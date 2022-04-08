دأب الفنان المصري رامز جلال على الظهور في كل موسم رمضاني للإيقاع بضيوفه من الفنانين عبر مقالب باتت مكررة ونمطية، فلا شيء مختلفا في برنامجه الجديد ”رامز موفي ستار“، الذي يُعرض على إم بي سي، سوى العنوان، إلى جانب المزيد من البذخ الإنتاجي.

ينهض البرنامج، كما هو الحال في مواسم سابقة، على إيهام الضيف بخديعة تقوده في النهاية إلى الوقوع في شباك رامز جلال الذي يستعين، هذه المرة، بالنجم العالمي فان دام، كي يتواطأ معه في عقد الصفقة الماكرة لاستدراج الضيف، بعد إبرام صفقة مالية مجدية، دون شك، أغرت فان دام بالظهور على هذا النحو المحرج، وتبديد أي شكوك لدى الضيف القادم الذي يفترض أن يؤدي مشهدا في فيلم من بطولته.

البرنامج صُور في صحراء الرياض بالسعودية، حيث يصل الضيف المخدوع بكامل أناقته وهدوئه وسذاجته، لتبدأ، بعد حين، الدراما المخيفة عند ركوب الضيف في سيارة مكشوفة، تسير بسرعات عالية وسط الألغام والتفجيرات والآليات المتنوعة ومجاميع من الكومبارس في أجواء فوضوية صاخبة وصولا إلى البحيرة التي تقف السيارة على حافتها، وتكاد أن تسقط…

وبهدف زيادة جرعة الخوف لدى الضيف، ثمة أفعى في السيارة وتمساح في البحيرة، وعند بلوغ هذه اللحظات المرعبة يتدخل رامز جلال كاشفا عن وجهه المقنع، ويخوض ”شجارا متوقعا“ مع الضيف الذي يوجه اللكمات والشتائم، لكنه سرعان ما يتنفس الصعداء وينتهي البرنامج بابتسامة متصنعة.

الضيف، المغلوب على أمره، يستدرج إلى هذه ”الورطة“ بوجه خائف مذعور، متيقنا من أن لحطة النهاية قد دنت، يصرخ مستنجدا؛ ويحاول استعطاف من حوله لكن لا حياة لمن تنادي، فيفقد أي أمل بالنجاة، ليظهر له وجه رامز جلال إيذانا بانتهاء هذه اللعبة السمجة، والتي غالبا ما يكون الضيف شريكا فيها.

لا تحتوي فكرة البرنامج على أي جاذبية أو ابتكار، فهو يعتمد على خديعة أو كذبة مرتبة بهدف إظهار نقطة ضعف الضيف وكشف خصوصياته وردّات فعله في أكثر اللحظات رعبا، ويبدو أن الوصول إلى مثل هذا الهدف يجذب مشاهدين كثرا، ويظهر ذلك في نسب المشاهدة العالية التي يحظى بها البرنامج، وفقا للكثير من المواقع والتقارير.

لكن رامز جلال يبالغ في هذا المسعى، ويتمادى في الاستهتار بالضيف، وكأنه ينتقم من الفنانين بعدما أخفق في أن يحتل الصفوف الأولى بينهم، فضلا عن أن تكرار الفكرة ذاتها، وإنْ بأدوات وأساليب مغايرة، يفقد الفكرة جاذبيها وأصالتها، ويجعلها مجرد صدى باهت لصيحة الإعجاب الأولى.

واللافت أن البرنامج يحفل كذلك بالكثير من العنف اللفظي، والعبارات غير اللائقة، إذ لا يتوانى جلال في السخرية من الضيف، والحديث عن خصوصياته وملامحه، عبر تعليقات مبالغ بها تنم عن التنمر وإذلال الضيف.

بل إن جلال يلمح في بعض الأحيان إلى المكافأة المالية المجزية التي يحصل عليها الضيف، في إشارة إلى أن هذا الأخير رضخ للسخاء المادي وقبل بالظهور على هذا النحو المسيء دون اعتراض..

ومن هنا، ربما اضطر جلال إلى اختيار أسماء فنية شابة تتطلع إلى المزيد من الشهرة، حتى وإن كان من بوابة برنامج يتفنن في التلاعب ببرستيج الضيف..

برامج الكاميرا الخفية لها أساليب وقواعد، تستند أولها على عدم إهانة الضيف، أو الاستخفاف بمكانته الفنية، مهما كانت، وثمة أمثلة كثيرة عن برامج من هذا النوع احتوت على مشاهد مرحة ومسلية دون التقليل من مكانة الضيف، غير أن برنامج ”رامز موفي ستار“ يبدو أنه يراهن على ”العطاء المالي السخي“ لشراء صمت الضيف والقبول بالظهور وفقا لما يرتأيه فريق البرنامج الذي يكلف ملايين الدولارات، وفقا لبعض التسريبات، بيد أن المال فقط لا يصنع برنامجا ناجحا..

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