إسرائيل الحقيقية عند الأمريكيين

كان ذلك لقاءً غير عادي على شرفة مقهى ثقافي في شارع يافا بالقدس الغربية. مجموعة من اليهود الأمريكيين جاؤوا للتعرف على ”إسرائيل الحقيقية“، بعيدا عن الدعاية الرسمية لحكومتها..

حوالي عشرين شخصا، بينهم مهندسون ومحامون ومعلمو مدارس ومحاضرو جامعات، ممن يطمحون لتولي دور قيادي في السياسة المحلية أو الفيدرالية في الولايات المتحدة. أكبرهم في الأربعين من العمر ويجد بينهم من لم يتجاوز الخامسة والعشرين.

على مدى أسبوعين، قاموا بزيارات لكل المناطق، في الشمال وفي الجنوب والمركز، التقوا ممثلين عن كل الأحزاب الإسرائيلية، اهتموا بمعرفة آراء مجموعة من الأدباء والمثقفين، اليهود والعرب، كان واضحا أنهم حائرون بعض الشيء، من كثرة التناقضات التي اصطدموا بها.

ولكن أسئلتهم العديدة والكبيرة دلت على أنهم جاؤوا ليتعرفوا حتى يستطيعوا رسم صورة دقيقة عن الدولة التي يحبونها من بعيد ويحاربون من أجلها في الشارع الأمريكي، قيادة وشعبا ومؤسسات.

من الانطباع الأول تستشف تغيرا مهما وبارزا في مفاهيمهم تجاه إسرائيل وتجاه السياسة الأمريكية إزاء اسرائيل..

وأهم معالم هذا التغيير أن الفكرة القائلة بأن أمريكا تقف مع القيادة الإسرائيلية في السراء والضراء ظالمة أو مظلومة، وإن الدولة الغربية العظمى الأكبر تدار بواسطة اللوبي اليهودي، بدأت تتراجع، وإن الجيل الجديد من السياسيين الأمريكيين، حتى اليهود منهم، لا يقبل برضوخ ما يقال له، وإنما يحاول التحقق مما يسمع وبات يتأثر من آراء أخرى وبات يشكك في ”التأييد المتعصب لإسرائيل“، الذي يبديه تيار اليمين المتطرف في المؤسسة الإنجيلية الأمريكية.

اللقاء حصل قبيل بضعة أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن، التي حاول فيها غمر إسرائيل بالحب والدعم المالي والعطف والدعم العسكري، وبالحنان والمساندة السياسية.

حتى عندما أراد توجيه انتقاد ناعم للقادة الإسرائيليين، الذين قرروا وضع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جانبا والامتناع عن الدخول في أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، فعل بايدن ذلك برقّة وقال إن ”حل الدولتين يضمن لإسرائيل أن تكون دولة ديمقراطية“.

وحتى يفهموا، كم هو مناصر لهم ويريد مصلحتهم، زار متحف ضحايا النازية ”يد واسم“ في القدس الغربية، وهذه هي المرة العاشرة التي يزوره، والتقى مع عدد من الناجين اليهود من المحرقة، وركع أمامهم إجلالا وبكى تعاطفا وأعلن: ”لن نسمح بتكرار المحرقة“، و“إسرائيل لن تكون وحدها في يوم من الأيام“، وقرر تمويل إنتاج البطاريات الصاروخية الحديثة التي تعمل بالليزر.

ومع أنه كان قد رفض قرار سابقه ترمب ضم القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، فقد رفض تغيير القرار وامتنع عن تنفيذ الوعود التي قطعها للفلسطينيين حول القنصلية، وحول مكتب منظمة التحرير في واشنطن وسحبها من قائمة منظمات الإرهاب.

باختصار، القادة السياسيون الإسرائيليون شعروا بالزهو من زيارة بايدن. وخرجوا عن طورهم للتعبير عن الشكر والامتنان لصديق إسرائيل الكبير، وتوقعوا أن يكمل هذه الخدمة بدفع مكانتهم في الخليج.

لكن العقلاء في إسرائيل، الذين يتابعون ما يجري في الولايات المتحدة، شعروا بقلق، تماما مثل أفراد تلك المجموعة الذين التقيتهم في شارع يافا، على بعد أمتار من فندق الملك داوود، الذي نزل فيه بايدن..

أحدهم، الكاتب الصحفي بن كسبيت، حاول سكب بعض الماء البارد على نفوس المزهوين فصاح: ”بايدن هذا هو الصديق الأخير لإسرائيل في أمريكا“.

ويضيف: ”إنه من أبناء الجيل، الذي تربى على التعاطف مع إسرائيل، لكنه بدأ ينقرض في الولايات المتحدة“.

ويشير إلى أن جيلا جديدا ينمو في أمريكا ينظر للتراجع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسرائيل، وينفض عنها، ولا يقبل مقولة بايدن بأن هناك قيما مشتركة مع الأمريكيين.

وفي اللقاء المذكور، بدا أن الشباب اليهود الأمريكيين قلقون على إسرائيل من نفسها، يخشون من أنها تلحق الضرر بنفسها، وعندما تمتنع عن خوض عملية سلام مع الفلسطينيين، إنما ترتكب حماقة خطيرة.

ويتضح أن هناك إسرائيليين يفكرون بالطريقة نفسها؛ فعندما غادر بايدن دون أن يفي بوعوده للفلسطينيين، ودون أن يمارس أي ضغوط على الحكومة الإسرائيلية حتى تعود إلى حل الدولتين، قالوا لأنفسهم: ”الرجل يتركنا لأنفسنا“ و“الرئيس الأمريكي يبقينا نتخبط بدمائنا“، وبعضهم يقول ”أنقذونا من أنفسنا“.. وإذا لم يقولوها هنا، فسيقولها لهم ذلك الجيل الجديد من الشباب اليهودي وغير اليهودي في الولايات المتحدة.

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