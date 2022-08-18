في نفاق الغرب.. إرث من المآزق القيمية

ربما كان على الآلة الجهنمية الإسرائيلية أن تلقي بأطفال الحجارة في أفران الغاز السامة بدلا من أن تطحنهم طحنا بجرافاتها، فتختلط دماؤهم بغبار الأسمنت ونثار الطابوق حتى نستطيع الحديث عن مجازر وعمليات إبادة في حق من اغتُصبت أراضي آبائهم وأجدادهم.

ربما كان عليها أن توقفهم طوابير أمام مدارسهم لترسم بالحديد والنار وشم الصليب المعقوف على ظهورهم النحيلة، حتى لا تخطئ يوما في هويات من تريد أن تنزع عنهم التاريخ والهويات وشهقة الحياة.

ربما كان عليها أيضا أن تسوق الآلاف من فلسطينيي الشتات كالثيران المُعدة للذبح في عربات القطارات المتهالكة، بدلا من أن توقفهم عند نقاط التفتيش، تقتنصهم واحدا واحدا، حتى لا يهدج أحدهم باسم فلسطين ويرسم بأنامل الحب صورتها على صدره.

ربما كان على ترسانة إسرائيل العسكرية والاستخبارية أن تلتقط أنفاس أنًا فرانك من مخبئها في الطابق الثاني من شقتها بأمستردام لتسوقها إلى معسكر للاعتقال تفارق به الصبية اليهودية الألمانية الحياة، بعد شهرين من التعذيب، بدل أن تستهدف بالرصاص الحي شابة تتدفق حياة، هي شيرين أبو عاقلة، أو شيخا يرفع إلى الله صوت المظلومين من على كرسي متحرك حتى نُسمي المجزرةَ مجزرة والهولوكوست هولوكوستا.

مجزرة أم محرقة؟ ما الفرق بين موت وموت؟ بين إبادة وأخرى؟ خاصة إذا كانت هذه وتلك مُمنهجة وشاملة وتعتمد التمييز العنصري والديني والثقافي أساسا؟

ولكن السلطات الألمانية رسمية ومعارضة ترفض أن تُسوي بين موت اعتباطي وآخر، بين موت على يد السلطات النازية وآخر على يد القوات الصهيونية الإسرائيلية، لذلك غضب المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يستمع إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، يتحدث عن ارتكاب إسرائيل 50 هولوكوستا قامت بها دولة الكيان الغاصب منذ 1947، في حق أصحاب الحق المشروع في الأرض والتاريخ والهوية.

”كذبة وحشية“، يصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني وصف المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني كما جاء على لسان الضيف الفلسطيني الذي طالبت المعارضة الألمانية بطرده من البلاد وهو في زيارة رسمية..

نعم كذبة وحشية وبالغة القسوة؛ لأنه كان على عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية أن يكون مُزودا، وهو يواجه النفاق الغربي، بالأرقام الحقيقية لعمليات الهولوكوست الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها أبناء الشعب الفلسطيني وسقطت من أجندة التاريخ الذي يكتبه المنتصرون.

وإذا ما كانت الهولوكوست تعني، في الكتب الدينية اليهودية، الإبعاد أو حتى الإبادة، فكيف ننعت عمليات الاقتلاع والتهجير للفلسطينيين من قراهم التي لم يعودوا يملكون منها غير أسمائها القديمة أو من بيوتهم التي لم تظل إلا مفاتيح أبوابها صامدة في وجه النسيان؟

وإذا ما كانت الهولوكوست هي عمليات القتل على الهوية، فكم علينا أن نُعدد عدد الحوامل الفلسطينيات اللواتي أجهضن، واللواتي اغتصبن، واللواتي قبُرن، دون أن يشهدن ابتسامة ثغر الوليد الذي قد يتحول يوما، في تقدير المحتل الإسرائيلي، إلى فدائي يحمل السلاح في وجه عدوه..

ثم كم من طفلة ماتت وهي تضم عروستها؟ وكم من مواليد سُحبت أنفاسهم وهم في حاضنات الخُدج؟ وكم من شيخ لم يُكمل بسمَلته عندما أُهرقت أطنان من الحديد والنار على البيوت الهادئة إلا من تسابيح الفجر الأولى؟

في عرف الغرب، الذي دأب على سياسة ازدواج المعايير، هذه ليست عمليات إبادة ولا هولوكوستا ولا محارق طالما هي لم تَعلق بذاكرته، وطالما هي لم تصبح مكونات أساسية لسرديته للمحرقة، وطالما لم يضف عليها طابع التفرد والقداسة لأن ضحاياها هم من العرب المسلمين والمسيحيين وليسوا يهودا خُلصا.

يكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، في تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إثر مغادرته غاضبا لندوة صحفية جمعته مع رئيس السلطة الفلسطينية، واصفا أقوال محمود عباس بأنها تقلل من خصوصية الهولوكوست، مضيفا: ”بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أية محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير مقبول“.

تقاعس الفلسطينيون في نسج سردية كاملة لعذاباتهم، ربما اكتفوا بالشعر للحديث عن تغريبة لم ينته زمنها، ولكن كم من فلسطيني ارتقى إلى السماء شهيدا فقط، لأنه فلسطيني وصاحب الأرض؟ وكم يرتفع عدد الذين احتوتهم زنزانات الاحتلال؟ وكم الذين أرداهم الرصاص الإسرائيلي الذي يظل دائما طائشا في عرف الإعلام الغربي؟

ولكن الذاكرة الغربية قاصرة عن عدد ضحايا عمليات الهولوكست الإسرائيلي للعرب، وعيون إعلام الغرب تظل كليلة عن رؤية البيوت المهدمة على رؤوس أصحابها، وعن رصد الجثث المحترقة والأيادي والرؤوس المقطوعة..

إنها ازدواجية المعايير التي تحتفظ بذكرى العملية الفدائية التي استهدفت الفريق الرياضي الإسرائيلي بأولمبياد ميونيخ، وتعمى عن جدران العار التي تقسم المدن الفلسطينية إلى نصفين، وعن ضرب المستشفيات على رؤوس جرحى ومرضى فلسطين.

تظل المحرقة اليهودية متفردة لأنها كُتبت بخيالات وأوهام الأساطير الدينية، وبعمليات التزييف والتضليل لوقائع تاريخية قريبة، حيث ترفع السردية الغربية ضحايا المحرقة اليهودية إلى ستة ملايين ونصف المليون من اليهود، ثم تذهب إلى تصحيحها ويتم استبدال الرقم بمليون ونصف المليون.

العديدون ممن ذهبوا إلى دراسة المحرقة كذبوا العديد مما جاء فيها من أرقام ووقائع، كما كذبوا الكثير مما جاء في أقوال المدعي العام لمحكمة نربورغ وهو يواجه المتهمين بالمشاركة في الجريمة النازية..

ولم يفت الرأي العام الغربي أن اتهم هؤلاء المشككين في الرواية الغربية / الإسرائيلية بالمؤرخين التحريفيين، الذين راجعوا التاريخ ”المقدس“ للمحرقة..

ولعلنا نذكر جميعا الضجة الكبرى التي رافقت كتاب المفكر الفرنسي روجيه غارودي، حتى قبل صدوره، حيث رفضته العديد من دور النشر واضطر إلى نشره على حسابه الخاص.

فكك كتاب ”الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية“ الذي نشره غارودي عام 1998 العديد من الأساطير والأكاذيب التي تبني عليها إسرائيل سياساتها، والتي يتبناها الغرب دون تمحيص، وعلى رأسها فكرة شعب الله المختار وواقعة المحرقة التي أحاطها اليهود بكثير من المبالغة والتزييف، وذكر غارودي أنه لا ينفي اضطهاد السلطات النازية لليهود، إلا أن الصراع بينها وبين اليهود كان أساسا بسبب الدور الذي كان يلعبه اليهود في الاقتصاد والتجارة الألمانيين.

وبالعودة إلى جذور كلمة هولوكوست، أوضح المفكر الفرنسي أنها تعني في الكتب الدينية اليهودية الإبعاد وليس الإبادة، وإن مشروع هتلر كان يقوم في البداية على تهجير اليهود إلى مدغشقر، إلا أن الأحداث تطورت بعيدا عن هذا الهدف..

وعودة إلى كلمة هولوكوست، يشير غارودي إلى أنها مرتبطة، في المخيال الجمعي اليهودي، بالضحية المقدمة إلى الرب، أي بفكرة القداسة، ومن هنا كان اعتبارهم ضحايا المحرقة مختلفين عن غيرهم من الضحايا، كالضحايا الفلسطينيين الذين تُركوا وحدهم في الساحة دون أي سند قانوني أو إعلامي دولي، أو كضحايا حرب 67 من المصريين الذين ماتوا عطشا في صحراء سيناء مكتوفي الأيدي، في خرق واضح للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

وتواصلا مع سياسة المكيالين وازدواجية المعايير، لم نفاجأ بتصريحات بعض المسؤولين السياسيين والإعلاميين الغربيين وهي تبرر ذلك الاحتفاء الذي استقبل به اللاجئون الأوكرانيون في البلدان الغربية المجاورة ”لأنهم يشبهوننا“ بخلاف ما حدث مع مواطني الشرق الأوسط وأفريقيا، من طلاب أو مقيمين، والذين كانوا في مقدمة ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

إن تاريخ الغرب الثقافي والفكري الذي قام، منذ العصور الحديثة، على فكرة المساواة وعدم التمييز والأخوة الإنسانية، هو تاريخ تسفهه الممارسات العملية في مجال تطبيق هذه القيم والأخذ بها، ومن المؤسف أن الأمر يتجاوز رجال السياسة إلى النخب الفكرية الغربية التي تُصاب أصوات غالبيتها بالخرس عندما يتعلق الأمر بظلم مُسلط على غيرهم من أبناء الشعوب والثقافات والحضارات الأخرى.

بين سردية الهولوكوست وما ترتب عليها من تغيير لخارطة الشرق الأوسط، وما بين المجازر الإسرائيلية والغربية التي ذهب ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين والعراقيين، حفنة من الأكاذيب، كتلك التي أطلقها كولن باول من على منبر مجلس الأمن عام 2003، وإرث من المآزق القيمية والأخلاقية التي ما زال الغرب، بمفكريه وسياسييه وإعلامييه، يتخبط فيها إلى اليوم.

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