تدهور آخر في الصراع

تنشغل إسرائيل هذه الأيام في ”فضيحة جنسية“ مرعبة بأحد سجونها المعروفة باسم ”جلبوع“، الذي بات مشهورًا منذ أن هرب الأسرى الفلسطينيون الستة منه في شهر أيلول الماضي.

وانفجرت هذه الفضيحة عندما خرجت سجّانة بالإعلان أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من أسير فلسطيني محكوم بالسجن المؤبد عدة مرات، وأنها ليست الضحية الوحيدة، بل هناك 6 سجانات تعرضن لتحرشات هذا الأسير، وقالت إن هناك شبكة دعارة يديرها ضباط في السجن ”مقابل معلومات وأموال وهدوء منزلي“.

السجانة المذكورة جندية في الجيش الإسرائيلي (19 عامًا)، تم إرسالها لهذا السجن وتحولت حياتها هناك إلى كابوس.

وبحسب روايتها، فإن هذا الأسير أصبح حاكمًا بأمره في السجن، وقالت إنه ”متعاون“، أي أنه يشي برفاقه الأسرى الفلسطينيين، وينقل عنهم معلومات كثيرة مهمة، ويبدو أنه يمتلك ”معلومات محرجة“ أيضًا عن مسؤولين في السجن، لذلك يتلقى معاملة خاصة.

وقد بلغ نفوذه، وفقًا لروايتها، حدًا أن يطلب من الضباط المسؤولين أن يجلبوا هذه السجانة إلى غرفته لـ“حراسته“، فيعتدي عليها ويتحرش بها ثم صار يغتصبها.

مَن يعرف السجون الإسرائيلية من الصعب أن يصدق كل تفاصيل هذه الرواية، ولكن يوجد أيضًا ما يمكن تصديقه؛ ففي السجن لا يوجد أسرى يحظون بالعيش في غرفة خاصة، يستطيع أن يمضي فيها الأسير ساعات بحضور سجانة، لوحدهما، ودون مراقبة كاميرات، ودون أن يكون الأسير مقيدًا بالأغلال.

ولذلك، فإن هذا التفصيل ينبغي أن تبت فيه التحقيقات المهنية والمحكمة، ولكن هناك الكثير ما يمكن أن يقال عن هذه الفضيحة، لأنها قد تطيح بعدة رؤوس سياسية.

الملاحظة الأولى عمومية ولكن جوهرية: ما عرفناه عن السجون الإسرائيلية أنها تضم في جنباتها موبقات لا حصر لها، والمتبع عادة هو أن إدارة مصلحة السجون، والأجهزة الأمنية التي تعمل بالشراكة معها، خاصة الشرطة، وحرس المحاكم، وجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، هم الذين يعتدون على الأسرى الفلسطينيين؛ قمع، وتعذيب، وبطش، وترهيب، وانتقام، وعقوبات، وإهمال أحوالهم الطبية.

والأسيرات الفلسطينيات تعرضن في حالات كثيرة لتحرشات واعتداءات جنسية داخل السجون من سجانين ومحققين، ولكنهن لم يجرؤن على الحديث عنها خوفًا من قساوة المجتمع العربي الفلسطيني في التعاطي معها.

وفي العام 2009 فقط، بدأنا نسمع عن شكاوى صريحة من أسيرات فلسطينيات إلى جهات قضائية في الموضوع.

والملاحظة العمومية الثانية، هي أن الاغتصاب جريمة، في أي حال من الأحوال، وأيًا كان المجرم وأيًا كانت الضحية.

والملاحظة العمومية الثالثة هي درس من تجارب التاريخ، يقول إن كل موبقات ارتكبها إسرائيليون بحق الفلسطينيين، وصلت في نهاية المطاف للمجتمع الإسرائيلي؛ فالجندي الذي يقتل في الضفة الغربية يصبح قاتلًا أيضًا في إسرائيل، والسجان الذي يعتدي على أسرى فلسطينيين يعتدي في النهاية على سجناء إسرائيليين.

في السنة الماضية فقط، نشر عن ضابط سجان اغتصب سجانة تعمل تحت قيادته، ومن يقيد حريات في المناطق الفلسطينية يقيد حريات يهود إسرائيليين.

وهناك ملاحظات عينية: فأولًا، من أثار هذه الفضيحة أول مرة هو الضابط فريدي بن شيطريت، الذي كان يقود سجن جلبوع عندما هرب الأسرى الفلسطينيون الستة منه، وقد أدلى بأقواله خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، وكان لديه غرض شخصي من إثارتها، هو أن ينتقم من الضباط الذين طالبوا بإقالته على هرب الأسرى، فقال إنهم ينتقمون منه لأنه قضى على ظاهرة دعارة خطيرة كانوا يديرونها في السجن وهو الذي وضع حدًا لها، وسُئل عن سبب عدم كشفه القضية في حينها، فقال إنه حاول ذلك، العام 2018، ولكن هناك من سارع الى طمسها وإسكاتها.

وثانيًا، الأسير الفلسطيني الذي يحكى أنه هو المجرم الذي نفذ عملية الاغتصاب، معروف لدينا كواحد من ضحايا مصلحة السجون، فهو معتقل، منذ العام 2003، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عامًا. وقد نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، من رام الله أنه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، ويعاني من آثار إصابته برصاص الاحتلال من أيام الاجتياح، العام 2002، ( 4 رصاصات في جسده)، ويشتكي من مشاكل بالبروستات ومن نقصان حاد بالوزن، وهو بحاجة لرعاية طبية.

ورغم ذلك، تقوم السلطات بنقله بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل ”هداريم“ و“جلبوع“ و“عسقلان“ و“ريمون“ و“أوهلي كيدار“ و“إيلا“، فكيف يمكن أن يتحول حاكمًا بأمره وهل هو واش ضد رفاقه فعلًا؟

وثالثًا، كان يفترض أن هناك من يحقق في الشرطة حاليًا في هذه الفضيحة، باعتبارها قضية جنائية كبيرة. ففي حينه رفضت لجنة تقصي الحقائق الدخول في تفاصيلها حتى لا ينحرف تحقيقها عن مساره الأساس في هروب الأسرى الستة.

والمفترض أن التحقيق يتم بهدوء وسرية، فلماذا جاء النشر الآن؟ وهل يمكن فصل هذا التوقيت عن وجود معركة انتخابية؟ وهل يعني هذا أن نشر الفضيحة سيؤثر على اللاعبين السياسيين في تلك المرحلة، وهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي يمثل إسرائيل، اليوم، في الأمم المتحدة، ويعتبر قوة صاعدة في اليمين المتطرف؟

الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي أنه في إسرائيل 2022 كل شيء جائز، ولا شيء غريبًا على الإطلاق.

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