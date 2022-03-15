مولوتوف برافدا

رمزي الغزوي

الرجل الأوكراني الغاضب الذي قذف بعنف زجاجة خمر كبيرة، بدت لي باهظة الثمن، بعرض حائط توشحه كثير من قبلات الرصاص وعضاته وقرصاته، في واحد من أزقة العاصمة كييف، ذكرني بشاعرنا الكبير امرؤ القيس حين وصلهُ نبأُ مقتل والده، وهو بين ندمائه؛ فقال قولته التي سارت مثلاً: ”اليوم خمر وغداً أمر“.

ذات المشهد رأيناه عبر عدسات الفضائيات أيضاً، ولكن بصيغة أخرى، في واحد من الملاجئ لنساء عابسات يتمتمن، على ما يبدو، بأغان تراثية تمجّد البطولة والصمود، وهن يجهّزن الزجاجات الحارقة المستخدمة في حرب المدن والشوارع؛ هذه الزجاجات ما زالت تحمل اسماً حركياً روسياً منذ أزيد من ثمانية عقود ”قنابل مولوتوف“.

بعد أن اجتاحت قوات الاتحاد السوفيتي ودباباته فنلندا عام 1939 بأمر من قائده جوزيف ستالين، وهو الاجتياح الذي عُرف فيما بعد بحرب الشتاء؛ عنونت صحيفة ”البرافدا“ الشيوعية الشهيرة، الناطقة الرسمية باسم الحزب الحاكم آنذاك صفحتها الأولى بتصريحات لوزير الخارجية السوفيتي ”فياتشيسلاف مولوتوف“ يدّعي فيها أن القصف الجوي ليس إلا مهمة إنسانية لتسليم الطعام للجيران الذين يتضوّرون جوعاً.

عندها سمّى الفنلنديون تلك القنابل العنقودية المنهمرة على رؤوسهم بسلات ”خبز مولوتوف“، وحين استبسلوا – على غير المتوقع – في مقارعة ومقاومة ذلك الاجتياح مخترعين قنابل يدوية بسيطة من زجاجات فارغة تقذف بعد تعبئتها على الدبابات فتعطبها؛ أطلقوا عليها – إمعانا بالتهكم والسخرية- اسم ذلك الوزير المفصول عن واقعه ووقائعه، كوكتيل مولوتوف؛ لتتناسب مع خبزه السماوي المتنزل على بيوتهم.

صحيفة ”البرافدا،“ والتي صدرت قبل الثورة البلشفية 1917 ببضع سنوات، وكان أحد مؤسسيها فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين؛ هذه الصحيفة أوقفت بصرامة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبأمر من رئيس الاتحاد الروسي بوريس يلتسين حتى قبل أن يعترف صراحة بأن حرب الشتاء تلك كانت عدواناً غاشماً على الجارة فنلندا.

كلمة برافدا تعني الحقيقة في اللغة الروسية، ولكنها صارت اليوم حاملة لحقائق وشجون الحرب على أوكرانيا، وتشير تحديداً إلى المصنع الذي افتتح قبل عشر سنوات لصناعة البيرة، ولكنه، ومنذ الاجتياح البوتيني للبلاد غيّر بوصلته وأخذ يعبئ زجاجاته بالبنزين، مطلقاً صرخة صامتة موحدة في كل اللغات: لا خمر بعد اليوم، بل أمر.

عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوانه على جارته هذه قبل أقل من ثلاثة أسابيع، رغم تأكيداته بأنه لن يقدم على هذا العمل، قال إن الأمر لا يتعدى كونه عملية جراحية، عندها اعتقد البعض أن حربه عملية استئصال لزائدة دودية لا أكثر، لكن الوقائع أثبتت أنها عملية قلب مفتوح يجريها جزار، مع نية عدم التخييط أو التخدير أو الإنعاش.

هو لم يعرف ماذا يفعل، ولا ماذا يريد، ولم يحسب حساباً لدماء لن تتوقف ولا لموجات لجوء تهيم في كل الجهات.. هو لم يتوقع أن يقذف الرجل زجاجة كان يعاقرها بإدمان وحب؛ ليتفرغ لقتاله حتى آخر نفس ورصاصة، بل وكان ينتظر أن تستقبلنه النساء الأوكرانيات بالورود المنثورة على جنازير الدبابات استقبال الفاتحين المخلّصين، لا أن يتفرغن لتفخيخ زجاجات ”الفودكا“ بالفتائل والبنزين وكثير من اللعنات.

هذا الرجل الذي عسكر العالم وجعله يقف على شفير الهاوية لم يحسب حساباً للمستنقع الذي وقع فيه بعنجهية بالغة تجعله لن يكون قادراً على تحديد وقت الخروج منه، فدخول حرب ليس كالخروج منها أبداً.

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