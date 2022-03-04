فضيلة الإصغاء في حوارات التلفزة

إبراهيم حاج عبدي

تكتسب فضيلة الإصغاء أو الصمت أهمية تعادل فضيلة طرح السؤال، غير أن هذه القاعدة غالبًا ما تنتهك في الفضائيات التي تعتمد، بشكل كبير، على الحوارات القائمة على السؤال والجواب، سواء كان ذلك في نشرات الأخبار أو في البرامج التي تستضيف ضيفًا أو ضيوفًا لتسليط الضوء على قضية ما.

ودون كثير عناء يمكن للمشاهد أن يلاحظ أنه في اللحظة التي يستجمع فيها الضيف شتات أفكاره، ويبدأ في الاسترسال لشرح وجهة نظره ردًا على السؤال المطروح، يسارع المقدم أو المذيع التلفزيوني للتدخل ناسفًا الفكرة التي كانت على وشك التبلور، ليطرح سؤالًا جديدًا سرعان ما يتلاشى جوابه، أيضًا، عندما يتدخل المذيع في التوقيت غير المناسب.

وهذه إشكالية قديمة جديدة، لكن عيوبها تتجلى، على نحو فاقع، عند حدوث أزمات عاصفة كأزمة أوكرانيا التي تتصدر، حاليًا، عناوين الفضائيات التي راحت تستعين بضيوف كثر من الشرق والغرب، كي يشرحوا ما يحدث هناك من النواحي: العسكرية، والأمنية، والإنسانية، والسياسية، والاقتصادية.

الكثير من المذيعين يربكون إيقاع البرامج الحوارية التي من المفترض أن يجري الإعداد لها، وتوضع الأسئلة الجاهزة أمام المذيع الذي يطرح السؤال، وعينه على ساعة التوقيت.. وكيلا يداهمه الوقت قبل إنهاء الأسئلة، نراه يتدخل، تحديدًا في اللحظة التي لا ينبغي له فيها أن يفعل ذلك.

ومن المعروف أن الإعداد المتقن لمثل هذه البرامج مطلوب وضروري، ولكن حين تتحول أوراق المعد؛ المفروشة على طاولة المذيع، إلى أوامر ملزمة؛ بيروقراطية، عندئذ يقع الإرباك والخلل، خاصة أن غالبية البرامج غدت ”مباشرة“، ولا مجال لتلميع الحلقات بالمونتاج والقطع والحذف، لذا على المذيع أن يعتمد على خبراته، وسرعة بديهته، ومهنيته التي غالبًا ما تكون غائبة.

ولا يغني الإعداد الجيد لهذه البرامج عن ذكاء المذيع، ففي خضم النقاشات ثمة دائمًا ما هو جديد وطارئ، ولم يدر في خلد المعد، يظهران وفقًا لسياق البرنامج وسجالاته، وهنا يأتي دور المذيع المجتهد الذي يعرف ”من أين تؤكل الفكرة“، ويحرص على انتزاع الرأي والمعلومة.

وثمة مهارة خفية تفصل بين المذيع الذي يعرف متى يتدخل ويقاطع، ومتى يطلق العنان للسان ضيفه، وبين المذيع الذي يقحم نفسه، كيفما اتفق، دون أية مراعاة لما يقوله ضيفه، وهذا الفارق يتمثل في ذاك الحس الصحفي النقدي، وفي تلك المرونة التي تتيح له صيدًا معلوماتيًا وفيرًا ونوعيًا ضمن هذا السيل الإعلامي المتدفق بلا توقف.

ومع لك، ثمة سؤال مشروع: هل الحق دائمًا على المذيع في مثل هذا الإرباك؟ لا بالطبع، فمن البديهي ألا نغفل عن حقيقة أن بعض الضيوف لا يفقهون شيئًا في الموضوع الذي ظهر لأجله على الشاشة، ذلك أن بريق الشاشات قد يدفع ببعض المغمورين وطلّاب الشهرة للظهور من أجل الاستعراض الإعلامي فحسب… وسواء كان الضيف حصيفًا أو مهرجًا، فإن مهمة ضبط إيقاع الحوارات تقع على عاتق المذيع الذي يجب أن يكون نبيهًا في إعطاء المساحة بحسب طبيعة حديث الضيف، فإما أن يصمت ويترك لضيفه المجال للاسترسال، حينما يكون الكلام من ذهب، أو يضطر إلى إطلاق الصيحة الشهيرة ”الفكرة وصلت“ في محاولة مهذبة لوقف الثرثرة.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز