"الجهاديون الجدد".. بيض عنصريون وقوميون متطرفون

عريب الرنتاوي

ذهبنا في مقال سابق إلى استبعاد سيناريو تحول أوكرانيا إلى ساحة جديدة للعمل ”الجهادي“ ذي الخلفية الإسلامية، لأسباب تراوح ما بين ضعف الدافعية لدى ”المجاهدين الإسلامويين“ من جهة، وغياب حواضن شعبية لهم، جراء اختلاف اللون والعرق والدين من جهة ثانية، وخشية الأطراف المتنازعة من خلق بؤرة ”جهاد إسلامي“ في قلب أوروبا هذه المرة، من جهة ثالثة.

كل ما سبق صحيح، لكن الصحيح كذلك، أن تطورات الأزمة الأوكرانية فتحت الباب رحباً لنشوء ظاهرة ”الجهاديين الجدد“، بمرجعيات وهويات ودوافع مغايرة..

هذه المرة، تمحى الفواصل والحدود بين ”الجهاديين الجدد“ والدول الراعية والحاضنة لهم، وهو ”جهاد شبه حكومي“ تبادر الأطراف المتصارعة للدعوة له والحض عليه..

”الجهاديون“ هذه المرة يحملون أسماء وسِمات جديدة: مرتزقة ومتطوعون وشركات أمنية ومغامرون وأفّاقون.

بدأت المسألة بدعوة زيلينسكي للتطوع في ”الفيلق الأممي“، وهي دعوة ترددت أصداؤها سريعاً في العواصم الغربية الداعمة لأوكرانيا، ويجري الحديث عن تجنيد ما لا يقل عن عشرين ألف مقاتل من هؤلاء، تتولى الدول الحليفة مدّهم بالمال والسلاح والتدريب، وضمان نقلهم إلى خطوط التماس، وتوفير رواتب مجزية لهم.

وفي المقابل، لم تتردد موسكو عن ”الرد على النار بالمثل“، ففتحت الباب على مصراعيه لـ“فاغنر“ والمتطوعين من دول أخرى، للانخراط في الحرب، وثمة تقارير تتحدث عن وصول أعداد هؤلاء إلى 16 ألف مقاتل، بعضهم من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وكثيرٌ منهم من سوريا.

”الجهاديون“ من الضفة الأوكرانية – الغربية، في غالبيتهم تتحكم بهم دوافع قومية متطرفة، فضلاً عن حب المغامرة والمال، وكثرة منهم ممن خاضوا تجارب عسكرية سابقة في العراق وأفغانستان وغيرهما..

أما الجهاديون على الضفة الروسية، فمعظمهم ممن دفع بهم شظف العيش لطلب الرزق بأي ثمن، وكثرة منهم سبق وأن خاضوا تجارب قتالية في بلدانهم، أو على مقربة منها.

نحن إذاً بإزاء تحول أوكرانيا إلى ”بؤرة تطرف“ وساحة من ساحات ”حروب الوكالة“ التي اعتادت الأطراف خوضها بعيداً عن حدودها، وإذا كان بالإمكان تصور قدرة الجيش الروسي على ضبط سلوك ”مجاهديه“، فإن من الصعب تصور نجاح أوكرانيا في التحكم بسلوك وممارسات ”مجاهديها“..

وسوف تواجه كل من روسيا وأوكرانيا والقارة الأوروبية على اتساعها تداعيات انفلات ”التطرف القومي والديني“، وتفشي ظاهرة الميليشيات وجيوش المرتزقة، الآن وبعد حين.

قد تكون للقيادة الأوكرانية حاجة لاستجلاب المقاتلين الأجانب، لتقليص الفجوة مع ”فائض القوة“ الروسية، لكن دوافع داعميها الأوروبيين، وبالذات ”الأنجلوساكسونيين“، تبدو مختلفة تماماً، وتتعلق أساساً باستراتيجية ”إطالة أمد الحرب الأوكرانية“ التي تعتمدها واشنطن ولندن بخاصة، والرامية لاستنزاف روسيا إلى أمد أبعد..

وفي المقابل، فإن بوتين وهو يعلن بنفسه السماح لـ“المتطوعين“ من الشرق الأوسط بدخول ”دونباس“، إنما أراد تذكير أوروبا بأسوأ كوابيسها: اللجوء الكثيف والإرهاب.

الأطراف المتنازعة في أوكرانيا وعليها تخطت مرحلة ”التلويح بورقة ”الجهاديين الجدد“، فطلائع هؤلاء بدأت بالوصول إلى ساحات القتال، وهي في مسعاها ذاك إنما تراهن على قدرتها على ”ضبط إيقاع“ جموع المتطرفين والمرتزقة، لكن سياقات الحرب وتطوراتها قد تُخرج الأمر برمته عن السيطرة، فتتحول هذه الميليشيات إلى ”قطعان سائبة“، تزرع الرعب والجريمة في قلب العواصم الأوروبية، وسيكون من نتيجتها صب مزيد من الزيت على نار العنصرية والتطرف العنيف والعداء للأجانب.

إنهم يلعبون بالنار، والأرجح أنهم يقامرون بحرق أصابعهم، إذ حتى باستبعاد سيناريو دخول ”الجهاد الإسلامي“ على خط الأزمة الأوكرانية، فإن من المتوقع أن تنشأ أنماط ”جهادية“ جديدة على خلفيات قومية وعنصرية ،“بيضاء“ هذه المرة.

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