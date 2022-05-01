عندما تتحرك فتح

العملية التي نفذها شابان فلسطينيان وقُتل فيها حرس على مدخل المدينة الاستيطانية أرئيل، يوم الجمعة الماضي، وتتدحرج تبعاتها خلال الأيام التالية، تتسم بعلامات جديدة تحتاج إلى وقفة طويلة.

فهذه لم تكن عملية فردية، نفذها شاب يائس من الظروف وربما من الحياة وليست عملية عقائدية دافعها ديني لغرض الاستشهاد وليست عملية لتنظيم معارض أراد إحراج القيادة في السلطة الفلسطينية، التي تؤمن بالحلول السلمية والمفاوضات.. إنما هي عملية من صنع كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وهذا فارق قد ينذر بمفترق طرق ذي أبعاد، على هذه المرحلة من الصراع.

فحركة فتح، هي صاحبة المجد لإطلاق الثورة الفلسطينية في أوساط ستينيات القرن الماضي، عندما كانت القضية الفلسطينية منسية، وهي صاحبة أكبر رصيد كفاحي بين الفصائل..

من مخزونها الكفاحي نشأ كل ثوار القضية الفلسطينية وعلى أيديها تدرب كل من حمل سلاح.. وبفضل دورها ومكانتها وقراراتها، اعترف العالم بوجود القضية الفلسطينية.. لديها آلاف المقاتلين المدربين الذين خاضوا مئات المعارك مع إسرائيل، بدأت بعمليات مسلحة متفرقة وتحولت إلى معارك حربية، من معركة الكرامة 1968 إلى حرب لبنان الأولى في 1982 ثم معركة الأنفاق في الضفة الغربية سنة 1996 والانتفاضة الثانية سنة 2000..

هي التي قادت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في سنة 1987 والتي عرفت بالانتفاضة الأولى، واختارت لها أن تقتصر على النضال السلمي ووضعت لها برنامجا سياسيا تجندت خلفه كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتمت صياغته سنة 1988، في المجلس الوطني في الجزائر.

وبفضل هذه الانتفاضة والبرنامج السلمي لها، التأم مؤتمر مدريد للسلام الشامل بين إسرائيل والعالم العربي كله في 1991.. وهي التي وقعت اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، لتكون بداية عملية سلام حقيقية، لو تم الالتزام بها لكان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد انتهى.

حركة فتح هذه تضم في صفوفها ألوف الأعضاء، بينهم كثير من رجال الأمن المدربين على القتال الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأسلحة.. منتشرون في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج، يقودون السلطة الفلسطينية، الرئاسة والحكومة، ويقودون أجهزتها الأمنية..

حتى الآن قرروا اختيار النشاط السلمي طريقا لمواصلة الكفاح من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية صغيرة ومنزوعة السلاح على مساحة تعادل 22% من أرض فلسطين، وتقبل بأن تعيش بسلام مع إسرائيل، التي تسيطر على 78% من الأرض.

خصوم فتح في الشارع الفلسطيني ينتقدونها على هذا البرنامج ويقولون إنه ”قد ثبت فشله“..

ومع أن هؤلاء الخصوم لا يطرحون حلا آخر، وفي الغرف المغلقة يتفقون مع فتح على هذا الحل، إلا أن الواقع على الأرض يساعدهم، والسياسة الإسرائيلية تساعدهم، والاستيطان والتهويد واقتحامات الأقصى والحصار على غزة وعلى عشرات البلدات الفلسطينية في الضفة والحواجز العسكرية وعمليات التفتيش المهينة عليها، كل هذه تخلق احتقانا في الشارع والمعارضة الفلسطينية تتهم فتح، صاحبة التاريخ الكفاحي العريق، بالخنوع.

القطيعة التي فرضتها حكومات بنيامين نتنياهو على القيادة الفلسطينية أكثر من عقد، والتنكر للحقوق الفلسطينية والجمود المقرر رسميا في المسيرة السلمية، والذي صاغته الحكومة الحالية بقيادة نفتالي بنيت، جعلت الفلسطينيين يفهمون أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة..

لكن فتح، ظلت تعض على النواجذ وتتمسك بالحلول السلمية، وإن استخدمت القوة، فكانت هذه في مواجهة أولئك الذين كانوا ينوون تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ودفعت فتح ثمن ذلك باهظا في الشارع، ولكن القيادات الإسرائيلية لم تكترث بل استغلت الخلافات والشقاق والانقسام في صفوف الفلسطينيين وراحت تغذيها بشراسة.

فإذا كانت فتح قررت إحداث انعطاف في سياستها هذه والعودة إلى السلاح، فإن المنطقة كلها ستشهد انعطافا.

لم يتضح بعد ما هو قرار فتح الرسمي، وليس بالضرورة أن تكون عملية أرئيل هي فعلا عملية فتحاوية، رغم ظهور أحد الشباب بإعلان كهذا في شريط مصور، إلا أن الشهور الأخيرة تبين أن الأوضاع في فتح تغلي كالمرجل، وبصماتها طبعت على أكثر من عملية.. ففي حال قررت سلوك هذا السبيل، فإن الصراع سيتخذ شكلا آخر، أشد خطرا ومآسي.

بالطبع، فتح وكل الفصائل الفلسطينية، بكل مقاتليها وأسلحتها، لا تهدد إسرائيل، صاحبة أحد أقوى الجيوش وأقوى مخابرات في العالم، لكنها من دون شك ستتعبها وستتعبنا كلنا وستحدث خللا في التوازنات السياسية في المنطقة بأسرها..

وفي هذه الحالات نحتاج إلى قادة لا يتقنون الكلام واستعراض العضلات، بل يتمتعون بشيء من الحكمة والشجاعة والثقة بالنفس بما يكفي لاتخاذ قرارات تحدث انعطافا في الاتجاه المعاكس.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز