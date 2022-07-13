الطيش الإنجليزي

يخيل لمَن يتابع منصات إعلامية عربية، أن بريطانيا تحولت إلى جمهورية موز، وأن الاشتباكات لن تتأخر عن الاندلاع وسط لندن، وأن الميليشيات تشحذ السكاكين وتزيت البنادق خلف المتاريس للوثوب إلى 10 دوانينغ ستريت..

برهان ذلك ما تكتبه الصحافة البريطانية على مدار الساعة، وإسهابها في الحديث عن الكارثة القومية، وخيارات الناخبين الخاطئة، في الانحياز لبريكسيت، والقبول بزعامة أشخاص من طينة بوريس جونسون، رغم انحنائه للعاصفة، وانسحابه من قيادة حزب المحافظين.

العرب الذين انحصرت أخبارهم في مستجدات الحروب الأهلية، وأعداد القتلى، يسعدهم العثور على من يشبههم، ويا لها من سعادة وشماتة، إن كان طيف التشابه يلوح من إحدى بقاع العالم الأول، التي نالت حصة الأسد من هجائنا عبر أكثر من مئة عام، ونحملها حتى الآن مسؤولية مصائبنا كلها.

يتعاطى محللون عرب مع الحدث البريطاني بسخرية، وبشيء من الشفقة، وكأن الإنجليز أيتام حديثو العهد بالسياسة وألاعيب الأحزاب والزعامات، وينتظرون من يوجههم، ويعقلهم كي لا يقعون في الخطأ عينه مرات عدة، وينتخبون وهم مغيبون، شخصيات تقودهم إلى التهلكة على طريقة بوريس جونسون.

تثير عناوين الصحافة البريطانية، بأخبارها، وتحليلاتها، ومقالات أشهر الكتاب الإنجليز، حماس المهووسين بالانهيارات، والانقلابات التاريخية، والمؤامرات، ونهاية الغرب الوشيكة، دون الالتفات إلى تلك الصحافة المدهشة، التي تذكرنا بأننا نعيش في أكثر من عالم، وأن المؤامرة الحقيقية تكمن في تسمية كل من يتسول، ويتسكع في بلاط صاحبة الجلالة بأنه إعلامي.

قبل أيام، كتبت ”الغارديان“ في تعليقها على استقالة جونسون إن ”الخبر الجيد هو أن أسوأ رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث، سيرحل. والخبر السيئ أنه لم يرحل بعد“.

أسهبت ”الغارديان“ في الحديث عن ”سوء سلوكه كرئيس للوزراء“، وأنه ”كان يتصرف كرئيس وليس كزعيم برلماني، وأساء استخدام مكتبه بمكافأة أصدقائه وعقد صفقات مع المتبرعين، وفعل الكثير للإضرار بسمعة بريطانيا الدولية“.

الكاتب جيرارد بيكر تحدث في مقال بصحيفة“ التايمز“ عن العيوب المشتركة بين دونالد ترامب وبوريس جونسون ولخصها في ”النرجسية والإفراط في الانغماس في الذات والكذب الانتهازي المتأصل، وعدم الاهتمام بالتفاصيل، إضافة إلى الشهية المفرطة لإرضاء الذات المستمر، والإدمان على التملق من الجمهور“.

وفي الصحيفة نفسها، نشر الكاتب أنتوني سلدون مقالا بعنوان ”علمنا بوريس جونسون درسا واحدا قيما: كيف لا تكون رئيسا للوزراء“.

كاميلا كافينديش نشرت مقالا في“ فاينانشال تايمز“ حول“ حاجة بريطانيا إلى استراحة خالية من رئاسة بوريس جونسون المتهورة للحكومة، وحاجتها إلى رئيس وزراء جاد قادر على المضي قدما في استعادة الثقة في السياسة، وفي بريطانيا“، واللافت وسط كل هذا الزحام“ المحلي“، تفجير شبكة ”بي بي سي“ فضيحة من العيار الثقيل عبر تحقيق لها، يكشف تفاصيل جرائم ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان!.

ما يحدث اليوم مع بوريس جونسون، حدث من قبل، وإن بنسب متفاوتة، مع ديفيد كاميرون، وتوني بلير، والمرأة الحديدية مارغريت تاتشر، وأنطوني إيدن، كما لم يسلم ونستون تشرشل وقبله نيفيل تشامبرلين من سياط الإعلام الإنجليزي.

يبدو أن حالة البريطانيين المساكين، ميؤوس منها، ولكن، بما أنه بيننا وبينهم ”عشرة عمر“، لا بأس من المحاولة واستقبال مبعوثيهم لتعليمهم شيئا من أصول الصحافة الحقيقية، ومبادئ علم السياسة!.

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