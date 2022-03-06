عندما تتشفى الضحية بالضحية

نظير مجلي

هذه المرة، كنت أشاهد بألم صور اللاجئين في الحرب على أوكرانيا، في وقت كانت فيه حفيدتي ريم تحاول الخلود إلى النوم في حضني.

وعلى الرغم من بُعدنا ألوف الأميال عن كييف وخاركيف، وجدت نفسي في أكثر من مرة، أطلق حركة تلقائية غير مخططة، فأشدها إلى صدري كأني أبغي حمايتها من خطر ترحيل ما.

أتصور أن أناساً كثيرين يصيبهم هذا الحدس المشوب بالقلق على أطفالهم، أبناء وبنات أو أحفاد وحفيدات، وهم يتابعون صور تلك المآسي.

نحن نعيش عالما قاسيا، حياة الناس فيه رخيصة، وسلب الحقوق فيه سهل، وكل إنسان فيه معرّض لأن يجد نفسه في لحظة ما مفاجئة، وقد اضطر إلى الهرب من بيته حتى لا ينهد فوق رأسه.

ومن لا يجري حسابا بأنه يمكن أن يفقد في ليلة عابرة استقراره وأمانه، ويتحول إلى لاجئ يبحث عن كوب ماء أو وجبة ساخنة أو سقف خيمة، فإنه يكون بلا مسؤولية.

ليس بالضرورة أن تكون فلسطينياً حتى تذوق على جلدك طعم التشرد واللجوء.

اسألوا اللاجئين السوريين والعراقيين واليمينيين، اسألوا اللاجئين من الروهينغا ميانمار ومن أفغانستان وفنزويلا، واسألوا اللاجئين الأفريقيين من السودان وحتى رواندا.. كلهم كانوا مطمئنين في إحدى مراحل حياتهم بأن هذا الخطر بعيد عنهم.. لا أحد منهم رأى في أسوأ أحلامه أنه يمكن أن يفقد بيته ووطنه، هربا من الموت.

وكما هو معروف، يوجد في عصرنا أكثر من 82 مليون لاجئ، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة لسنة 2021.

المرعب في الأمر أن عدد اللاجئين في سنة 2011 كان يقارب 40 مليوناً، أي أنه زاد ضعفين في عشر سنوات.

ومنذ العام 2014، تحتل سوريا ”المرتبة الأولى بلا منازع“ بين الدول التي اضطر شعبها إلى الهرب والتشرد واللجوء، بواقع 7 ملايين لاجئ، تليها أفغانستان (3 ملايين) والسودان (2.2 مليون) ثم الروهينغا في المرتبة الرابعة (1.1 مليون لاجئ).

لكن ما وراء الأرقام، يوجد بشر، ونحن في عصر التوثيق بالبث الحي، فترى بعينيك معنى اللجوء وعناءه، تشاهد الأطفال الذين يمشون كيلومترات تحت الأمطار والثلوج وينظرون إلى الكاميرا بغرابة واغتراب يهز الوجدان، تشاهد نظرات الحيرة عند الأمهات، اللاتي يمزقن القلوب، تشاهد عجز الرجال ويأس المسنين وصرخة المعاقين وفشل السياسيين وأرباح تجار الحرب المزدهرين.

وفي خضم كل هذه الأحداث المهولة، وما يرافقها من تهديدات الجنرالات بحرب عالمية أخرى، وتحليلات الخبراء والمتفلسفين المتنازعين على الحقيقة، تجد معركة كاريكاتورية بين اللاجئين أنفسهم، تبين كم نحن البشر نبتعد عن إنسانيتنا.

ذلك الفلسطيني الذي يعاني عقودا من نكبة الترحيل، يتشفى ويقول: ”ليحسوا على جلودهم ما عانيناه ومازلنا نعانيه منذ 74 عاما“.

وتجد من يفتش عن فوارق بين معاناة البيض والسود، والشقر والسمر، وتجد لاجئين أوكرانيين يتجاهلون اللاجئين الروس من أوكرانيا إلى الشرق ولاجئين روسا يؤيدون تشريد اللاجئين الأوكرانيين نحو الغرب..

وتجد أناساً عاشوا ومازالوا يعيشون معاناة العسف والظلم، في التاريخ القديم والجديد، ويتشفون باللاجئين الجدد.. ضحايا يحاربون ضحايا ويوفرون للظالمين أدوات أخرى ليعدوا وجبات قادمة من الظلم والعسف والتنكيل..

وتجد سياسيين من دول مارست الترحيل والتشريد والهدم والتدمير وتعاملت مع البشر كما تعامل الحشرات، وهي تتحدث اليوم عن القيم السامية وحقوق الإنسان المقدسة.

والمصيبة، أن الجميع يعرفون أن هناك عملية تضليل وخداع جبارة في هذه الحكاية، ليس فقط سياسيون يخدعون شعوبهم، بل يعرفون أن شعوبهم تعرف بأنهم يخدعونها، ومواطنون يعرفون أن قياداتهم تخدعهم وتعرف بأنهم يعرفون بأنها تخدعهم ويقفون إلى جانبها بولاء وانتماء..

وكم من أناس بسطاء ينجرفون بإرادتهم وراء قيادات الخداع والتضليل، ويتجندون لجيش المدائح والإطراء على قادتهم الماكرين ويستخدمون أقذع عبارات الهجوم على ”زملائهم“ ضحايا هذا الظلم، وبذلك يمهدون الأرض لهم حتى يوجهوا الضربة القادمة.

لقد بلغ البشر في عصرنا أوجاً جديداً من تعذيب الذات وتحقيق الأرباح على حساب الآخرين.

والقضية هي أننا، أهل هذا الكون، لم نعد نحتمل حروباً أخرى، ولكننا ندعم من يأخذنا الى حروب أخرى؛ فعندما تكون طريق النور واضحة المعالم، لماذا تسلك طريق الظلام.

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