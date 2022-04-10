ما أصعب أن تكون عربياً

ما أصعب ان تكون عربيا في إسرائيل هذه الأيام.

ولا أقول هذا للشكوى، بل لتسجيل حالة؛ فهناك أكثر من 1.7 مليون إنسان يعيشون عموما، وهذه الأيام بشكل خاص في صراع بقاء دائم وتحديات تبدو كالأزل، لا تعرف نهاية لها، وفي بعض الأحيان تعيش في ظل تهديد على حياتك من كل الأطراف.

قد نجد عزاء في أن وضعنا ليس أسوأ من أهلنا الفلسطينيين في الشتات واللجوء، وبالتأكيد ليس أفضل من أوضاع أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعانون حصارا خانقا وقمعا وتنكيلا واستيطانا شرسا.

وقد نجد عزاء أن وضعنا أفضل من وضع إخوتنا في العروبة، المشردين السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين والصوماليين والسودانيين، أو من وضع إخوتنا في الإنسانية الأوكرانيين الغربيين والأوكرانيين الروس، وإخوتنا في البؤس، الأفريقيين في رواندا ونيجيريا وأثيوبيا ودارفور، وفي دول كثيرة ممن يعيشون في جنوبي الكرة الأرضية.

لكن، إذا سلّمنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعيش بكرامة وأمان، فإننا نعيش في قلق وهوان.

ثلث عددنا لا يجرؤون على التوجه إلى أماكن عملهم في البلدات اليهودية، وخصوصا في تل أبيب وبني براك والخضيرة وبئر السبع، وهي المدن التي شهدت عمليات مسلحة نفذها أربعة شبان فلسطينيين من شعبنا، في غضون أسبوعين، وقتل فيها 14 شخصا.

وليس فقط منفذو العمليات فلسطينيون، إنما اثنان من ضحايا الهجمات هما أيضا شرطيان عربيان، وظيفتهما حماية أمننا، كانت جثتاهما ملقاة على الأرض، بعد أن حاولا منع العمليات وأنقذا أرواح كثيرين آخرين من اليهود والعرب، ومجموعة من اليهود المتطرفين يصيحون بغضب وهستيريا: ”الموت للعرب“.

أصداء هذا الهتاف تصدح في أروقة المستشفيات، التي كان فيها الأطباء والممرضات العرب يبذلون جهودا خارقة وينجحون في إنقاذ حياة الجرحى، من دون أن يفحصوا إذا كان مريضهم يهوديا أو عربيا.

وعمالنا يسهرون على تنظيف الساحات والميادين ليعيدوا الحياة والرفاه إلى رواد الشوارع والمطاعم، وسائقو الحافلات وسيارات الأجرة يعملون على تسهيل تنقلات المواطنين العائدين مفزوعين إلى بيوتهم.

نحن أول مَن يدفع الثمن في كل حدث دام كهذا، ودائما ندفعه مضاعفا، مرتين.. وبحكم حملنا المواطنة الإسرائيلية من جهة والهوية العربية الفلسطينية من جهة ثانية، نتلقى الضرب في الجهتين.

في حرب لبنان الثانية مثلا، قُتل في الجهة الإسرائيلية للحدود 52 شخصا، بينهم 19 عربيا أصيبوا بصواريخ حزب الله، وفي الحرب نفسها سقط عشرات القتلى من أقاربنا الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين؛ فعائلاتنا مركبة ليس فقط من فلسطينيين.

وإنني، على سبيل المثال، ولدت لأب فلسطيني من بيسان وأم سورية من دمشق، أهلها يقطنون في حي الميدان ويوجد منهم من يعملون ويعيشون في لبنان.

وفي حرب غزة يسقط ضحايا من جراء قصف حماس والجهاد على مناطق في النقب، بسبب صواريخ حماس والجهاد، ويسقط أقاربهم من العائلات نفسها في غزة من غارات وصواريخ إسرائيل.

وفي المدن الإسرائيلية حشد كبير من الموظفين والعمال وأصحاب المشاغل العرب، وفي الشرطة الإسرائيلية يوجد كثير من العرب.

هذا هو الواقع، بغض النظر عن الأسباب والتكوين.

لكن ليس فقط مصابنا مزدوج، إنما لدينا مصلحة مزدوجة في أن يحل السلام بين هذين الطرفين. لذلك؛ ومنذ النكبة سنة 1948 وحتى يومنا هذا، تتسم شعاراتنا النضالية برسائل موجهة للطرفين ولمصلحة الطرفين، وكلمة السلام عندنا ذات قدسية خاصة، نعرف معناها ومغزاها ليس فقط كقيمة وامتياز، بل لأننا نعرف عن قرب خطورة غيابها.

نعرف ماذا تفعل الحرب بالشعبين، ونعرف أي ألم يُلمُّ باليتامى من الجهتين، وللأمهات الثكالى من الطرفين، وللمعوقين والعاجزين من الجانبين، ونسمح لأنفسنا أن نسأل: لماذا يقوم شاب فلسطيني طافح بالمواهب والقدرات، خبير حاسوب وفنان سايبر، بالسفر من جنين إلى تل أبيب ليطلق النار على رواد مقهى لغرض قتلهم؟ ولماذا يجب أن يموت رجل يهودي مسن يمشي بخطى غير واثقة في شارع في بئر السبع؟ أو لماذا تثكل أم في بني براك بابنها الواعد؟

ولذلك؛ نسمح لأنفسنا بأن نقول إن شعبي هذه البلاد دفعوا ما يكفي من ثمن وزيادة لهذا الصراع، ونصرخ: آن لهذا النزيف أن يتوقف.

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