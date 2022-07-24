هل تقطع روسيا الغاز عن أوروبا؟

استأنفت روسيا مؤخرًا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 1“ إلى أوروبا. ومع ذلك، يعمل خط الأنابيب بقدرة مخفضة، كما كان الحال في معظم فصل الصيف، مما يوفر إغاثة محدودة فقط لسوق الغاز الأوروبي المضطرب، ويعيق خطط بروكسل لتخزين ما يكفي من الغاز قبل الشتاء المقبل.

العديد من المسؤولين الأوروبيين حذروا من مزيد من الانقطاعات المحتملة، متهمين موسكو باستخدام صادراتها من الطاقة لـ“ابتزاز“ أوروبا.

في المقابل، تنفي روسيا تعمّد قطع الصادرات، وتعتبر العقوبات أو ”القوة القاهرة“ الناتجة عنها هي السبب في اضطرابات الإمدادات، علاوة على أن الرئيس بوتين يعزو دائمًا مشاكل الطاقة الحالية في أوروبا إلى فشل سياستها الخاصة والعقوبات الغربية على بلاده.

ووسط هذه الاتهامات المتضاربة، تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن احتمال قطع الغاز الروسي بالكامل سيناريو لا يمكن استبعاده. ويقول الصندوق إن احتمالات الوقف الكامل غير المسبوق تثير مخاوف بشأن نقص الغاز، وارتفاع الأسعار المستمر، والتداعيات الاقتصادية الكبيرة.

ورغم سرعة تحرك صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، فإنهم (بحسب صندوق النقد الدولي) يفتقرون إلى خطة لإدارة التأثير وتقليصه.

مع ذلك، فإن استخدام الغاز كسلاح إستراتيجي ينطوي على مخاطر كبيرة للكرملين، والذي يبدو أنه يملك نافذة ضيقة للتأثير على الوضع الطاقوي في أوروبا.

وتلك المخاطر ربما تدلل على أنه، من غير المرجح، أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة غازبروم بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بالكامل في شتاء 2022/2023.

وبدلًا من ذلك، قد تواجه الإمدادات اضطرابات ناتجة رسميًا عن مشكلات فنية أو متعلقة بالصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الفورية، ما يمكن لروسيا أن تنسبه إلى تأثيرات العقوبات الغربية.

وبالفعل ليس من مصلحة موسكو قطع علاقات إمدادات الغاز بالكامل خلال الشتاء المقبل، لأن ذلك سيعني فقدان النفوذ الحاسم على بروكسل.

وفي هذا السياق، يعد بيع الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية بكثير بالنسبة للاتحاد الأوروبي مما هو بالنسبة لروسيا، نظرًا لأن الغاز الطبيعي، تاريخيًا، يمثل أقل من ربع تجارة الطاقة الروسية.

وعلاوة على ذلك، إذا قامت موسكو بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بالكامل، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من القضايا القانونية باهظة الثمن بشأن خرق العقود الموقعة.

والأهم، أن موسكو لن تكون قادرة على إعادة توجيه تدفقات الغاز إلى أسواق بديلة (كما هو الحال مع النفط) بسبب جغرافية شبكة خطوط الأنابيب الحالية، وقدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال المحدودة في روسيا.

كما أنه من المتوقع أن قد يتم تقليل نفوذ روسيا على الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في عام 2023، عندما يدخل الحظر الجزئي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية حيز التنفيذ، وزيادة قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وفي إطار ما سبق، يمكن أن توفر الأشهر القليلة المقبلة فرصة فريدة لموسكو من أجل ممارسة أقصى قدر من التأثير على أسواق الطاقة الأوروبية.

وهنا ربما يبدو أن الهدف الرئيس لروسيا هو إحباط قدرة أوروبا على ملء مخزون الغاز بشكل مريح قبل الشتاء.

ووصلت سعة تخزين الغاز إلى 62% فقط، ولا تزال أقل من المتوسطات التاريخية لشهر يوليو/تموز، على الرغم من الجهود المبذولة لتسريع عمليات شراء الغاز خلال الصيف.

وأدى الجفاف الأخير في أوروبا إلى خفض قدرة توليد الطاقة النووية والكهربائية، مما ساهم بطلب المفوضية الأوروبية بأن تخفض الدول الأعضاء استهلاك الغاز بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

والإجراءات الطوعية، التي تم الإعلان عنها، في 20 يوليو/تموز، هي جزء من إستراتيجية أوسع تتبناها المفوضية للمساعدة في إعداد الاتحاد لخطر انخفاض/انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.

وهنا يمكن القول إن منع الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى عتبة 80% قد يصب في مصلحة روسيا، لأنه سيعني أن روسيا يمكن أن تحتفظ بضغط كبير على صنع القرار الأوروبي.

لذلك من المحتمل أن يتركز أي انقطاع جزئي أو مؤقت في إمدادات الغاز الروسي بشكل خاص بين الآن والموعد النهائي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفوق كل ما سبق بالنسبة للكرملين، إن اضطراب الطاقة على نطاق واسع في أوروبا، في شتاء 2022/2023، يمكن أن يزيد على الأقل النقاش العام داخل البلدان الأوروبية وفيما بينها حول التكاليف المتصورة لفرض عقوبات على روسيا، وهذا بدوره يمكن أن يضعف التماسك السياسي داخل الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو.

لكن على جميع الأحوال، فإن كافة المؤشرات تشير إلى أن شتاء قارسًا سيكون بانتظار دول الاتحاد الأوروبي، قد يمثل نقطة فاصلة في تاريخ العلاقات مع روسيا.

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