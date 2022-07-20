حكايات يوليو

(1)

في اتصالي اليومي به بعد إجرائه عملية جراحية (والأصح تواصلي معه كتابة عبر واتساب، بعد توعك حباله الصوتية)، أرهقه في كل مرة بمئة سؤال بلا معنى، أعرف أجوبتها جميعا، وأعرف، أنه يكون مبتسما على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر، وهو يحصي الأسئلة، ويكاد، لولا فرط التهذيب، أن يبادر بالإجابة قبل السؤال.

حديثنا اليومي، لا يفقد متعته مطلقا (ربما لأنني لا أستطيع تخيل غير ذلك)، وقبل أيام افتتح الحديث (كتابة بالطبع) دون انتظار وابل أسئلتي، وقال إنه يقرأ ”كليلة ودمنة“، وعادة لا أسأله عن اسم الكتاب الذي بين يديه، فالقراءة بالنسبة إليه فعل يومي متصل منذ أربعين عاما، وهذا أحد أسباب حسدنا له منذ ثلاثة عقود على الأقل.

لا أعرف كم مرة قرأ ”كليلة ودمنة“، لكنني شعرت بارتياح غريب وطمأنينة عميقة، وهو يعاود دهشته أمام الكتاب العظيم، ووجدت نفسي أفسر ذلك بأنه علامة عبور سريع لفترة النقاهة، ومراوغة من نوع آخر لآلام ما بعد الجراحة، ولكل وصايا الأطباء، وضجر البقاء في المنزل، وإيماءات الرد على زائريه الكثر، وهم يتوسلون إليه بعيون محبة، مرتبكة، أن يقول لهم إنه بخير.

(2)

في يوليو، تستعيد أمريكا والعالم قصة الكاتبة والناشطة والملهمة العظيمة، هيلين كيلر، الكفيفة الصماء، التي رحلت قبل 54 عاما، والتي صنفت مجازا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قبل 118 عاما، كانت كيلر أول خريجة صماء كفيفة في كلية رادكليف، (التي تحولت لاحقا إلى جامعة هارفارد)، فألقت محاضرات في جميع أنحاء العالم، وقد أتقنت إضافة إلى اللغة الإنجليزية، الفرنسية والألمانية واليونانية واللاتينية.

نشرت كيلر 18 كتابا ومئات الأبحاث والمقالات، وكانت ”قصة حياتي“ و ”العالم الذي أعيش فيه“ و“الباب المفتوح“ و ”التفاؤل“ صدى لتلك الحياة المبهرة.

كتبت هيلين كيلر يوما ”نادرا ما أفكر في حدودي وهي لا تجعلني حزينة أبدا، ربما تكون هناك لمسة من الشوق في بعض الأحيان، لكنها غامضة مثل نسيم بين الزهور.. تمر الرياح والزهور راضية“.

(3)

وفي يوليو، ظلل ضباب الحرائق بريطانيا العظمى، وانتقلت ألسنة اللهب من الغابات إلى منازل في لندن، بعد أن تخطت الحرارة 40 درجة مئوية، محطمة كل الأرقام القياسية البريطانية.

للمرة الأولى في تاريخها، تضطرب حركة القطارات بسبب التواء قضبان حديدية بفعل الحر الداهم الذي لم يتوقعه المهندسون، وأكثر علماء التغير المناخي تشاؤما.

بعد نحو شهرين من الآن، تبدأ لندن في استعادة ضبابها الطبيعي، ويبدأ العالم وهو يدخل خريفه، في فقدان ذاكرة الصيف ليعود الحديث عن احتمالات خراب الأرض الوشيك، باعتباره وجهة نظر.

(4)

قال دمنة: زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأغنياء دهرا، فكانت تصيب من دمه وهو نائم لا يشعر، وتدب دبيبا رفيقا. فمكثت كذلك حينا حتى استضافها ليلة من الليالي برغوث. فقالت له: بت الليلة عندنا في دم طيب وفراش لين. فأقام البرغوث عندها حتى إذا آوى الرجل لفراشه، وثب عليه البرغوث فلدغه لدغة أيقظته وأطارت النوم عنه، فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه، فنظر فلم ير إلا القملة فأخذت فقصعت وفر البرغوث!.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز