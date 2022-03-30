كان جدي، الذي أتذكره مثل الحلم، يتحامل على وجع مفاصله المزمن، ليطير إلى قرية بعيدة فور علمه بقدوم مغترب من فنزويلا – أو ”أماركا“ كما كان العجائز ينطقونها في قريتي – ليسلم على القادم من خلف ”السبعة بحور“ عله يحظى بخبر ”يرفع الرأس“، أو مكتوب من ابنه البكر الذي ركب من بيروت اختراعا غريبا اسمه الباخرة في خمسينيات القرن العشرين، قاصدا البلاد التي تفيض مياها سحرية تنسي المسافر حليب الأم.

في تلك الأيام، كان السفر مرادفا لمعنى العقوق، فكيف يتخلى الابن عن أهله، وكيف يطاوعه قلبه على ترك الأب وحيدا في موسم الحصاد، وبلا ظهر في حروب العائلات الضارية بسبب شح مريب لمياه القناة، أو عراك أطفال وهم يسبحون في البركة، وربما لوشاية كاذبة تمس العرض، فتسيل عندها الدماء، وتتكسر العصي والأيدي، والجماجم.

هجرة الولد كانت تعني نصف موت وأكثر، واختبارا لصبر الأهل على الابتلاء.

زوار الأب الجالس على المصطبة، لا يكفون عن الدعاء لابنه بالهداية والعودة إلى رشده وبيته، راجين من الله في نهاية كل جلسة سماع زغرودة في الغد، أو إطلاق نار في الهواء احتفالا بفرحة لم الشمل، بينما النساء يقسمن بمشاركة الأم نذرها بالسير حافية إلى المزار.

شيء من الفرج يأتي أخيرا: رسالة مطولة على الوجهين، يتشممها الأب والأم بالدموع، وبقلبين مرتجفين كأنها وجه الولد البعيد وشعره، وهما ينتظران وصول من يعرف فك الحرف، الذي يلبي النداء بعد دقائق تبدو لهما أطول من دهر.

يتحلق الجيران بلا دعوة حول قارئ المكتوب المتمهل، وهو يلون طبقة صوته وقسمات وجهه وفقا لكل سطر في الرسالة، التي تتقافز موضوعاتها بين التهنئة بزواج، وولادة ذكر لأحد الأقارب، أو تقديم واجب العزاء براحل، والسؤال عن عم أو خال مريض.

بعد تقبيل رأسي الوالدين وأيديهما وطلب رضاهما، وطمأنتهما على صحته وعمله، وتكرار الوعد بالطاعة وعدم النسيان، تتدفق الأسئلة عن المطر والثلج وجريان الوادي، وهو لا يعلم أن رسالته لن تصل قبل أواخر الربيع، وقد يسأل عن موسم الحمص والقمح، بينما الأب المتدثر بفروته لا يستطيع النوم من شدة البرد في شتاء جنوب سوريا القارس.

يرسل سلامه إلى الجميع، ثم يخص بالسلام فلانا وفلانا.. وقد يكون من بينهم من فارق الحياة، ليبدأ الحاضرون في كيل اللعنات للغربة، وقد ينسى أحد الأسماء فيتعرق الأب من شدة الخجل.

معظم الرسائل القادمة من خلف المحيط الأطلسي، كانت تحتوي تنويها مقدسا: سلامي لحامله وقارئه والسامعين، ومن عندنا يهديكم السلام كاتبه والحاضرون خط المكتوب.

بكاء عند وصول الرسالة وفضها، وبكاء بين رسالتين.. كان بكاء الكبار بلا مناسبة، وفي أي وقت، لغزا محيرا في طفولتي، ولم أفهم إلا بعد سنوات طويلة من أين كانت جدتي تأتي بكل هذه الدموع، وكيف كانت أمي وخالتي تنخرطان معها بلا مقدمات، في حفل البكاء.

اليوم، اختفت الرسائل وبقي البكاء، لكنه لم يعد ينتمي إلى فصيلة الملح عينها، وكأن الفطرة انقلبت على نفسها، فما أغرب أن تسمع أبوين يوبخان وحيدهما لعجزه عن السفر وخوفه من ركوب قارب مطاطي أو التسلل عبر الحدود!

بعد أن كان السفر عقوقا ونصف موت وأكثر، أصبح البقاء في حضن الأبوين موتا غير منقوص، وعارا أمام الآخرين وهم يتفاخرون بهجرة أبنائهم جماعة، وربما بلا عودة.

تكاد جملة ”تفرح بعودة الغايبين“ تختفي من قاموس المجاملات الاجتماعية، وتكاد ألسنة الأهل تلهج بدعاء وحيد ”اللهم افتح لولدنا باب السفر“.

هل اقتربنا من زمن نرى فيه الأمهات يوفين نذورهن حافيات الأقدام، حمدا لله على غربة الأبناء!

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