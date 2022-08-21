هل تقوض دول آسيا مشاريع الغاز الطبيعي المسال؟

ساهم استمرار تراجع إمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في إبقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ضمن مستويات قياسية تاريخية، الأمر الذي يضغط على الحكومات والمستهلكين في آن واحد.

كما يسهم ارتفاع الأسعار، وقلة المعروض في زيادة مخاوف النقص في جميع أنحاء آسيا، حيث تتعرض الأسواق التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وتعتمد على الاستيراد في جنوب وجنوب شرق آسيا لأسوأ رد فعل عنيف، وتدفعها نحو إعادة حساباتها بخصوص واردات الغاز الطبيعي المسال.

لقد علّقت صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية آمالها طويلة المدى على النمو في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند، وباكستان، وبنغلادش، وفيتنام، والفلبين وحتى تايلند. لكن دراسة أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي أظهرت أن الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال آخذ في الانخفاض، حيث أدت التقلبات في الإمدادات، وارتفاع الطلب الأوروبي إلى دفع الأسعار إلى مستويات لا تستطيع العديد من الدول الآسيوية تحملها.

بالفعل، بعد مرور أقل من عام على ارتفاع الأسعار، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال إعادة تنظيم رئيسية للطلب بعيدا عن آسيا.

وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار والتقلبات على مدى السنوات العديدة القادمة، فقد تتسارع الضغوط الهبوطية على الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال، ما يضعف بشكل دائم نمو الطلب الإقليمي على المدى الطويل، ويهدد العديد من مشاريع الغاز خاصة في الولايات المتحدة التي تعول على الطلب في الأسواق الآسيوية الناشئة وفقا للتقرير الأمريكي.

هنا ينبغي الإشارة إلى أن الأسعار في شمال شرق آسيا (السوق الفورية) قد تجاوزت 50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من أقل من 18 دولارا في الفترة نفسها من عام 2021.

نتيجة لذلك، تحولت الأسواق الآسيوية بعيدا عن الغاز بوتيرة سريعة، حيث انخفضت مبيعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا حتى يوليو/تموز 2022 بأكثر من 6% مقارنة بالعام الماضي وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

في الصين والهند، وهما من أكبر الأسواق المحتملة لنمو الغاز الطبيعي المسال، انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20% و10% على أساس سنوي على التوالي، بينما قد ينخفض الطلب في آسيا أكثر مع اشتداد المنافسة (خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي) على الإمدادات المحدودة خلال موسم الشتاء القادم.

وأغلب التوقعات تشير إلى أنه من غير المرجح أن تستقر أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة في المستقبل المنظور، بفعل زيادة الطلب في أوروبا، وهبوط الإمدادات الروسية، علاوة على الأحداث المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها.

لذا، بدأت العديد من المؤسسات والمراكز العالمية في خفض تقديراتها لنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا على المدى المتوسط.

وهنا تشير وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها عن أسواق الغاز الطبيعي ”غاز 2022“ إلى نمو الطلب العالمي السنوي على الغاز بنسبة 0.8% سنويا حتى عام 2025.

وبالمحصلة سيكون هناك 60% نمو أقل في الطلب حتى عام 2025 مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة.

لكن المقابل، هناك توقعات تقول إن نمو الطلب الآسيوي قد يتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بمجرد استقرار الأسعار وبدء الإمدادات الجديدة بالتدفق.

مع ذلك، فإن العديد من الدول الآسيوية تطور بسرعة مصادر طاقة بديلة يمكن أن تقلل بشكل دائم من نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

في الصين، يتعرض الطلب على الغاز الطبيعي المسال لضغط كبير من الفحم ومصادر الطاقة المتجددة.

الحكومة الصينية تعمل على قدم وساق لتوليد 120 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة خلال العام الحالي، بزيادة 40% عن متوسط الخمس سنوات السابقة، ما قد يؤدي إلى إزاحة كميات لا يستهان بها من الغاز المسال.

علاوة على ذلك، ارتفعت واردات خطوط الأنابيب الصينية على أساس سنوي بنسبة 10.8% خلال شهر يوليو/تموز حسب البيانات الرسمية الصينية.

كما توجد خطط لتوسيع سعة خط الأنابيب من روسيا وتركمانستان بمقدار 100 مليار متر مكعب سنويا، ما قد يؤدي إلى تآكل دائم في الحاجة المستقبلية لواردات الغاز الطبيعي المسال.

في حين بدأت الهند، وباكستان، وبنغلاديش في استكشاف البدائل المحلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وموارد الغاز المحلية.

في أسواق آسيوية ناشئة أخرى مثل فيتنام والفلبين، تواجه مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال تأخيرات، بينما يؤكد صانعو السياسات بشكل متزايد على الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

على صعيد آسيوي آخر، فإن السوقين الآسيويتين المتقدمتين الرئيستين في اليابان وكوريا الجنوبية مهيأتان لانكماش مباشر في الطلب حتى عام 2025، حيث من المرجح أن يكون للتركيز المتجدد على الاكتفاء الذاتي من الطاقة في اليابان، وانتخاب إدارة مؤيدة للطاقة النووية في كوريا الجنوبية تداعيات مهمة على الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

هذه التحولات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال لا تزال في مراحلها الأولى، لكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة، والتقلبات في الأسواق والإمدادات على مدى السنوات القليلة القادمة، فمن المرجح أن تتآكل الرواية حول الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي نحو الطاقات المتجددة قابل للتطبيق وبأسعار معقولة.

في نهاية المطاف، قد تؤدي الأسعار المرتفعة في الوقت الراهن إلى تفاقم مخاطر الأصول العالقة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال خاصة في أمريكا الشمالية التي تستهدف الدخول إلى حيز الإنتاج في وقت لاحق من هذا العقد.

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