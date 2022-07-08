”أنت في أرض اللبن والعسل“، تقول مطوية سياحية زاهية الألوان أجدها على طاولة قاعة الانتظار في إحدى وكالات الأسفار بباريس، تشغلني الألوان الزاهية عن ملل الانتظار وتعبه، ولا أملك إلا أن أواصل قراءة بقية صفحات المطوية التي تزدهي بصور لمشاهد طبيعية وآثار تاريخية وحركة حياة..

أُدقق النظر فيها، فأشعر أنها ليست غريبة عني، تعيدني إليها الذاكرة والشعور بالفقد الأليم، أسرح بالخيال في رحلة الوجع، ولا يقطع الرحلة إلا صوت موظفة المكتب السياحي تسألني وهي مبتسمة: إلى أين تريدين أن نرافقك؟ فأجيب في شبه غيبوبة: إلى أرض اللبن والعسل..

تفاجئني إجابتي، أرتبك، أعتذر، أقبض على المطوية بين أصابعي بشدة، أسحب معها مجموعة من الكتيبات السياحية الأخرى ثم أغادر وكالة الأسفار في غيض وذهول.

تقول إحدى فقرات المطوية السياحية الدعائية: ”ليس ثمة البتة بلد آخر في العالم يشبه هذا البلد الذي تطأه قدماك، وقد كان طيلة قرون خلت مسرحا للصراعات وأرض اللقاءات، يعود تاريخه إلى العصور الأولى، وصفه الإنجيل بأنه بلد اللبن والعسل. ومع ذلك، فإنه لم يكن طيلة قرون عديدة سوى مستنقعات فقراء وأراضٍ قاحلة..“ .

طبعا، ليس هنالك في العالم جهة قادرة على قلب الحقائق وتزييف التاريخ وتشويه وقائعه ثم محاولة إقناعك بها وتوظيفها لصالحها غير إسرائيل، وذلك عبر أجهزتها ”الناعمة“ المتعددة، ومن ضمنها الدعاية السياحية التي تنشط صيفا وشتاء، في أيام الحرب، كما في فترات الهدنة التي تقرض خلالها حكومة الاحتلال الخريطة الفلسطينية التي تقلصت لصالح أرض الميعاد، وذلك بغية أن تُلهب مشاعر الذين أوقعتهم في خديعتها..

وينقل دليل سياحي آخر انطباعا للكاتب العالمي مارك توين يتحدث فيه عن رحلته إلى ”ما يسمى بفلسطين“، حيث يقول: ”إنه بلد الخراب رغم أن أرضه خصبة بما فيه الكفاية، ولكن العليق يأكلها، إنها مساحات واسعة يطغى عليها الحزن والسكون. إن فلسطين بلد الخراب والقبح، وهي لم تعد تنتمي على الإطلاق إلى عالمنا. ستظل مقدسة بالنسبة للشعر والتقاليد، ولكنها لم تصبح سوى بلد الأحلام“.

ويعلق مؤلف الدليل السياحي على انطباع مارك توين بالقول: ”إن هذه الأرض كانت تموت شيئا فشيئا؛ لأن شعبها لم يعد يقيم بها، فلقد استُبدل بسكان آخرين كانوا يتخذون منها موطنا حقيقيا. والحقيقة أنه ليس ثمة أي شعب كان قادرا أن يتنزل منزلة شعب إسرائيل، ولم يكن شعبا يتعامل مع هذه الأرض كما لو كانت أرضه ووطنه، فأصبحت مجرد إقليم ناءٍ، فقير ضائع، ينهبه رُحّل، حيث أُتلِفت الغابات وتداعت المدن عبر قرون عديدة دون أن يجرؤ على إنشاء مدينة جديدة.. فمن يقيمها ولمَن يا تُرى؟ لمن؟“.

عن سؤاله يجيب الكاتب الإسرائيلي: ”إن اليهود وحدهم استطاعوا أن يحولوا الأرض اليباب إلى جنة أرض الميعاد“.

لقد استطاع الباحث التونسي المتميز حسان التليلي، أن يجمع عشرات الكتيبات السياحية التي تُوزع في العواصم الأوروبية عبر قنوات متعددة من ضمنها المطاعم اليهودية، ليرصد من خلالها اتجاهات الإعلام الصهيوني، وأن يقدم نتيجة هذا البحث الجاد منذ فترة إلى ندوة حول ”الإعلام الصهيوني ومتطلبات المواجهة العربية“ التي نظمتها الألكسو بالتعاون مع اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وقد توصل حسان التليلي إلى أن الدعاية الصهيونية ترتكز على ثلاثة محاور، وهي أولا فرادة التجربة الإسرائيلية لا في منطقة الشرق الأوسط فقط بل في العالم أجمع من حيث نظامها الديمقراطي وسياساتها الاجتماعية، وثانيا على جودة الخدمات التي يحظى بها السائح في الأراضي المحتلة، وثالثا على تهميش معالم الحضارة العربية الإسلامية بالأرض السليبة.

وكل هذا انطلاقا من مرتكزات أيديولوجية ثابتة ذات طابع عنصري فاشي، منها أن اليهود صاروا أمة بفعل وجود عدو دائم هم العرب، وأن الفكر الصهيوني يعمل بالفكرة الداروينية الاجتماعية القائلة بأن البقاء للأصلح، وإن اليهود مضطرون للرجوع إلى ”أرض الميعاد“ وتكوين وطن خاص بهم في ظل انتشار اللاسامية في العالم وخاصة في بعض الأوساط بأوروبا.

ويستطيع المُطلع على هذه الكتيبات والمطويات، كما يضيف حسان التليلي، أن يلاحظ هاجس جلب السياح لدعم الاقتصاد الإسرائيلي وتأكيد مؤلفيها على أن أرض فلسطين لم تتخلص من ”عذابها“ إلا بعد أن استرجعت ”شعبها المختار“.

وإذا ما أسهبت هذه الكتيبات في سرد تميز التجربة التنموية لدولة الاحتلال واستلهام العديد من الدول الإفريقية منها، متسللة هكذا إلى مؤسسات هذه الدول الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وفي التبسط في عرض ملامح التجربة ”الديمقراطية“ لبلد يعتقل الأطفال ويهدم على رؤوسهم منازلهم ومدارسهم وفضاءات لعبهم البريء، فإنها تسكت طبعا عن تفسير كيف يمكن لدولة ديمقراطية أن تقيم كيانها على أراضٍ اغتُصبت وهُجر أصحابها وشُردوا وتُركوا لخيام المنافي ولبلدان الشتات؟

ولا حاجة بنا إلى التوقف عند محاولات تهميش معالم الحضارة العربية بالأرض السليبة وتشويه تاريخها لأن العرب، كما جاء في هذه المطويات والكتيبات ”بدو لا تاريخ لهم، ولا حضارة، وإن كان لهم من فضل فهو الإسهام، من حيث لا يدرون، في تثبيت حقيقة مفادها بأن أرض فلسطين كانت وستظل دوما مهدا للحضارة اليهودية“.

أعترف أنني، لما زرت، منذ سنوات، متحف الإنسان بباريس الذي كانت تُقام به تظاهرة كبيرة عن تاريخ وحضارة ”إسرائيل“ وكنت برفقة أحد أعضاء البرلمان الأوروبي المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، كدت أُدفع بالفضول لزيارة ”أرض اللبن والعسل“، وهي زيارة متاحة لكل عربي انطلاقا من أوروبا، لولا يقيني أن زيارتي ستساهم في شراء قنبلة تقصف شجرة في أرض فلسطين.

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