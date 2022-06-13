أزمة العراق.. علامة عافية

قد تكون الأزمة السياسية الحالية في العراق ، علامة عافية ، إذا نظرنا إليها كتطور لمسار طويل من أزمات العراق المستمرة منذ ما يزيد على أربعة عقود وأكثر .

فالخلاف على تشكيل حكومة جديدة بالمعيار العراقي، يعد ترفا لم يمارسه العراقيون منذ عقود ، حين كان العنف الدموي ، هو اسلوب الحياة السياسية لحل لكل خلاف ، واداة تصفية لكل الصراعات، بين الأطراف ، والقوى العراقية السياسية أو الطائفية .

ومع أنه من المبكر ، اعتبار الخلاف الحالي بين القوى السياسية والحزبية حول تشكيل الحكومة ، هو تعبير عن واقع سياسي جديد ، يعيشه العراق حاليا ، إلا ان إعتماد الآليات السياسية المعروفه في التعامل الديمقراطي ، بين الخصوم ، هو تطور ملفت ، وقد يكون خشبة خلاص العراق من أزماته الداخلية المزمنة ، وبداية انعتاق لسياساته المحلية ، من التدخلات الإقليمية والهيمنة الدولية .

صحيح أن القوى الطائفية لا تزال هي قاطرة العمل السياسي في العراق ، إلا أن هناك مؤشرات على أن كلمة تلك القوى لم تعد مسموعة في الشارع كما كانت في بدايات القرن الحالي عندما تبدل المشهد السياسي العراقي برمته مع الاحتلال الأمريكي للعراق ، ومع تفاقم الدور والسيطرة الإيرانية ، على مفاصل الحياة العراقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

لكن الاستعصاء السياسي الحالي ، وتعثر الاتفاق على تشكيل حكومة عراقية جديدة ، ليس وليد الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل ثمانية أشهر ، فالخلافات حول تشكيل الحكومة هو نتاج التغير في الحياة البرلمانية التي ظلت مخرجاتها ، قائمة على محاصصة بين القوى السياسية المختلفة ، وهي محاصصة تسببت في إنتاج صيغ حكوميه قائمة على توزيع المصالح بين المتحاصصين ، دون أن تعكس تلك الحصص مصالح الناخبين وتطلعاتهم .

في الإنتخابات الأخيرة التي جاءت ، بعد إحتجاجات واسعة في الشارع ، تغيرت المعادلات السياسية ، فلم يعد استرضاء القوى الإقليمية ، ولا ما تفرضه التحالفات الدولية هي العوامل المرجحة في التوازنات بين القوى السياسية المحلية . إذ بات الانتقاد الصريح ، لإرتهان بعض القوى السياسية لإيران ، من عناصر السجال السياسي بين القوى البرلمانية المختلفة ، كما أن الرموز الحزبية والطائفية التي سيطرت على الحياة السياسية بعد الإحتلال الإمريكي ، لم تعد قادرة على الاحتفاظ بمواقعها ، وصداقاتها ، وأولوياتها الاقليميه ، فخرجت من الحياة السياسية أو اعتزلتها ، وهي تجر خيبات الفشل أو شبهات الفساد .

واضطرت القوى السياسية التي خاضت الانتخابات الأخيرة ، بدلا من ذلك ، إلى تقديم برامج شعبوية نوعا ما ، التزمت من خلالها بمواقف ، وولاءات سياسية مختلفة ، بدت متناقضة مع مواقف وسياسات الزعامات التقليدية ،التي هيمنت طوال العقدين الماضيين على الحياة السياسية العراقية ، واثخنتها بالفساد حينا ، او الارتهان للخارج كثيرا .

ودخلت مع الانتخابات الأخيرة ، للمرة الأولى على خط السجال السياسي بين القوى البرلمانية العراقية ، شعارات تتناول كيفية استعادة العراق لدوره ومكانه في الخارطة الإقليمية ، وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في التوجهات والسياسات التي رهنت مقدرات العراق وإمكانياته للإملاءات الخارجية وخاصة الإيرانية منها .

وإذا صحت الإستنتاجات بأن التشكيلة البرلمانية العراقية الحالية ، تعكس التوجهات الجديدة للسياسة العراقية الجديدة ، فإن استقالة الأغلبية البرلمانية فيها ، بزعامة مقتدى الصدر ، يضع العراق أمام خارطة سياسية ضبابية في انتظار إجراء انتخابات برلمانية جديدة لاختبار إمكانية تحسين أغلبية الصدريين البرلمانية الحالية لتمكينها وحلفائها من الإنفراد ربما بتشكيل حكومتهم الخاصة وتوفير الفرصة لهم لتأليف تشكيلة حكومية مستقرة ، قادرة على تنفيذ برامج تطوير وتطهير طويلة الأمد . وهو ما قد تراه بعض القوى الإقليمية تهديدا لمصالحها التي لا تزال، إلى الآن ، ترتبط برموز فساد سياسي ومالي تشكل أسماء مستهدفة ومعلنة لبرامج التطهير التي قد تلجأ إليها تلك الحكومة .

وأيا كان الاتجاه الذي سينتهي إليه السجال السياسي والبرلماني الحالي ، فإن من المؤكد أنه سيدخل العراق في حلبة صراع سياسية طويلة ، لكن هذا الصراع سيظل أرحم حالا من أشكال الصراع الدموي السابقة التي فاقمت ازمات العراق ، ومنعته من الإستفادة من مناخات الحرية السياسية التي دفع العراقيون ثمنا باهضا لها على مدى عقود طويلة من المعاناة القاسية ، والتضحيات غير المبررة .

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