القاضي جورج قرا نموذجاً

يخرج القاضي جورج قرا إلى التقاعد، بعد خدمة 33 سنة في سلك القضاء الإسرائيلي، أمضى آخر سبع سنوات منها قاضياً في محكمة العدل العليا..

ليس قاضياً عادياً، بل هو مميز جداً، ذو هوية خاصة أيضاً، وصاحب موقف وقرار وشخصية.

للمتفرج من بعيد، وهناك كثيرون يتفرجون علينا من بعيد، ممن يهتمون بأمورنا نحن العرب الفلسطينيين مواطني إسرائيل، يطرح عدة تساؤلات عن هذا المنصب.. ومَن يعرف ما هي محكمة العدل العليا في بلادنا، قد يزداد حيرة.

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن، هو هل يوجد قاض عربي فعلاً في أعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية؟ وهل هو قاض حر؟ وقد طرح أكثر من صديق في العالم العربي السؤال بحدة لاسعة أكثر: ”هل يعقل أن هذه الدولة العنصرية تعين قاضياً عربياً ذا عمود فقري أم أنه مجرد ورقة تين يسترون فيها عورتهم؟“.

والجواب الصحيح عن هذا التساؤل: ”نعم يعقل“.

والقضاة العرب الثلاثة الذين تم تعيينهم حتى الآن في المحكمة العليا، سليم جبران وجورج قرا وخالد كبوب، هم خير نموذج.

قد لا يعجبني قرار أو أكثر من قراراتهم، وقد يغضبني موقف أو أكثر لهم، لكنهم يعتبرون قامات عالية في دنيا القضاء، ولم يقبلوا يوما ولم يسمحوا بأن يكونوا ورقة تين، بل واجهوا السياسات العنصرية.. في بعض الأحيان ساروا بين النقاط، وفي بعض الأحيان أخفقوا في الاختبار، لكنهم بذلوا جهودا كبيرة.

ولذلك، كانوا عنواناً لهجوم مجموعات من العنصريين الذين يرون في العرب في إسرائيل شوكة في الحلق ويتمنون ويسعون للتخلص منا.

وقبل الحديث عن القاضي قرا، لا بد من توضيح أن المحكمة العليا تعتبر السلطة الثالثة إلى جانب السلطتين، التشريعية والتنفيذية.. ومنذ تأسيس الدولة العبرية تتعرض لمحاولات من السياسيين ومراكز القوى المختلفة لتقويض مكانتها.

إنها تتألف من 15 قاضيا فقط، لكن الجهود التي يبذلها خصومها لترهيبها ومنعها من القيام بدورها، تشبه حربا يديرها جنرالات السياسة والاقتصاد والعالم السفلي وتصرف فيها أموال طائلة.

وإلى جانب المعركة الشديدة التي يديرها القضاة للدفاع عنها، يوجد أيضاً تراجع كبير في أدائها، جعلها تفتقر للعدالة في الكثير من الأحيان، خصوصاً في ما يتعلق بالفلسطينيين وقضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وكل تراجع لها يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الأخطار على الديمقراطية.

القاضي قرا كان واحداً من القضاة الذين حاولوا كثيرا حماية إسرائيل من نفسها في هذا المجال، من خلال أحكامه وقراراته.

لقد جاء إلى المحكمة العليا بعد حوالي ربع قرن من العمل في المحاكم الدنيا، وتميز بقدرات مهنية عالية في القانون وشجاعة غير قليلة في طرح مواقف متميزة دفاعا عن العدالة. وعرف بأحكامه القوية ضد عصابات الإجرام المنظم، ما أدى إلى فرض حراسة مشددة عليه وعلى أبناء عائلته.

هو القاضي الذي أدان رئيس الدولة، موشيه قصاب، بتهمة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، ورفض سياسة هدم بيوت فلسطينيين مدانين بعمليات تفجير مسلحة، لأنها تنطوي على المساس بأفراد عائلاتهم الأبرياء، ولكنه وافق على إغلاق غرف في هذه البيوت، ورفض قرار منع أعضاء الكنيست العرب من لقاء الأسرى الفلسطينيين في سجونهم.

وعندما عين قاضياً في المحكمة العليا، تعرض من اليوم الأول لهجوم اليمين المتطرف، الذي طالب بإبطال تعيينه لأنه رفض إنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي ”هتكفا“ (الأمل)، خلال مراسيم تعيين رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت في منزل رئيس الدولة؛ فقد التقطته الكاميرات وهو يبقي شفتيه مغلقتين، وأوضح أن النشيد يتحدث عن ”النفس اليهودية شغوفة“ و“أنا لست يهوديا“.

وعندما أصدرت المحكمة العليا بتركيبتها القصوى (11 قاضيا)، قرارها النهائي بتمرير ما يعرف بـ ”قانون القومية“، سنة 2020، غرد بعيدا عن السرب ورفض هذا القانون. وكتب: ”قانون القومية يمس بقيم الديمقراطية.. إنه قانون عنصري ومجزوء، ويعاني من نواقص جوهرية كثيرة، مثل عدم تطرقه للأقلية العربية التي يصل عددها إلى أكثر من 20%؜ من تعداد السكان العام، وعدم اشتماله على مبدأ المساواة وهوية الدولة الديمقراطية، وهو لذلك يعطي لمؤسسات الحكم حرية واسعة جدًا أثناء تطبيقه“.

وكتب: ”الأقلية (العربية والدرزية) في إسرائيل هي أقلية أصلانيين وليست مجموعة أغيار أو غرباء؛ وهي ترى بدولة إسرائيل وطنها وتريد أن تعيش فيه كمتساوية بين متساوين. وهي أقلية تنتفض ضد إقصائها وضد المحاولات لمنع دولة إسرائيل من أن تكون دولتها أيضاً“.

وأشار إلى عيوب كثيرة في هذا القانون مثل عدم تضمين مبدأي المساواة والديمقراطية فيه، والمساس بمكانة اللغة العربية بغرض ”حني قامتها“ وإذلال المتحدثين بها.

القاضي قرا هو نموذج للعربي الذي يبحث عن التميز ويتألق في طريق النجاح المهني، وفي الوقت ذاته يتمسك ويعتز بانتمائه القومي، وقد اختار طريقا يميز المتميزين من مجتمعنا العربي في إسرائيل.

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