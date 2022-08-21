100 بن غفير

أحد التحديات البارزة في معركة الانتخابات الإسرائيلية هو كم بن غفير سيدخل الكنيست!

إنه تحدٍ للناخبين العرب وأحزابهم، وتحدٍ للعقلاء اليهود، الذين يعرفون أن بن غفير يقود تيارًا سياسيًا خطيرًا، ليس ضد العرب فقط بل اليهود أيضًا.

وبن غفير، كما هو معروف، ليس شخصًا فحسب، بل يمثل تيارًا قويًا في الحركة الصهيونية.

يبني مفاهيمه السياسية وعقيدته الفكرية على جعل إسرائيل دولة يهودية واحدة ما بين النهر والبحر.

لديه برنامج عملي لتحقيق ذلك عن طريق ”تشجيع“ أكبر عدد من العرب على الرحيل إلى الخارج.

حليب هذه العقيدة رضعه من أستاذه وحاخامه ومثله الأعلى مئير كهانا، وفي بداية طريقه، لجأ إلى عمليات إرهاب ضد شخصيات فلسطينية وطنية.

قد يقول قائل إن ”بن غفير يمثل تيارًا هامشيًا في المجتمع الإسرائيلي“؛ لكن من يقرأ الخريطة السياسية للأحزاب اليهودية يعرف أنه تيار أقوى بكثير مما يُرى بالعين المجردة، وأنه منتشر في أحزاب أخرى وليس فقط في حزبه الحالي ”عوتسماه يهوديت“ (جبروت يهودي).

وإذا كان أصحاب هذا التيار يخجلون في الماضي في إشهار مواقفهم هذه، فإنهم باتوا الآن أكثر جرأة ووقاحة في إظهارها.

وهم يحاولون نسف كل عقبة تعترض طريقهم، أو يعتقدون بأنها تعترض طريقهم، إنما يحاولون تقويض ما تبقى من أركان الديمقراطية، ويسعون لتقييد سلطة القضاء وكل أجهزة إنفاذ القانون، ويفرضون أجواء ترهيب على الصحافة، ويطرحون سلسلة مشاريع قوانين جديدة تقضي على أية إمكانية تأثير للمواطنين العرب على الحياة السياسية وتسحب منهم أية مكانة شرعية كمواطنين.

بن غفير هو مستوطن في مستعمرة ”كريات أربع“ القائمة على أراضي الخليل.. هو ووالده من المولودين في القدس، وجدّه من والده عراقي وجدته كردية.

إنه واحد من أولئك اليهود الشرقيين، الذين ينافقون اليهود الأشكناز ويظهرون أكثر تطرفًا في العداء للعرب حتى لا يتم اتهامهم بالعمالة للعرب.

بدأ حياته السياسية في الانتساب لحزب ”كهانا“ وصار رئيسًا لشبيبته، ومن أول نشاطاته تنظيم مظاهرات ضد حكومة إسحق رابين بسبب اتفاقيات أوسلو، كان كهانًا مثله الأعلى، وكان بطل حياته الطبيب باروخ غولدشتاين، الذي نفذ مذبحة الخليل.

وُجهت إليه 46 لائحة اتهام، وأدين بثمان منها بتهم مختلفة بينها؛ المساعدة على الترويج لأفكار تنظيم إرهابي، والتحريض على العنصرية، وتجاوز الحدود.

وبسبب تاريخه الجنائي، كاد يمنع من الحصول على رخصة المحاماة، بل حاول أن يكون عضو كنيست، منذ العام 2009، وفقط، في الانتخابات قبل الأخيرة العام 2020 نجح.

الاستطلاعات تعطيه اليوم 7 مقاعد، أي حوالي ربع مليون صوت، ولديه دعم مالي ضخم من الداخل والخارج.

بن غفير نفسه ليس مخيفًا، بل هو جبان ولا يسير إلا بحماية الحرس والشرطة، لكن المخيف هو الزخم لطريقه السياسي المتنامي في إسرائيل.. فمن جهة، هناك تطرف شديد في إسرائيل يتحول الى أرضية خصبة لأفكار بن غفير وتعزيز قوة حزبه، وهناك متطرفون عرب غير قليلين يتمنون أن يصل بن غفير ورفاقه إلى الحكم لأنهم سيقودون إسرائيل إلى دمار.

كلا المتطرفين يصلون ويتضرعون إلى الله أن يصبح في إسرائيل 100 قائد مثل بن غفير، يحكمونها بأفكارهم ويقودونها بسياستهم.

المشكلة أن هؤلاء لا يقرأون الخريطة جيدًا ولا يدركون أن عقلية بن غفير مدمرة للطرفين، والمشكلة الأفظع أنهم يزودون هذه السياسة بالسلاح والغذاء..

من يراجع تصريحات بن غفير يجد أن أكثر اقتباسات يستخدمها في دعايته الانتخابية هي تصريحات للنواب العرب في الكنيست، وأكثر نشاطات له تلقى رواجًا، هي تلك التي ينظمها في مواجهة العرب.

حتى إن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي كان، في يوم من الأيام، يخجل من وجود أمثال بن غفير في الشعب اليهودي، يلجأ اليوم إلى أساليبه.. واليوم، يستعد نتنياهو لأكبر حملة انتخابية تستهدف تقليص عدد الناخبين العرب في الانتخابات المقبلة في مطلع نوفمبر المقبل.

بالمقابل، نجد أن العرب يمنحون بن غفير ونتنياهو هذا الأمل المنشود هدية مجانية، فالجمهور العربي محبط من قيادته وينوي البقاء في البيت وعدم المشاركة في التصويت (في الانتخابات السابقة صوتوا بنسبة 45% فقط، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ 73 عامًا، واليوم تشير الاستطلاعات إلى احتمال هبوط آخر إلى نسبة 41%).

قادة الأحزاب العربية لا يقرأون الخريطة، ويقدمون على أفعال تزيد هذا الإحباط، ويتصارعون على الكراسي، وبدلًا من التفكير بإعادة اللحمة، أو على الأقل التنافس الشريف، والدخول في نقاشات سياسية من خلال حوار الإخوة الودّي والراقي، يدخلون في صراعات تهدد التركيبة القائمة، وتفضي إلى مزيد من الانقسام.. كأني بهم يقولون: ”نريد 100 بن غفير“.

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