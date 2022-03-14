نظير مجلي

أولنا وميساء صبيتان متشابهتان في أشياء كثيرة، ومختلفتان في أشياء أكثر؛ الأولى مواطنة أوكرانية وصلت إلى مطار اللد، المعروف في إسرائيل كمطار بن غوريون الدولي وفي العالم كمطار تل أبيب، والثانية فلسطينية من سكان إسرائيل العرب.

أولنا متزوجة من عامل بناء أوكراني وأم لطفلتين، وميساء متزوجة من عامل بناء فلسطيني من منطقة رام الله، هو يعيش في الأردن، وهي تعيش مع خمسة أطفالها في مدينة اللد بمحاذاة المطار.

الأولى جاءت على متن طائرة من بولندا، بعد أن هربت من القصف الروسي لمدينة جيتومير الأوكرانية، بعد رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر تطلب جمع الشمل مع زوجها، والثانية تقبع في بيتها منذ ست سنوات ولا تجد أي وسيلة تساعدها على القيام برحلة شاقة أو سهلة للقاء زوجها، والد أطفالها.

كلتاهما تطلبان اليوم وثيقة إقامة تتيح لهما العيش كعائلة واحدة.

السيدة أولنا، تروي أن زوجها يعمل وفق تصريح عمل منظم ”إنه يقوم بعمل شاق ومنهك، ويمضي أشهرا في هذا العمل، حتى يستطيع القدوم إلينا في عطلة أسبوع، ليعود إلى عمله مسهِمًا في عمران إسرائيل. إنه ليس يهوديًّا، لذلك لا يحق له الحصول على مواطنة، والحقيقة أنه لم يطلب هذه المواطنة قط، لكن ظروفنا الجديدة في أوكرانيا، جعلتنا نطلب، ليس بالضرورة مواطنة، بل إقامة مؤقتة“.

وتابعت ”قلنا إننا مستعدون للتوقيع على تعهد بأن نغادر إسرائيل في اللحظة التي يحل فيها السلام في بلادنا، ويوجد لزوجي صديق يهودي إسرائيلي يعمل معه في الورشة مستعد هو الآخر للتوقيع على تعهد مشابه، بل هو مستعد لأن يدفع كفالة بقيمة 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار)، لكنهم رفضوا النظر في الطلب، وأمروني بالانتظار جانبًا، حتى يعيدوني إلى بولندا على الطائرة ذاتها“.

ميساء من جهتها، تعيش نكبة فلسطينية ثانية، ففي هذا الأسبوع، أقر في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون خصيصًا من أجلها وأجل أمثالها، عشرات ألوف الفلسطينيين، يسمونه في إسرائيل ”قانون المواطنة“ ويعني في الواقع ”قانون منع المواطنة“، ولهذا القانون قصة.

في سنة 2002، عندما وصل أرئيل شارون إلى الحكم وأقدم على عملية اجتياح كاسحة أعاد خلالها احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، بحث عن إجراءات عقابية موجعة للفلسطينيين، فوجد أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو حصل 150 ألف فلسطيني وعربي على إقامة دائمة في إسرائيل، وهؤلاء هم مواطنون إسرائيليون سابقون ممن هجروا الوطن وانضموا إلى صفوف الثورة الفلسطينية، أمثال الشاعر محمود درويش، والكاتب عماد شقور، والباحث صبري جريس، والمئات من أمثالهم، وهم شبان وصبايا ممن تزوجوا مواطنين فلسطينيين في إسرائيل من أقاربهم، وهم شبان عرب (مصريون أو أردنيون أو مغاربة) عملوا وجاءوا للعمل واستقروا.

قرر شارون أن هذه مؤامرة فلسطينية جديدة خطط لها ياسر عرفات، وفيها يمارس شكلًا من أشكال ”حق عودة اللاجئين“، وبادر إلى سن قانون يضع قيودًا صارمة على منح المواطنة.

وبسبب أحكام هذا القانون، لا يستطيع زوج ميساء أن يعيش معها في مدينة اللد، إلا عندما يتجاوز سن الخمسين، أي بعد عشرين سنة.. وحتى ذلك الحين، سيكون على ميساء أن تأخذ أولادها إليه في الأردن لبضعة أيام وتعود أدراجها، علمًا أنه في فترة كورونا، افترقا طيلة سنة ونصف السنة.

القانون الإسرائيلي يمنع عائلتي أولنا وميساء من جمع الشمل، وإذا أعدنا الكلمات، إلى اللغة العبرية أو اللغات الأجنبية، فإن حرمان هذه العائلات من اللقاء، حرمان الأب من احتضان أطفاله وحرمان الزوجة من حضن زوجها، هو إجراء قانوني.

الفرق بين أولنا وميساء أن الأولى بيضاء شقراء والثانية سمراء.. الأولى غربية والثانية عربية.. الأولى أوكرانية، تجترح عطف العالم كله، والثانية فلسطينية، تعب العالم من قضيتهم.. الأولى حظيت قصتها بنشر واسع، فخجلت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ومنحتها إقامة مؤقتة، والثانية لم يكترث بشأنها أحد، وما زالت تعاني وتصارع، إذ تعمل في تنظيف البيوت لكي تعيل أطفالها، تهتم بنقلهم إلى المدارس وعلاجهم الصحي وتوفير الرداء والغذاء والإيواء، وعندما يتأوه أحدهم ويطلب بابا، تدفن راسها بين يديها وتبكي معه، لا حول لها ولا قوة، وعندما تتوجه إلى العمل في اليوم التالي، تقرأ في الجريدة، أن إسرائيل تتعامل بإنسانية مع الأزمة الأوكرانية.

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