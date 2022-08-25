في حلقي تزدحم أصوات قبيلة النساء..

تعود الحركة النسوية التونسية إلى ثلاثة مصادر ومكونات ثقافية وسياسية أساسية، وهي الحركة الإصلاحية بشقيها المحافظ والتقدمي، الحركة الشيوعية التي انطلقت منذ عشرينيات القرن الماضي مع تطوراتها وتفرعاتها اللاحقة، ثم ”نسوية الدولة“ التي كرسها الزعيم الحبيب بورقيبة بإصداره مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت (أغسطس) 1956، ثلاثة أشهر بعد حصول تونس على استقلالها.

يشكل صدور مجلة الأحوال الشخصية منعطفا مهما، لا فقط في تاريخ الحركة النسوية بتونس، ولكن أيضا في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، فقد كانت دولة الاستقلال مقبلة على معركة مكافحة الجهل والتخلف، وكان من الطبيعي أن تحرر طاقاتها البشرية نساء ورجالا، وأن تُهيأ هذه لخوض هذه المعركة، والمعارك اللاحقة.

لم يفُت الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي نهل من الحركة الإصلاحية التونسية ومن فكر الأنوار الغربية، أن النساء يمثلن أحد المرتكزات الأساسية لنيل جدارة الترقي في سلم الدول النامية.

منع تعدد الزوجات والطلاق التعسفي، حفظاً لكرامة المرأة، وتحديد سقف للزواج منعا لزواج القاصرات، وفرض التعليم الإجباري، والمساواة في فرص التشغيل والأجور، والحق في الانتخاب، وسياسات تحديد النسل والحق في الإجهاض، إلخ..

كل هذه السياسات والقوانين التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية، ورافقتها وتلتها، لتمكين نساء تونس وبناتها من موقع المواطنة الحقيقية، كل هذا ساهم في بعث تلك الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها تونس حتى نهاية السبعينيات، عندما أثبت المنوال التنموي لنظام بورقيبة حدوده، وبدأ المشروع البورقيبي يفقد وَهجه ويُخيب آمال الشعب الذي رفع زعيمه إلى مرتبة المجاهد الأكبر.

كانت ”نسوية الدولة“ عبر ترسانة القوانين وتعدُد السياسات التي اجتهدت في تطبيقها، وطفرة الاتحاد القومي النسائي بشبكات فروعه داخل البلاد الممولة من طرف الدولة، والتي ساهمت في رفع الجهل عبر دروس محو الأمية لمن تجاوزن سن الدراسة والتمكين المهني لهن، قد نجحت في نحت وعي سياسي لدى مواطنات تونس بوجود ثغرات في مجلة الأحوال الشخصية، وبضرورة أن تكون دولة الاستقلال أيضا دولة َقانون ودولة تتسع لحرية التعبير، وبها تتحقق العدالة الاجتماعية.

في أواخر سبعينيات القرن الماضي امتزج النضال النقابي بالنضال السياسي والنسوي من أجل تحقيق هذه الأهداف، وظهرت في الثمانينيات بوادر منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات نسوية كانت أكثرها حضورا جمعية النساء الديموقراطيات التي انطلق نشاطها في بداية التسعينيات.

لم تغب ”نسوية الدولة“ في ظل حكم بن علي، فقد كان محاطا بالنساء المثقفات من الوزيرات والمستشارات في ديوان الرئاسة وفي أسمى مراتب الإدارة التونسية وعلى رأس الاتحاد النسائي للمرأة، لذلك حفلت فترة حكمه بالعديد من القرارات التي دعمت مكاسب العهد البورقيبي، إذ تم إقرار ولاية المرأة أيضا على أطفالها، وتم اعتماد مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل داخل الأسرة وفي جميع مجالات الحياة العامة، وتمكنت المرأة التونسية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأبنائها.

وفي الواقع لم تكن مطالب النساء الديموقراطيات، في قضايا المرأة، بعيدة عما حققته الحقبة الثانية لدولة الاستقلال من قوانين وتدابير تشريعية كانت متوافقة مع جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس، وعلى رأسها الاتفاقية المناهضة لكل أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

الخلاف كان أساسا سياسيا يخص تصور دولة القانون ومصداقية التعددية السياسية، كما يخص حقيقة الخطاب الرسمي عن الحريات الفردية والجماعية.

وهكذا بدا صوت المعارضة النسوية أكثر ارتفاعا، خاصة مع بداية الألفية الثانية، وبالذات مع عقد قمة المعلومات بتونس عام 2005، عندما تم التضييق على حرية التعبير في الحياة العامة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا في الانفجار الشعبي سنة 2011.

لقد شهد العالم أجمع بالحضور اللافت للشباب وللنساء في أحداث ما أطلق عليه ”الثورة“ التي اندلعت في يناير 2011، ولا يمكن أن نفسر هذا الحضور القوي للشابات التونسيات وغير الشابات في أحداث الانتفاضة الشعبية إلا بارتفاع نسبة التعليم في صفوف النساء في تونس، حيث تجاوزت هذه النسبة دائما 52 بالمائة في الوسط الجامعي.

ولا شك أن ارتفاع نسبة البطالة بين أصحاب الشهادات العليا، وعلى رأسهم الشابات، وتدهور القدرة الشرائية للأسر التونسية، قد طورا وعيا سياسيا بضرورة الانقلاب على نظام لم يستمع إلى خيرة موارده البشرية ولم يحقق لها آمالها في حياة كريمة.

إلا أن تولي الإسلام السياسي الحكم عقب الثورة، وتغلغله إلى أغلب مفاصل الدولة، وسيطرته على جل وسائل الإعلام وتمكينه العديد من غُلاة الفكر التكفيري القادمين من المشرق العربي من نشر ثقافة رجعية ظلامية، كل هذا أوجد للحركة النسوية التونسية بجميع أطيافها، ولنساء تونس عموما أعداء شرسين يتربصون بمكاسبها ويهددون حرية المرأة في تونس بانتكاسة كبيرة.

ولعل أشد لحظات الصراع عنفا بين توجهات الإسلام السياسي رجعية، في ما يخص النظرة للمرأة ولحقوقها، وبين رؤى النموذج المجتمعي الحداثي الذي أرسته دولة الاستقلال، بقيادة الزعيم المستنير الحبيب بورقيبة، كانت أثناء كتابة دستور ما بعد الثورة الذي صدر عام 2014، بعد أن أطاحت وقفات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب التقدمية والآلاف من المواطنين بحكومة حمادي الجبالي رئيس وزراء تونس آنذاك ممثلا لحركة النهضة الإخوانية خلال صيف 2013، وذلك إثر توالي الاغتيالات السياسية والحديث في ديباجة الدستور الجديد عن التكامل بين الرجل والمرأة.

كانت ردة الحقوقيات والحقوقيين على فكرة التكامل عنيفة، إذ كان المطلب ليس المساواة فقط بل المناصفة في كل الحقوق، المناصفة في القوائم الانتخابية وفي تركيبة الهيئات الدستورية وفي جميع الحقوق المدنية والسياسية الأخرى.

في هذه المعركة انتصرت نساء تونس على ثقافة اعتبرت غريبة على المجتمع التونسي الذي تخرجت فيه أول طبيبة في العالم العربي سنة 1936، وعُينت به أول قاضية تونسية عام 1968.

في الأثناء، ضُخت دماءٌ جديدة في الحركة النسوية التونسية، فلم تعد مقتصرة على مؤسسات الحركة اللواتي كن طالبات جامعيات في السبعينيات، وكن متأثرات بحركة مايو الطلابية لعام 1968، التي تجاوزت الجامعات الفرنسية لتنتشر أصداؤها وآثارها في جميع أنحاء العالم. لقد أعطت هذه الدماء نفسا جديدا للحركة، وأسبغت عليها روحا أكثر راديكالية في إثارة بعض القضايا مثل حق المثليين والمتحولين جنسيا في ممارسة حياتهم التي اختاروها، أو أُجبروا عليها، بحرية، إلا أن أبرز ملمح للحراك النسوي خلال الفترة الأخيرة كان اتساعه إلى مطالب قطاعية تهتم بما تطرحه العولمة والرقمنة من تحديات على النشاط النسوي، وعلى مكانة المرأة في المجتمع.

لقد أتاحت العولمة فرصا كبيرة للمرأة في العمل ولكن المصانع الأجنبية التي انتصبت بتونس ظلت تُمارس أشد أنواع الاستغلال الاقتصادي فحشا على العاملات بها. وكذلك يمكن التأكيد أن المرأة التونسية العاملة في القطاع الفلاحي هي التي توفر لمواطنيها أمنهم الغذائي، لأن غالبية العاملين في هذا القطاع من النساء اللواتي يتم استغلالهن من حيث انخفاض أجورهن، وعدم توفر الرعاية والحماية الاجتماعية لهن، ومن حيث هشاشة عملهن الموسمي، فضلا عن المخاطر التي يتعرضن لها، وحوادث الطريق التي كانت سببا في وفاة العديد منهن بسبب نقلهن بسيارات شحن متهالكة كالدواب التي تُساق إلى المسالخ..

كذلك وفرت الرقمنة للعديد من النساء فرصا للعمل عن بعد، وبعث منصات لترويج إنتاجهن ومعرفتهن وخبراتهن، ولكن شبكات التواصل الاجتماعي كانت مصدرا من مصادر العنف المُتواتر ضد المرأة، سواء من خلال التحرش الجنسي أو الوصم واختراق حميميتهن والتشهير بهن، وذلك في غياب ثقافة تسمح للنساء ضحايا العنف الرقمي بأن يتوجهن للمحاكم لمقاضاة من مارس العنف ضدهن.

وترتفع حالات العنف على الإنترنت بشكل لافت ضد النساء، كما تؤكد المحامية بشرى بلحاج حميدة، وهي من أشهر النسويات في تونس، وقد كانت من مؤسسات جمعية النساء الديموقراطيات، ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس التي أنشاها الرئيس الأسبق المرحوم الباجي القائد السبسي عام 2017، وقد أوصت اللجنة، من بين ما أوصت به في تقريرها النهائي، بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل في تونس، وذلك على ضوء قراءات تنويرية للنص القرآني، وعلى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

سنة 2017 صدر أيضا في تونس القانون المناهض لكل أشكال العنف المسلط على المرأة، مع اعتماد آليات لمكافحته، ولكن قوانين المجتمع الثقافية وأعرافه تظل أشد وطأة وتأثيرا من ترسانة القوانين التي صدرت لإنصاف المرأة التونسية ورفع الظلم التاريخي المسلط عليها، ظلم يجد أبرزَ تجلياته في العنف المتزايد والمتسلط عليها، والذي شهد نسبا غير مسبوقة بعد الثورة، وفي التراجع المؤسسي عن المكاسب التي تحققت لها خلال ستين سنة من قيام دولة الاستقلال.

ولعل أبرز مظاهر هذا التراجع عدم الإشارة إلى مدنية الدولة في ما يسمى دستور قيس سعيد، وإلى ما جاء في فصله الخامس من أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام. والسؤال الأكبر الذي طرح عند صدور هذا الدستور كان: إن كان الفقهاء قد حددوا مقاصد الإسلام، فمن يستطيع تحديد مضامين هذه المقاصد، ووفق أية قراءة تأويلية؟ ومن يحدد على سبيل المثال الحفاظ على العِرض؟ ثم ألا تكون المرأة أول المستهدفين بقراءة منغلقة لهذه المقاصد؟

لقد كانت للنسوية، نسوية الدولة أو نسوية المجتمع المدني، انتصاراتُها الكبرى خلال ستين عاما من عمر الدولة الوطنية، وإنه من المُفارقة، بعد ثورة اعتبرت ثورة الكرامة والحرية، أن تُهدد مكاسب النساء في تونس، من خلال ذكورية ثقافة المجتمع التي يجب أن يتم الاشتغال عليها لتغييرها، ومن خلال الصبغة المحافظة جدا للنص الدستوري الذي ينظم حياة التونسيين جميعا.

أصوات عديدة ترتفع لرفع هذا التمييز وتصرخ لتمزيق عتمة ليل تونس، وأخرى تغص بها الحلوق. وما أبدع ما صورت شاعرة تونسية مقيمة في مصر هذا الواقع بما معناه:

في حلقي تزدحم أصوات قبيلة النساء..

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