قصاص الأثر

خالد شيا

في مشهد لا يُنسى لعادل إمام من فيلم ”مرجان أحمد مرجان“، يصعد مرجان رجل الأعمال البالغ الثراء، والفساد والظرف، إلى المنصة ليقرأ قصيدة ”الحلزونة“ خلال الاحتفال بنيله لقب أحسن شاعر في مصر عن ديوانه ”أبيع نفسي“ الذي وضع اسمه عليه، وضمن الفوز بالجائزة عبر وصفة ”الشاي بالياسمين“ التي لا تقاوم.

مرجان، الذي اعتاد شراء كل شيء، فقد ”فهلويته“ دفعة واحدة بعدما طلب منه ترك نسخة الديوان وقراءة قصيدة من الذاكرة، ليرتجل بطريقته المحببة أي ”هلفطة“ من ”الحلزونة يمّا الحلزونة“.

بالطبع، ديوان ”أبيع نفسي“ في الفيلم العربي الشهير، لم يكن يستحق عناء قصاصي الأثر لتبيان حجم سرقة مرجان من مؤلفه الأصلي، أو اسم الشاعر ”المعذب“ الذي باع كلماته فورا عندما شم رائحة ”الشاي بالياسمين“، وقد أراح مرجان الجميع بشراء كل النسخ، لطمس آثار الفضيحة.

لا تمتلك الحياة الواقعية هذا الترف، ولا خفة دم مرجان أحمد مرجان الذي أراد أن يكون شاعراً في إحدى نزواته العابرة.

تحاصرنا دواوين الشعر والروايات والمجموعات القصصية، وكتب السياسة والفكر والاقتصاد وعلم الفلك ووصفات السعادة..

يمسك بخناقنا طوفان كتب السيرة الذاتية لأشخاص مجهولين، وعندما تقرأ نبذة عن المؤلف بدافع الفضول، تراودك فكرة ضرب رأسك بأقرب جدار، فقائمة إصدارات المؤلف بالعشرات تكاد تشمل جميع حقول الكتابة، ويندر أن تجد إصدارا من سلالة الكتب هذه، وقد قبل على نفسه نقيصة ”الطبعة الأولى“.

الحديث عن إشكالية المحرر الأدبي أو كاتب الظل لا معنى له في هذا السياق، فآلاف الإصدارات، وما لا يحصى من المقالات في صحف ومواقع عربية، لم يكتب مؤلفوها الافتراضيون حرفاً منها، ولا يكلف بعضهم نفسه عناء قراءتها بعد النشر.

في مناسبة غير بعيدة دخل أحد الأصدقاء في مراهنة عجيبة إذ تعمد استفزاز ”قلم كبير“ برأي قاطع مشفوعا باستشهاد من مفكر غربي مرموق فكان الرد: كلام فارغ.. وهذا ”الكلام الفارغ“ كان منشورا باسم ”القلم الكبير“ قبل أسبوع في مطبوعة شهيرة.

كم يبدو كوميدياً اليوم، التساؤل عن غياب كتب من وزن ”أدونيس منتحلاً“ للشاعر والناقد العراقي كاظم جهاد، أو“ قصة روايتين“ للناقد المصري الراحل رجاء النقاش، ويبدو أن جدل السرقات الذي طال يوما شاعر العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي، أصبح ”موضة قديمة“، لا أحد منا يريدها وكأن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حولتنا جميعا إلى لصوص، لا نكره أكثر من قصاصي الأثر.

أحتفظ من طفولتي المبكرة، بصورة لا تمحى لوجه بدوي صموت، أتذكر عينيه الصغيرتين الحادتين، و“السبيل“ المقيم أبدا بين الشفتين الرقيقتين، وهزة الرأس الخفيفة القاطعة، واختفاءه الفوري من المكان، بعد سماعه كلمات معدودة من مستغيث به في قريتنا.

كان ذلك الرجل الغامض، المقيم في الجوار، هو قصاص الأثر الحاذق، الخبير بمسالك منطقة اللجاة التي تقع قريتي على حافتها.

مرات كثيرة كان ينتزع من اللصوص غنيمتهم، ويرد على كلمات الشكر بنفس عميق من ”سبيله“ وبهزة رأس راضية لا أكثر.

في ذلك الزمن البعيد، وقبل أن تدخل الكهرباء منازلنا، كان مدار اللصوصية في الأرياف السورية جدي وعنزة وثلاث غنمات، أو نصف شوال من قمح بلا حراسة على أحد البيادر، وسكة محراث قديم.

أدوات السارق معروفة، واحتمالات الفرار محكومة بحجم ”الفزعة“ وفطنة قصاص الأثر، وخاتمة القصة احتفال صغير مع الجيران بعودة الأسلاب، أو أم بعينين دامعتين، أقصى ما تستطيع فعله – بعد استثنائها أبناء السارق من العقاب – التضرع إلى الله وبدعوة هامسة: ”يصرفهم على صحتو“.

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