نساء السياسة… ولباسهن!

للباس المرأة عموما، علاقة مع التمثُلات الثقافية لصورتها ولجسدها وأنوثتها، وللمسموح لها والممنوع عليها كساء وحلية، وذلك في كل المجتمعات، إلا أن هذه العلاقة تصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بلباس نساء السياسة اللواتي يكن عادة محط الأنظار، وعليهن تسلط الأضواء، وبصددهن تحبس الأنفاس.

عن هذه العلاقة المُركبة والمعقدة خصصت الباحثة الفرنسية صوفي لماهيو جزءا هاما من كتابها ”اللباس في السياسة“ الذي رصدت فيه تحولات هذه العلاقة مع ثبات بعض عناصرها من جهة صورة المرأة عموما، والسياسية خصوصا في المخيال الجمعي الفرنسي، وذلك منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى آخر الحملات الانتخابية الرئاسية منذ أسابيع قليلة.

فعندما عينت حكومة ليون بلوم الاشتراكي العام 1936، ثلاث نساء وكيلات وزارة، لم يكن السؤال المطروح هل يكون هذا التعيين خطوة نحو كسب مزيد من الحقوق للمرأة الفرنسية كالحق في الانتخاب وبالتالي الاعتراف بمواطنتها وتوسيع دائرة مشاركتها السياسية، بل كان السؤال المُحرج: هل سيحق لهؤلاء المسؤولات السياسيات خلع قبعاتهن إذا ما حضرن جلسات الجمعية الوطنية كما كان ذلك متاحا للرجال أم لا؟.

وإذا ما سمح لأوائل السياسيات الفرنسيات أن يُرِحن رؤوسهن من ثقل قبعاتهن المزركشة بأشكال من الريش والورود أثناء جلسات الجمعية الوطنية، في ذلك التاريخ، بسبب روح التقدمية التي كانت تهب على البرلمان الفرنسي آنذاك، فإنه كان عليهن الاحتفاظ بها خلال انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء ”احتراما للياقة“ كما كانت تقتضي الأعراف، ومن ضمنها أن ترتدي السياسيات فساتين أو بدلات بتنانير تصل إلى نصف الساق وأحذية بكعب قصير..

كان يجب على أزياء نساء السياسة أن تكون في انسجام مع الهوية الأنثوية لصاحباتهن، وكذا كانت نظرة المجتمع لهن، نساء أي هويات أنثوية قبل أن يكن مسؤولات يشاركن في إدارة الشأن العام.

استغرق الأمر حوالي أربعة عقود حتى تشهد الجمعية الوطنية الفرنسية ثورة على مستوى قيافة نائباتها، كان ذلك إثر إطلاق ايف سان لوران وأندريه كوراج موضة البدلة النسائية بالبنطلون والسموكينج النسائي بين العام 1965 و1966..

ولكن ارتداء النائبات الفرنسيات البنطلون تأخر بعض السنوات، وعلقت صوفي لماهيو على الأمر قائلة ”يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل الموضة وخزانة الملابس النسائية إلى المجال السياسي“، ويبدو أن هذا التناقض كان دائما موجودا ولا يزال حتى اليوم“ تضيف صاحبة ”اللباس في السياسة“.

إحدى أوائل نساء السياسة الفرنسيات اللواتي غامرن بارتداء البنطلون والثائرات على معايير اللباس المفروضة على النائبات البرلمانيات كانت ميشال اليوت ماري التي يتذكرها الشعب التونسي جيدا، فهي التي اقترحت على الرئيس بن علي مد حكومته بأسلحة لمكافحة الشغب أثناء بداية الانتفاضة الشعبية في العام 2010، كانت وقتها مكلفة بوزارة الدفاع الفرنسية، ولم تكن العام 1972 إلا نائبة برلمانية اعترضها المكلف بالبروتوكول بالجمعية الوطنية رافضا دخولها حرم البرلمان بهيئة كانت تعد رجالية، فما كان منها إلا أن أجابته: ”إذا كان البنطلون هو الذي يزعجك فإنني أستطيع أن أخلعه حالا!.

كانت تلك هي طريقة ميشال إليوت ماري المعروفة بصرامتها بالثورة على عالم السياسة الذي كان يبدو، ولعله لا يزال عندهم وعندنا أكثر تحفظا من المجتمع نفسه، هذا الحرص على ”ذكورة المظهر“ ومحو الأنوثة من قبل السياسيات الفرنسيات منذ السبعينيات، والذي جاء متّسقا مع الأفكار التي راجت مع ثورة مايو 68، وتأثيرها على حركة التسوية الغربية الرافضة للنظرة للمرأة كمجرد جسد، لا يبتعد كثيرا عما تذهب إليه صوفي لماهيو عندما تقول، إن هذا الحرص على محو الأنوثة كان الهدف منه إضفاء الشرعية على هؤلاء السياسيات في بيئة يغلب عليها الذكور، وتجنب التعليق على ملابسهن ذات الطابع النسائي وعلى كونهن أجساد نساء..

وتستشهد صوفي لماهيو بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي حرصت طوال فترة حكمها على ارتداء بدلات بالبنطلون والوفاء لهذا المظهر العملي الذكوري، ولكن مع الحرص بالتميز عن رجال السياسة الذين يرتدون بدلات داكنة بارتداء أزياء بألوان زاهية، ولعل هذا الثبات في الزي كما ثبات الفرنسية سيمون فيل على أن تُرجل شعرها على شكل كعكة هو الذي جعلهما بعيدتين عن أي تعليق يخص كونهما هويتين أنثويتين قبل أن يكونا من نساء السياسة وعالمها ذي الطابع الذكوري الطاغي.

ربما كانت إيديث كريسون، التي عينها فرانسوا ميتران رئيسة للوزراء العام 1991، من القلائل اللواتي رفضن الرضوخ لذكورية المظهر، إذ تمسكت بارتداء ملابس أنثوية كلاسيكية بما في ذلك بدلات بتنورة، إلا أنها كانت محل انتقادات كثيرة، وقد تجاوزت هذه الانتقادات برنامجها السياسي، كأول امرأة فرنسية تعين على رأس حكومة، إلى ملابسها وحتى إلى طريقة حديثها، وتُسِرُ إديث كريسون إلى صوفي لماهيو، بحزن، بطريقة تعامل بعض الإعلاميين معها إثر وقوعها ضحية حادث سيارة ترك لها ندوبا على ركبتيها..

كانت يومها ترتدي بدلة بتنورة وقد تفاجأت بأن المصورين يتمددون على الأرض لالتقاط صور لآثار العملية الجراحية التي أجرتها لركبتيها التي كانت جواربها تشف عنها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن أحد المصورين لم يتمالك عن التعليق، وهو يشاهد تلك الآثار بقوله: ”إذا لم تستطع الحفاظ على ملابسها نظيفة ليوم واحد، فكيف يمكنها إدارة الحكومة؟“ إن هذا التعليق كان سخيفا وخارجا عن السياق.

سنوات التسعين من القرن الماضي، شهدت ارتفاع حدة التعليقات الجنسية الموجهة للمسؤولات السياسيات الفرنسيات، كما تلاحظ مؤلفة كتاب ”اللباس في السياسة“ ومن ضحايا هذه التعليقات رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة، وسيسيل دوفلو التي تولت أيضا وزارة الإسكان، ونتالي كوسيسكوموريز وزيرة البيئة في عهد ساركوزي..

ومن أطرف ما حدث لسيسيل دوفلو يوم جاءت لتناقش نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، إحدى قضايا الإسكان ببلادها أن قام بعض النواب بالصراخ ”هيا فكي أزرار قميصك“ مع أنها كانت ترتدي يومها فستانا محتشما أزرق وموشى بزهور.

لقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام والمجلات النسائية الفرنسية صورة ذلك الفستان المحتشم متسائلة عن سر تلك الهجمة غير المبررة على الوزيرة المعنية“ إن مطالبة نساء السياسة بإيجاد ملابس محترمة تعادل اخضاعهن لأمر قضائي مستحيل“ تقول ايلينورلبينار استاذة علم الاجتماع بجامعة لوزان السويسرية، فبقطع النظر عن الملابس التي يرتدينها، سواء أكانت أنثوية أم لا فإنهن سيخضعن في مظهرهن دائما للتعليق، وسيتم إرجاعهن دائما لأجسادهن.

وتوضح ايليونور لبينار قائلة ”السياسة هي مهنة الإغواء، وتحت أنظار وسائل الإعلام والجمهور، يمكن لأي تفاصيل دقيقة أن تفسح المجال للجنس، وحتى عندما ترتدي ملابس الرجل فإن النساء يتعرضن لخطر الانجذاب مرة أخرى إلى أجسادهن“.

ولكن يمكن أن نتساءل ألا يوضع رجال السياسة بدورهم تحت المجهر، من حيث طريقة لباسهم وأناقة مظهرهم أو عدمه؟

إن الادعاء بأن ظهور الرجال في السياسة لا يخضع للتدقيق كذبة كبرى، كما تؤكد صوفي لماهيو، فالسياسيون هم أناس من المفترض أن يمثلوننا، وهذا يمر أيضا عبر المظهر الخارجي، ولكن المجتمع يبدو أكثر تسامحا مع عثرات الرجال ومع ما يبدو إهمالا من قبلهم. بل إن المجتمع يذهب إلى التبرير..

رفض ميلنشون ـ رئيس حزب فرنسا الأبية، ارتداء ربطة العنق يُفسر بتمرّده على ما يُسمّى بالسيستم؛ أي على المنظومة القائمة أكثر مما يُنظر إليه كنوع من الإهمال لمظهر شخص يتطلع إلى رئاسة الوزراء في بلاده، هذا في علاقة نساء السياسة وملابسهن بنظرة المجتمع في فرنسا، فماذا عن واقع الحال في بلداننا العربية؟

سأكتفي بالنموذج التونسي كمتابعة للشأن السياسي في بلادي، أذكر أن الزعيم الحبيب بورقيبة قد خصص بعض خطبه لإطلاق حملات لتحسين الهندام، كان الرجل أنيقا، وكان يعتبر أناقة الهندام لمواطنيه ومواطناته جزءًا من هيبة الدولة ومقياسًا لتقدمها، ولم نشعر بأي ضغط اجتماعي يمارس على وزيرات بورقيبة وبن علي ليرتدين هذا الزي أو ذاك، بالمقابل كان عدد المديرات العامات والوزيرات والبرلمانيات اللواتي تحجبن في عهد حكومات النهضة المتعاقبة ملفتًا للنظر، إنها فقط أحكام السياسة!

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