بقوة على الطاولة.

لقد أسفرت زيارة الرئيس بوتين إلى طهران، في يوليو/تموز الماضي، عن مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة غازبروم الروسية، على تطوير 7 حقول نفط وغاز في صفقة قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشروع بقيمة 10 مليارات دولار في حقلي غاز كيش وشمال بارس الواقعين في الخليج، وكذلك مشروع بقيمة 15 مليار دولار، لتعزيز الضغط في جنوب بارس، أكبر حقل غاز في العالم والذي يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر.

وتطمح كل من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وغازبروم الروسية، أيضًا التعاون في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وكذلك العمل على بناءً شبكة خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وعلى صفقات التبادل بين إيران وروسيا التي تشمل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية.

وفي المقابل لا تزال موسكو ملتزمة بدعم طموحات إيران لتوسيع قدرات محطة بوشهر للطاقة النووية التي بنتها روسيا، حيث تعمل موسكو على بناء ”بوشهر 2“ و“بوشهر ”3 بتكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

في ضوء هذه التطورات، يجادل الاقتصاديون الروس بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يجلب معه منافع لموسكو، حيث يمكن أن يصبح التنسيق مع إيران أسهل. كما أنهم لا يتوقعون أن تدفع الصفقة إيران للتخلي عن محورها الشرقي، حيث من المرجح أن تتوخى الشركات والمصارف الغربية، (وحتى الصينية)، الحذر بشأن الاستثمار في إيران خوفًا من تكرار خروج واشنطن من الاتفاق مستقبلًا.

طبعًا هذا الوضع، إن حصل، من شأنه أن يمنح الشركات الروسية فرصة سانحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر مع إيران.

لكن ليس من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تساعد إيران في ضوء العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة الحرب في أوكرانيا.

على سبيل المثال، تحتاج الآبار الإيرانية المحفورة، جنوب حقل بارس، إلى خطوط أنابيب فولاذية عالية الجودة المقاومة للتآكل.

العقوبات المفروضة على البلدين من المؤكد أن تمنع اليابان، والدول الأوروبية، من توفير مثل هذه الأنابيب، وفي المقابل لا تمتلك روسيا ولا إيران القدرة على إنتاجها على المدى القصير.

كما أن روسيا ليست شريكًا قويًا في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث تقتصر القدرات التكنولوجية لروسيا على محطات التسييل الصغيرة.

علاوة على ذلك، لا يبدو أن مساعدة قطاع الغاز الطبيعي المسال الإيراني تتماشى مع تركيز روسيا الجديد على رفع قدراتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال في ظل تراجع صادراتها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.

في المقابل، يمكن أن يضيف إنهاء العقوبات على طهران حوالي مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية خلال 6 أشهر، الأمر الذي ربما يؤدي إلى زيادة الضغوط الهبوطية على الأسعار، وهو أمر قد يتضارب مع مصالح موسكو وحتى معظم الدول المصدرة للنفط.

مع ذلك، يمكن للعلاقات السياسية المتنامية بين موسكو وطهران، بالإضافة الى عضويتهما في تجمع ”أوبك بلس“ أن يساعد الجانبين على تجنب تصعيد المنافسة في أسواق الطاقة العالمية.

ولا يتوقع أن تخضع إيران لحصة ضمن أوبك بلس بعد سنوات من العقوبات، لكن العلاقات القوية بين السعودية وروسيا، إلى جانب النهج المتوازن والحذر للرياض في إدارة السوق، قد تدفع موسكو إلى التفاؤل في هذا الجانب.

في قطاع الغاز، قد يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم بعد روسيا، إلى زيادة التوقعات في تصبح مصدرًا جديدًا للغاز لأوروبا التي هي في أمس الحاجة إلى استبدال الكميات الروسية.

ومع ذلك، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق جديد، فإن العوائق التي تحول دون إرسال الغاز الإيراني إلى أوروبا هائلة.

في هذا القطاع تحتاج إيران إلى توسيع وتطوير بنيتها التحتية، وشبكات خطوط الأنابيب، والحصول على التكنولوجيا الأجنبية المتطورة، فضلًا على زيادة الإنتاج، الأمر الذي قد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، ويحتاج لاستثمارات ضخمة، بحسب التقديرات الايرانية.

وعلى الجانب الآخر يضيف استمرار صعود الاستهلاك المحلي المزيد من التحديات لتوسيع قدرات إيران التصديرية للغاز الطبيعي.

هنا ينبغي الإشارة إلى أن إيران أنتجت، في العام 2021، حوالي 256.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما جعلها تحتل المركز الثالث كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم (بعد أمريكا وروسيا)، لكنها في العام نفسه استهلكت نحو 94% من إنتاجها أو 241.1 مليار متر مكعب (رابع أكبر مستهلك في العالم بعد أمريكا وروسيا والصين)، ما يعادل استهلاك دول مثل: السعودية، والإمارات، ومصر، مجتمعة، وفقًا لبيانات شركة ”بي بي“ العالمية.

رغم كل ما سبق، يمكن القول إنه باتفاق أو دون اتفاق نووي، فإن العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية مرشحة للنمو؛ وحجم التبادل التجاري بين البلدين في أول 7 أشهر من العام الحالي صعد إلى 2.7 مليار دولار، ورغم محدوديته مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية لكلا البلدين، إلا أنه يمثل زيادة تبلغ 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أنه من المقرر أن يزور وفد أعمال روسي قوامه 125 فردًا مكونًا من ممثلين عن 78 شركة العاصمة الإيرانية طهران، في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر/أيلول، وهي زيارة قد تمهد الطريق لتعاون أشمل في المرحلة المقبلة.

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