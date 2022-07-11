هل تنجح خطة الغرب في تطبيق السقف السعري على روسيا

تكافح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إيجاد طرق لزيادة الضغط المالي على روسيا وإجبارها على وقف الحرب في أوكرانيا دون دفع اقتصاداتهما إلى الركود.

ومع فشل العقوبات حتى الآن في وقف تدفق الأموال إلى موسكو، يبدو أن الفكرة الأمريكية التي تم تبنيها أخيرا في قمة مجموعة الدول السبع، أي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بدأت تكتسب زخما حاليا في بروكسل وواشنطن.

مهمة التفاوض بشأن الخطة الجديدة وتسويقها عالميا ربما قد تكون أوكلت لوزيرة الخزانة جانيت يلين، عندما تجتمع مع نظرائها من وزراء المالية من مجموعة العشرين في إندونيسيا، هذا الأسبوع.

وطبقا لما نقلته صحيفة ”نيويورك تايمز“، يخشى مسؤولو البيت الأبيض أن تؤدي جولة جديدة من العقوبات الأوروبية تهدف إلى حظر تدفق النفط الروسي بحلول نهاية العام الحالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة من جديد، بما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية كارثية.

ولتجنب ذلك السيناريو القاتم، فإن الفكرة وراء سقف السعر هي تمكين المشاركين من شراء ونقل الخام الروسي دون عقوبات غربية، طالما أنهم يوافقون على دفع السعر الذي سيتم تحديده ضمن الآلية الجديدة.

إنها محاولة جديدة وغير مجربة في السابق تسعى لإجبار موسكو على بيع نفطها للعالم بخصم كبير مع ضمان بقاء إمدادات النفط الروسية متاحة في الأسواق العالمية.. في المقابل تخفيف الضغط على مستهلكي الطاقة خصوصا في الدول الغربية.

وتفترض الخطة الجديدة المقترحة أن المشترين الرئيسيين مثل الصين والهند سيكون لديهم الحافز للضغط من أجل الحصول على تخفيضات أكثر حدة مع تطبيق دول أخرى للسقف السعري على صادرات النفط الروسي.

ومن المرجح أيضا أن يكون التأمين هو أهم رافعة للخطة الجديدة، حيث تتم تغطية حوالي 95% من أسطول ناقلات النفط في العالم من الشركات الأوروبية والبريطانية.

هنا يمكن للحكومات الغربية محاولة فرض سقف للسعر بإخبار المشترين أنه يمكنهم الاستمرار في استخدام هذا التأمين، طالما أنهم يوافقون على عدم دفع أكثر من سعر معين للنفط الموجود على ظهر الناقلات.

كما يفترض الأساس المنطقي وراء سقف السعر المقترح أن روسيا ستضطر في النهاية لقبول السقف السعري لأنها تفضل البيع بربح بسيط، بدلا من إغلاق آبارها النفطية، ومن ثم إعادة تشغيلها في المستقبل بتكاليف مالية باهظة.

من الناحية النظرية، قد يبدو الاقتراح الأخير لمجموعة السبع بفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي جيدا على الورق، ولكن تنفيذه على أرض الواقع قد يواجه صعوبات لا يستهان بها، وربما من غير المرجح أن يحقق هدفه المتمثل في الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

بداية لم تشر مجموعة الدول السبع إلى المكان الذي سيتم فيه تحديد سقف السعر، واكتفت بالقول إنه سيتم اختياره بالاشتراك مع ”شركاء دوليين“.

هنا يمكن القول إنه في حال لم تحصل موسكو على السعر الذي تريده مقابل نفطها، قد تقوم بخفض صادرات النفط الخام إلى أدنى حد ممكن لبضعة أشهر.

ربما تكون المهمة الأصعب، هي إقناع عدد كاف من الدول وشركات التأمين الكبرى بالاشتراك في تطبيق الخطة الجديدة.

المشترون الرئيسيون، مثل الصين والهند قد لا يلتزمون بسقف طوعي الحفاظ على العلاقات مع موسكو.. يمكنهم أيضا تطوير حلول بديلة، حيث يمكن للناقلات المدعومة من الهند والصين مواصلة التجارة.

علاوة على ذلك، يمكن لروسيا استخدام ناقلاتها الخاصة، لذلك قد لا يكون حجب التأمين فعالًا كما هو مخطط له.

في هذا السياق يمكن القول أيضا إن التهديد بفرض عقوبات أمريكية ثانوية قضية غير مطروحة حتى الآن، لذلك فإن الخطة الجديدة معرضة لخطر أن تكون ”بلا أسنان“. بدون دعم كبير من حكومات مجموعة السبع، وأيضا مواجهة تهديد العقوبات الثانوية الأمريكية، ربما ترفض شركات التأمين تغطية شحنات النفط الروسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

في الوقت نفسه، هذا الوضع من شأنه أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح النص القانوني لحزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا. هنا يتعين على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 الموافقة على أي تغييرات، وهو أمر ربما يقوض الوحدة الأوروبية أو قد يؤدي إلى تعقيدات جديدة لم تكن في الحسبان.

كما أن تحديد سقف للسعر لن يساعد في حل المشكلة الرئيسية في سوق النفط؛ فالمشترون لا يندفعون للحصول على النفط الخام، ولكن على المنتجات المكررة، وقد تقلصت طاقة التكرير العالمية كثيرا لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

الأهم قد يكون من السذاجة استبعاد المزيد من الإجراءات الروسية. لقد هدد الرئيس بوتين بـ ”عواقب وخيمة“ على أسواق الطاقة العالمية إذا فرضت القوى الغربية مزيدا من العقوبات على موسكو.

هناك خطر رد فعل عنيف من قبل روسيا، التي قد ترد بقطع صادرات النفط وربما الغاز إلى أوروبا، حتى لو أضر ذلك بروسيا وصناعتها النفطية بشكل كبير.

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