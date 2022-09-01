هل سننتهي بتربية الماعز في ظل الانهيار الاقتصادي العالمي؟

يقدّم العديد من المفكرين والباحثين في مجال العلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية فرضياتٍ وآراء وتنبؤات تثير الجدل وقت طرحها، وتتراوح المواقف منها بين مُؤيد متحمس، ورافض مُشكك في وجاهتها، وبين مواقف هي بين هذين الموقفين.

هذه النظريات والتنبؤات كثيرا ما ترفع أصحابها إلى مرتبة أنصاف الآلهة، ولكن بعد مرور عقود من الزمن يتهاوى العديد منها، وتفشل في التحقق، سواء بسبب تقدم البحث العلمي الذي يفتح مجالات أوسع مما تطرقت إليه، أو بسبب الفحص النقدي الرصين للمنطق الداخلي الذي يشد بناءه النظري فيُفندها.

الباحثة الفرنسية في مجال الاقتصاد، لتيسيا ستراوشبونار عادت إلى أحد هذه التنبؤات التي تخص علاقة النمو الاقتصادي بالموارد الطبيعية وبالزيادة السكانية، من خلال التقرير الذي اطلقه نادي روما العام 1970، وقد أحدث وقتها صدى مدويا وظل موضوع نقاش وجدل خلال العقود الماضية.

فما الذي تنبأ به هذا التقرير؟ وماذا تحقق من فرضياته؟ وماذا لم يتحقق؟

”حدود النمو“ هو عنوان التقرير الذي استغرق سنتين من الإعداد من طرف الباحث دينيس ميدوز وزوجته، وقد تُرجم بأقل دقة إلى اللغة الفرنسية بـ“ أوقفوا النمو“.

في هذا التقرير درس ميدوز، بناء على نموذج رياضي مُعقد، وضع الإنسانية الهش والمحفوف بالمخاطر بسبب الاستغلال المكثف للطبيعة ولمواردها المتنوعة، وانتهي الباحث إلى خلاصة مفادها أنه إذا ما استمر هذا الاستنزاف للطبيعة الأم، فإن انهيارا كبيرا سيحدث لنظامها، كما سيحدث انخفاض مفاجئ لسكان كوكبنا مصحوب بتدهور كبير لظروف الإنسان المعيشية، متنبئا أن كل هذا سيقع على مشارف سنة 2100.

لقد غلب الضجيج الإعلامي على النقاش الجاد لهذا التقرير وللنتائج التي توصل لها، ويبدو، كما تقول الباحثة الفرنسية، إن قِلًة من مؤيدي التقرير، كما من معارضيه، قد قرأوه بعناية، وهو ما أفضى إلى سوء فهم كبير لَحق هذا التقرير كما لحق استنتاجاته.

لقد رأى البعض من الباحثين، في هذا التقرير، إيذانا بانتهاء احتياطي النفط العام 2000، فيما كان تفكير مُعدي نادي روما مُنصَبا على تشخيص وضع المخزون النفطي العالمي العام 1970، أي أثناء إعداد التقرير. وبشيء من المبالغة في قراءته دعا الدانماركي بيورنلومبورغ إلى القائه في مزبلة التاريخ.

وفي الواقع يستند تقرير ميدوز إلى عدد من السيناريوهات التي يتعين فحصها، وهي خمسة في جملتها. وبناء على مقالة مُفصلة نشرها المهندس جون مارك جانكوفيتشي العام 2003، تتوقف ليتيسياستراوشبونار عند اثنين من هذه السيناريوهات.

ووِفقا للأول فإن انخفاض الموارد الطبيعية التي تم تحديدها، حسب النموذج القياسي العام 1970، سيؤدي إلى انهيار مستوى المعيشة في بداية القرن الحادي والعشرين، يليه انخفاض في عدد السكان.

أما السناريو الثاني الذي وضعه دينيس ميدوز، ويأتي في الترتيب الرابع، فإنه بالمقابل، يتوقع توفر موارد طبيعية غير محدودة بسبب السيطرة على التلوث، الذي يحدثه الاستغلال الفاحش لهذه الموارد، وتؤدي هذه السيطرة عندها ارتفاعًا في الإنتاج الزراعي.

إلا أننا ندخل بهذا الوضع في دائرة مُفرغة، حسب الباحثة الفرنسية؛ لأن التلوث الناجم عن الإنتاج الزراعي، سيؤدي بدوره إلى جعل الأراضي الصالحة للزراعة غير صالحة لتوفير غذاء سليم، وهكذا يتم تأجيل انهيار النمو الاقتصادي لمدة عقود فقط.

وفي جميع الحالات، فإن النمو المستمر سيؤدي إلى استنفاد الموارد أو إلى تلوث لا يمكن تحمله، ويكون خارج سيطرة الإنسان، وبالتالي إلى انخفاض عدد السكان وإلى تدهور القدرة الإنتاجية. وهذا يعني أن مزيدا من الإنتاج يقتل الإنتاج.

وإزاء هذا السيناريو شبه الكارثي فإن فريق ميدوز يقترح نموذجا بديلا يعتمد على ”النمو الصفري“ الذي يمكننا من أن نكون مرتاحين لمدة قرون.

في هذه الحالة، كما يوضح التقرير ”ستتم تلبية الاحتياجات المادية الأساسية لكل شخص على وجه الأرض وستكون لكل شخص فرصة متساوية في تحقيق إمكانياته البشرية الفردية“.

بين التشاؤم المالتوسي الذي يعود إلى فكرة نقص الغذاء مقارنة بزيادة سكان العالم، وإلى أن من لا يعمل سيجد نفسه عضوا زائدا في وليمة الطبيعة، وبين التفاؤل بالتخطيط المحكم لكيفية استغلال الموارد الطبيعية، نجد انفسنا في قلب روح السبعينيات التي عبر عنها تقرير نادي روما.

ولكن بعد خمسين عاما من هذه التنبؤات كيف ينظر رجال الاقتصاد والدراسات الاستشرافية لها؟

تبدو المهمة صعبة، تقول ليتيسياستراوشبونار، خاصة أن التقرير أعلن عن حدوث الانهيار في حدود سنة 2100، وهو تاريخ ما زال بعيدا، ومع ذلك يمكن أن نتوقف عند الاتجاهات التي حددها لعصرنا هذا، أي قبل المئة الأولى من القرن الواحد والعشرين.

العام 2014 حاول غراهم تورنر، الباحث بجامعة ملبورن، إجراء مقارنة، بين تنبؤات تقرير نادي روما وما تحقق منها، في دراسة بعنوان ”هل الانهيار العالمي وشيك؟ مقارنة مُحينة لحدود النمو بالبيانات التاريخية“.

وقد ادعى تورنر صحة استنتاجات هذا التقرير، في نسخته ”القياسية“ حيث أشار إلى توقع انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي العام 2015، وفي إنتاج المواد الغذائية وفي الخدمات انطلاقا من العام 2020، وهي نتائج لم يكن من الممكن تأكيدها سنة إعداد الدراسة.

إلا أننا نلاحظ، تقول ليتيسياستراوشبونار، على خلاف ما جاء فيها، أن هذه الأنشطة الثلاثة في نمو متصاعد. فيما تبدو ملاحظات تورنر وجيهة في ما يخص النمو المتسارع للتلوث، وفيما يخص انبعاثات الاحتباس الحراري، وهي قضايا كانت مصدر قلق ضئيل أيام صدور تقرير نادي روما.

ولكن باحثي نادي روما لم يقترحوا فقط ”نموذجا قياسيا“ إذ توقفوا عند سيناريو رابع يربط بين الموارد الطبيعية ”غير المحدودة “ ومكافحة التلوث وزيادة الإنتاج الزراعي، ذلك أننا اكتشفنا منذ العام 1972 موارد جديدة، كما تضيف الباحثة الفرنسية، وبدأت السيطرة على أنواع معينة من التلوث، مثل ثاني أكسيد الكربون، ويبدو أن هذا السيناريو الرابع هو الأكثر ملاءمة لتوصيف وضع الإنسانية الحالي.

ووِفقا للبيانات المتاحة الآن عن السكان والإنتاج والتلوث يبدو أننا في موقع ما بين ”النموذج القياسي“ و“السيناريو الرابع“، وهذا يعني أن الانهيار الاقتصادي سيحدث في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين، وهو تاريخ ما زال بعيدا، الأمر الذي لا يمكننا من تأكيد تحقق هذا السيناريو أو استبعاده.

ولكن علينا أن نتساءل هل من المهم للغاية حقا التنبؤ بهذا التاريخ بدقة؟

المقتنعون بهذا السيناريو يؤكدون أن ما هو مهم في هذه المسألة هو الآلية التي ستقود إلى هذا السيناريو والاتجاهات التي يرسمها، أي أن الأهمية الحقيقية للتقرير تكمن في القول إنه ”لا يمكن أن يكون هنالك نمو غير محدود في عالم محدود“.

ربما لم تظهر هذه العبارة بالحرف في تقرير ميدوز، ولكننا مدينون لرجل الاقتصاد الأمريكي وأحد رواد اقتصاد البيئة ”كينيت بولدين“ بصياغة فكرة ميدوز بهذه العبارات دون أن يفسدها أو يشوهها، ولكن هل يمكن التأكد من هذا الاستنتاج الذي توصل إليه تقرير نادي روما وأكده بولدين؟

عندما نتفحص مقاربة ميدوز عن قرب فإننا سنكتشف أنها تمثل ”توتولوجي“حشوا“، كمن يفسر الماء بالماء؛ نظرا لأن النمو وفقا لتعريفه، يعتمد على استخدام الموارد الطبيعية سواء كانت محدودة أو مُسببة للتلوث، من خلال هذا الاستخدام المُفرط للموارد الطبيعية، فإنه لا يمكن إلا أن ينتهي باستنفاد هذه الموارد أو تلويثها. ولكن هل يمكن أن نُقصر ارتفاع نسبة النمو، أساسا، على توظيف الموارد الطبيعية بما في ذلك موارد الطاقة؟.. هكذا يتساءل المعترضون على نتائج التقرير.

إن ملاحظة بسيطة تُظهر أن إنتاج الغاز الطبيعي، بين عامي 1998 و2021 قد ارتفع بنسبة الضعف تقريبا، وإنتاج النفط بنسبة تقارب الواحد والنصف، وإنتاج الفحم بحوالي الضعف، في حين أن إجمالي الناتج المحلي العالمي قد تضاعف ثلاث مرات وهذا يعني تدخل عامل آخر للنمو وهو العامل التكنولوجي.

كان هذا صميم النقد الذي وجهه وليام نوردهاوس الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد لتقرير ”حدود النمو“، حيث إنه رأى أن مُحرري التقرير لم يأخذوا بعين الاعتبار التقدمَ التقني الذي يعد عاملا من عوامل زيادة الإنتاج انطلاقا من الموارد نفسها، وهو النقد نفسه الذي وجهه اندريوماكفي في كتابه ”المزيد من النقص“ الذي يوضح كيف تمكنت البشرية من فصل النمو جزئيا عن استغلال الموارد. وعلاوة على ذلك لا يؤدي التقدم التقني فقط إلى زيادة كفاءة الطاقة بل أنه يصبح، بفضل عملية الابتكار، محركا أساسيا للنمو.

وليس أدل على ذلك من الزيادة المذهلة في المنتجات والخدمات اللامادية، غير الملموسة، مقارنة بالسلع المادية، وهي زيادة غير محدودة نظريا. وهذا يعني أن حدود العالم المادي لا تمنع النمو اللامحدود.

ومع ذلك إذا كان النمو غير محدود، وكانت الموارد الطبيعية قابلة للاستغلال بكفاءة، فلا يزال من الصحيح القول إن التكنولوجيا لا يمكن إلا أن تؤخر زيادة التلوث.

ولمواجهته حثنا تقرير ميدوز على إنتاج كميات أقل، إلا أنه يتستر على خيار آخر وهو البحث عن طاقة نظيفة، فألمانيا، على سبيل المثال، تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقات المتجددة، ويحلم آخرون بأن يصبح الاندماج النووي حقيقة واقعة، ولا شيء يشير إلى أنه مستحيل. ولتحقيق مثل هذا التقدم التكنولوجي فإن الابتكار وبالتالي النمو والزيادة في الإنتاجية يصبحان ضروريين.

لا شك أن أبرز ما جاء به تقرير نادي روما هو أنه سلط الأضواء على مقدار الضرر الذي يمكن أن يحدثه تكثيف الإنتاج البشري من خلال استنزاف الموارد الطبيعية. وخلال العقد الذي شهد ولادة أريان والهاتف الخلوي لم يكن يتصور العديدون أن البشرية يمكن أن تغير من طبيعة كوكبنا وتسيء إليه بهذا المقدار.

إلا أن المأخذ الأساس على تقرير ميدوز أنه ألقى بظلال كبيرة على حل أكثر جدية لوضعية البشرية الهشة، وعلى الابتكار التكنولوجي، وبالتالي على النمو، شريطة أن يكون كل هذا مكرسا لمكافحة الاحتباس الحراري وهو ما يفترض مُسبقا استثمارات ضخمة، من القطاع العمومي والخاص في تطوير البحث العلمي، وبالتالي يفترض ذلك مزيدا من الحوافز ومن الالتزام حيال الحفاظ على كوكبنا وعلى البشرية.

وإذا انتهى بنا الأمر، بعد الانهيار المتوقع، بتربية الماعز في حدائق سويسرا التي تأوي نادي روما، كما تُنهي ليتسياستراوشبونار تعليقها على هذا التقرير، فإنه من الأفضل ألّا نشعر بالندم؛ لأننا نكون قد حاولنا كثيرا حتى لا نصل إلى هذه الخاتمة المؤسفة لتاريخ البشرية.

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