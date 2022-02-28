مرخُ الحروب

رمزي الغزوي

تُسمّى الأيام الأولى من شهر آذار، والأخيرة من شباط بالمستقرضات.

في الموروث الشعبي العربي، وخصوصاً في بلاد الشام، فإن عجوزاً فرحت بانقضاء شباط الذي كان شديداً ببرده وثلجه؛ فغنّت ”راح شباط وغرسنا بعينه مخباط“ (عصا غليظة)؛ فغضب مستغيثاً بابن عمه آذار؛ كي يمنحه بعضاً من أيامه؛ ليؤدبها بفيض من البرد يضطرها أن توقد مغزلها ومكحارها (خشبة تستخدم في إعداد أفران خبز الطابون).

الأيام الأخيرة من شهرنا المنقضي لم تكن كما يشتهي المخيال الشعبي، بل جاءت ملتهبة بحرب أوقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الراقص على كف عفريت بعد أشهر من غموض وتربص وتجييش، ويحق لعالمنا أن يخشى امتداد ألسنة نيرانها لتطال أقطاب الأرض وأطرافها، فالحروب الكبيرة في السجل البشري لم تكن بداياتها تبتعد كثيرا عن بداية هذه الحرب البوتينية وإرهاصاتها.

وقد تنقضي أيام المستقرضات دون أن تنقضي وتضع أوزارها، لأنك قد تحدد وقتا لبدئها، لكنك لن تكون قادرا على وضع نهاية لها كما تشتهي.

أحزن على عالمنا المبتلى بالكروب، إذ ما يكاد يخرج من حرب إلا ويشعل أخرى، وكأن ذاكرتنا الذبابية لا تستطيع حتى أن تحفظ أعداد الملايين من الناس الذين أكلتهم حرب عالمية لم تبتعد عنا بأكثر من بضعة عقود.

وهنا سأتذكر ما قاله جندي شارك في واحدة من معاركها، بعد أن كان يتعمّد لبس حذاء أقل من مقاس قدمه، كي يرتح قليلاً حين ينزعه في صمت المدافع. أذكر هذا متمنياً لو أن الحروب أحذية ننزعها في المساء.

أعرف أن كلامي حالم لا يتساوق مع قعقعة السلاح وزمجرة الطائرات.

أعرف هذا وأقول ليت الحرب تنتهي اليوم مع مطلع آذار الجميل، الذي مازلت أسميه شهر الحياة والحب؛ لفرط ما يكنزه من زهر دحنون وفراشات وأقحوان وبيلسان لا تليق إلا بالعاشقين.

ولطالما غازلت فيه غيمات جائلات في صحن السماء مشتهيا لو أملأ وسادتي من قطنهن اللذيذ. لكن هذا العالم لا يكون على مقاس الحالمين أمثالي، بل يجيء كما يريد الطغاة المتجبرون.

منذ أن أشعل بوتين حربه الظالمة؛ كي يبرّد جراحا يعيشها في مخياله المتغطرس، ويسترجع أمجاد إمبراطورية الاتحاد السوفيتي دون اشتراكيتها وأباطرتها من لينين وستالين وخيرتشوف، ناسيا أن التاريخ يؤكد أن محاولات بعث الإمبراطوريات الكبرى من أقبية قبورها باءت بالفشل كلها، وله في الإمبراطورية الرومانية خير رادع.

الغريب في هذه الحرب ليس الثأرية والانتقامية والسادية التي يتحصن خلفها بوتين، ولا في تلويحه استخدم أسلحة الدمار الشامل، حين وجد أن أوكرانيا ليست قمة سائغة..

والغريب أن البعض من الناس به شغف لا محدود في تقديس الطغاة، والتمسيد على بساطيرهم، وأن هناك من في دمهم ما يدعم صانعي الحروب، بدل التعاطف مع الشعوب التي تتجرع الويلات.

وإن كان آذار شهر الحب عندي، فهو (مارس) في التقويم الروماني، أي سيد الحرب في موروثهم، وكان يمثله كوكب المريخ ذو اللون الدموي الأحمر.

وللأمانة فإن المريخ أيضاً في تراثنا العربي كان كوكبا مرعبا غاضبا، وسمي بهذا لأن نباتا صحراويا يسمّى ”المرخ“ يشتعل من تلقاء نفسه حين تهزّ الريح أغصانه اليابسة.

ولهذا يحزنني أن تجتاح الحرب آذار وتهزم قصائد غزله وحكاياته. فتبًا للعالم الذي لو أنفق نصف ما ينفقه على حربه؛ لغدت الأرض كوكبا من جنات وحنان.

في طفولتي كنت إذا ما عدت حاملا دحنوناً تطردني جدتي، قبل أن أصل إلى سياج الدار، وتأمرني أن أرمي ما معي بعيداً عن عيون الدجاج، فهو إذا ما رأى الدحنون؛ تقلّ خصوبته ويمسّه العقم، فينقطع منه البيض.

واليوم وكل يوم، أتمنى جبلاً من دحنون يشرئب نامياً كبيراً وعالياً أمام نواظر هذا العالم الداجن على النكبات، فعسى تقل خصوبته، ويكف عن بيض الحروب، وتعذيب بني إنسان على يد الطغاة.

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