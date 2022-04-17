رسالة السنوار إلى نتنياهو

الرسالة الشخصية التي كُشف النقاب عنها في تل أبيب، المكتوبة باللغة العبرية بخط يد رئيس ”حركة حماس“ في قطاع غزة، يحيى السنوار، إلى نتنياهو، لم تلقَ ما تستحق من اهتمام في الإعلام العربي، لكنها أحدثت دويًا كبيرًا في إسرائيل.. وليس مصادفة.

لقد كشف عنها مئير بن شبات، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، الذي اعتُبر أقرب المقربين من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وذلك خلال مقابلة مطولة مع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، نُشرت في ملحقها الأسبوعي يوم الجمعة الماضية.

وقال فيها: ”في مداولات التسوية التي أدارتها إسرائيل مع حماس، في أكتوبر 2018، تلقيت وثيقة خاصة، كتبها يحيى السنوار بالعبرية، كانت هذه إحدى اللحظات الجميلة في المسيرة، نحن نتلقى رسالة مباشرة من السنوار، كتبها بنفسه بخط يده، وبأحرف كبيرة بالعبرية، تحوي نصيحة: خذ مخاطر محسوبة“.

وسألته المحاورة الصحفية، شيلي يحيموفتش: ”ماذا فكرت في تلك اللحظة النادرة؟“، فأجاب: ”أولًا، إن الردع الإسرائيلي فعل شيئًا ما، وها هو الطرف المقابل يتوجه إلينا ويناشدنا أخذ مخاطرة؛ ثانيًا، فهمت أن السنوار منصتٌ جدًا لما يجري في الجانب الإسرائيلي، يحلل كل حرف يخرج على لسان السياسيين، ويفهم المعضلات، ويدخل عليها مدخلاته“.

وجاء السؤال التالي: ”أتقوم بالتداول مع حماس؟“، فيجيب بن شبات: ”إنها حقيقة واقعة، إنهم هم الذين يديرون المنطقة، لا يضيرني الحديث مع كل واحد مستعد لأن يتحدث معي، حين يفهم كل طرف أنه يستفيد، ويحقق أرباحًا معينة نتيجة لذلك، لا يهمه مع من يتحدث، ويحتمل أن أسمح لنفسي بالجلوس مع الشخص حتى بشكل مباشر، وجهًا لوجه، هنا لا، كيلا أعطي شرعية لحماس، ولا أقوم بعملية تبييض لها، ولكن إذا نشأت الحاجة سأسمح لنفسي بالتأكيد أن ألتقيه وجهًا لوجه“.

في حماس لم ينفوا وجود هذه الرسالة، وفي أحاديث فلسطينية داخلية، كنت شاهدًا على إعجاب كثيرين، وبينهم مقربون من حماس بالسنوار، على أنه يجيد العبرية التي تعلمها في السجون الإسرائيلية التي أمضى فيها 24 سنة من حياته، واعتبروا خطوته شجاعة ولمّاعة.

وقال أحدهم: ”كم نحن بحاجة لقادة أقوياء، وأصحاب مبادرة، يتمتعون بما يكفي من الثقة حتى يخاطبوا العدو بلغته هو، ويوجهوا إليه النصيحة: ”خذ مخاطر محسوبة، وتقدم في اتفاق معنا“، أي مع حماس.

ولكن، في اليوم نفسه الذي نُشرت فيه هذه المقابلة، خرج قادة حماس ينفون الأنباء التي نشرت عن جهود التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس حول الأوضاع في القدس، والمسجد الأقصى، وراح الواحد تلو الآخر يقول إنها عارية عن الصحة، كما قال عضو المكتب السياسي لحركة ”حماس“، زاهر جبارين، وأضاف: ”لا هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي“.

ردود فعل حماس تدل على أن قسمًا من قادتها يخشى من اتهامه بالتفاوض مع إسرائيل، مع أن حماس تدير مفاوضات مع إسرائيل بشكل فعلي حول هدنة كل الوقت.

صحيح أن إسرائيل وحماس تظهران تمنعًا من اللقاءات المباشرة، وجهًا لوجه، لكن هذا التمنع بات مضحكًا؛ فالمفاوضات بينهما تُجرى عبر الوسطاء المصريين والقطريين، وفي بعض الأحيان مع وسطاء بريطانيين، وأمريكيين، وأتراك، وروس.

في القاهرة، كانوا يجلسون في فندق واحد، وفي غرفتين قائمتين في الطابق نفسه، ويُجري المفاوضون حوارات بينهما بالتنقل بين الغرفتين، وفي كثير من الحالات يلتقي المفاوض من حماس مع المفاوض الإسرائيلي في الممر، وغرفة الطعام، أو في اللوبي، أو في المجمع التجاري المجاور، وفي بعض الأحيان يتبادلان تحية أو ابتسامة أو حتى الكلام.

وأنا ممن يؤيدون ذلك، ولا أتحدث عنه كعيب، لا سمح الله، فالمفاوضات تُجرى بين أعداء، وهي أفضل من الحروب، والمفاوضون ”بشر مثلنا“، وينبغي أن يتمتعوا بآداب الحوار، والأساليب الدبلوماسية، والإنسانية، والإبداع، والقيام بمبادرات مؤثرة، مثل الكتابة بالعبرية لنتنياهو وغير ذلك.

ولا شك في أن حديث ”بن شبات“ بأنه مستعد للقاء مع أي كان في سبيل خدمة مصالح شعبه، وتحقيق المكاسب له، هو الأمر الصحيح، إلا أن مشكلة قادة حماس، وهي مشكلة عامة وطامة في صفوف قيادات عربية كثيرة، أنهم يهاجمون الشق الثاني من الحركة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير، لأنها تفاوض إسرائيل، وتبرم اتفاقيات معها، ويهاجمون الدول العربية التي تفعل ذلك.

فماذا تكون النتيجة؟ لنا مسموح ولكم ممنوع.

هذا النوع من التفكير يُسمى في أحسن الأحوال: ”تضليل“، وفي أحوال أخرى: ”خداع“.. وبين هذا وذاك، تتمتع إسرائيل في التفاوض مع كل طرف على حدة، تستغل الخلافات بينهما، وتكرس الانشقاق في صفهما، وتمدد الصراع لغير صالحنا.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز