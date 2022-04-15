أنهى أبو الحكم نصف قرن من الترحال والتنقل ضمن مساحة لا تتجاوز الألف متر مربع.. مشى لمسافات طويلة، قد تعادل محيط الكرة الأرضية، بين الطاولات والوجوه والأصوات، ورحل، أخيراً، في دمشق، فنعاه السوريون بعبارات رثاء مؤثرة..

ولكن، مهلاً، مَن هو أبو الحكم؟

لم يكن أبو الحكم سياسياً أو دبلوماسياً، ولم يكن مصرفياً ولا رجل أعمال، ولم يستطع أن يكون روائياً أو شاعراً أو تشكيلياً.. كان نادلاً في مقهى فحسب، لكنه كان يصغي يومياً إلى حوارات تلك النخبة الدمشقية المثقفة وهي تشرح أحوال البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى ساعة رحيله.. كان كاتماً للأسرار ورفيق الصباحات العابقة برائحة القهوة.

بوجهه البشوش وابتسامته الدائمة وقامته الممشوقة، كان يخدم زبائنه دون تأفف، في ”مقهى الروضة“ الدمشقي الكائن في شارع العابد وسط العاصمة قرب البرلمان، والذي سُمي بـ“برلمان المثقفين“.

في زوايا مقهى الروضة وردهاتها عُقِدت اجتماعات، وكُتبت روايات وقصائد، ودُوِّنت أحاديث هاربة، وسُجلت لحظات تاريخية حاسمة.. ولم يكن المقهى يخلو كذلك من كتّاب التقارير وعملاء الأمن، وكثيراً ما تعرض المقهى لمداهمات انتهت باعتقالات في وضح النهار.

كان أبو الحكم شاهداً على كل هذا الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي وهو يردد يومياً عبارات الترحيب والوداع لمئات المرات: ”أهلا وسهلا.. شرفت.. مع السلامة“.

تحول، مع السنوات، إلى صديق دائم لطاولات المثقفين، كما عبّر الروائي السوري خليل صويلح، فقد عرّف أبو الحكم، واسمه حكمت صقر.. كل مَن كان يرتاد المقهى من سياسيين وصحفيين وشعراء ومسرحيين وفنانين ومتقاعدين وعشاق وكذلك زوار دمشق العابرين، كان يحادثهم ويحاورهم وهو يقدم لكل شخص قهوته المفضلة دون أن يسأله، بل كان يسأل عمن تخلف عن موعده اليومي المعتاد في المقهى أو غاب لسبب أو لآخر.

حفظ أبو الحكم مع السنوات أمزجة كل رواد المقهى، وتعامل مع الجميع بمرونة يحسد عليها، بل كان أحياناً يواسي المهموم، وينصح الحائر؛ ففي مهنته كان أبو الحكم يعتبر التعامل مع الآخرين فناً معقداً يستلزم الخبرة والكثير من عبارات التودد والدلال التي لم يكن يبخل بها.

وتحول كذلك إلى ساعي بريد في مقهى، فكل مَن يريد إيصال شيء إلى صديق غائب عن المقهى، ما عليه إلا أن يوصي أبو الحكم بإيصال كتاب أو رسالة مكتوبة أو شفهية.

روّض أبو الحكم نفسه على الإصغاء لموسيقى الحياة في فضاء المقهى الذي يمثل صدىً عميقاً للمجتمع السوري وهمومه وأحلامه.. حوارات وسجالات تختلط مع إيقاعات طاولات الزهر والشطرنج وضجيج السيارات العابرة، لتشكل نشيداً يومياً استطاع أبو الحكم أن يضبط يومياته على إيقاعها المتقلب.

لن يُسجل اسم أبو الحكم في أي أرشيف، ولن تحتفي به أي جهة رسمية، فسير الفقراء تنتهي بموتهم، لكن على الأرجح ستظل ذكراه مقيمة في ذاكرة كل مَن ارتاد يوماً مقهى الروضة الدمشقي، بوصفه نادلاً استطاع أن يجسد بعمله أصول الضيافة الشامية التي تغرق الضيف بمفردات محبة لا تحصى، فينسى ما يقدم له، لكنه يودع مضيفه منتشياً بسحر الابتسامات التي تحثه على العودة.

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