وساطة إسرائيل في أزمة أوكرانيا

قبل أن تدوي المتفجرات الروسية في سماء كييف بأكثر من أربعة أشهر، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعرض عليه وساطة إسرائيلية للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

كان بينيت يتحدث بطلب من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. وطرح اقتراحه على بوتين بشيء ظاهر من الحماسة. وجاء رد بوتين باردا، بدرجة حرارة الماء التي تذيبها الثلوج ويسبح فيها الروس وبينهم الرئيس على سبيل الرياضة التقليدية. وقال بينيت بعدها إن رد بوتين بدا مستخفا لدرجة تنذر بشيء خطير.

لذلك فإن عودة زيلانسكي إلى الحديث عن وساطة إسرائيلية في هذا الصراع، يوم الجمعة الماضي، تبدو نوعًا من العبث. ومع ذلك، الاقتراح يتدحرج ككرة ثلج. وبات موضوعا مركزيا في الاعلام.

خير عالم بمدى جدية هذا الاقتراح، هو وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. إنه قائد حزب اليهود الروس ”يسرائيل بيتينو“، الذي بنى مجده السياسي على العقلية ذاتها التي انطلق منها الرئيس فلاديمير بوتين، هيبة روسيا.

فإسرائيل التي استوعبت 1.5 مليون نسمة من سكان دول الاتحاد السوفيتي السابقة، بينهم ليبرمان نفسه، ظلمت اليهود الروس وتعاملت معهم بتعال وغطرسة. وهم من طرفهم ردوا الصاع صاعين، وراحوا يتحدثون عن هذه الغطرسة بغطرسة أشد، إذ يعتبرون أنفسهم أكثر ثقافة وحضارة من الإسرائيليين. وخاضوا بسرعة ”حرب التأثير“ على مصيرهم. وفازوا ذات مرة بثمن المقاعد في الكنيست (15 من مجموع 120). وفرضوا وجودهم على ساحات العلم والتكنولوجيا والطب ومعاهد الأبحاث. ونما في صفوفهم عدد من كبار رجال الأعمال.

ومن أبرز ما ميزهم هو تلك العلاقة الحميمة التي حافظوا عليها مع الوطن الأم، روسيا. واعتبروا بوتين قائدا فذا، سجلوا له إعادته لأمجاد روسيا. وانتبه بوتين إليهم. وبفضلهم ولأجلهم أقام علاقات مميزة مع إسرائيل، رغم علاقات التحالف بينها وبين خصمه اللدود في الولايات المتحدة. وكان بوتين، ليس فقط الرئيس الروسي الوحيد الذي زار إسرائيل خلال توليه الرئاسة، بل زارها أربع مرات. في إحدى هذه الزيارات أرسل لاستقباله في المطار، ليبرمان، الذي كان يومها يشغل منصب وزير الدفاع.

وقد وقعت في ذلك اليوم حادثة لافتة، إذ إن بوتين خرج عن البروتوكول. وبعد أن استعرض صف مستقبليه، عاد إلى الوراء ودعا ليبرمان أن يقترب منه وسأله ”هل أنت مشغول الآن؟“. فأجاب ليبرمان ”لا يا فلاديمير بوتين. تحت أمرك“. فقال له ”تعال سافر معي في السيارة“. فابتسم ليبرمان دون أن يخفي حرجه. ثم دخل إلى السيارة. وسافرا معا إلى القدس الغربية.

وقد أثارت هذه الحادثة انتقادات شديدة في إسرائيل وكان هناك من اعتبرها إهانة. وكان هناك من اعتبر ليبرمان ”عميلا روسيا“. وعندما تبين أن المحادثة بين بوتين وليبرمان لم توثق بأي بروتوكول رسمي ولم يعرف حقيقة ما دار فيها، طرح مطلب بمعاقبة ليبرمان. ولكن في نهاية المطاف أغلق الموضوع، خوفا من غضب الدب الروسي. وتمت لفلفته. وبات واضحا أن ليبرمان يتمتع بمكانة خاصة في روسيا، خصوصا عند بوتين. ويقيم علاقات وثيقة أشد بكثير من علاقات وزير في دولة ما.

منذ أن طرحت فكرة دخول إسرائيل لوساطة بين روسيا وأوكرانيا، في شهر أكتوبر الماضي، نصح ليبرمان برفض الاقتراح والوقوف على الحياد. فهو يقرأ الخريطة التي يستند إليها بوتين جيدا. ويقول إن دخول إسرائيل الى الوساطة، إذا نجحت أو فشلت، فسيلحق ضررا بعلاقاتها مع القطبين في موسكو وواشنطن على السواء. فالوساطة تعني الحل الوسط. وهذا يعني أنه سيكون على روسيا أن تتنازل عن شيء من مواقفها وعلى حلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة أن يتنازل عن شيء من مواقفه.

العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، التي تُعد درعًا سياسيًا – دبلوماسيًا أساسيًا لإسرائيل، والالتزام الأمريكي المعلن بأمنها، لا يتركان أي خيار أمام إسرائيل– حتى لو كانت تفضل الوقوف على الحياد – سوى الانحياز الكامل ودون إظهار أي تردد إلى موقف واشنطن. والعلاقات الإسرائيلية مع موسكو، ضرورية للحملة الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا وضد جهود طهران لنقل الأسلحة عبر الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان. فالروس يغضون الطرف عن الغارات الإسرائيلية على سوريا. ويمنعون سوريا من تشغيل صواريخ سام 300 ضد الطائرات الإسرائيلية. ويقيمون تنسيقا عسكريا مع إسرائيل على أعلى المستويات.

الطريف أن في إسرائيل، يوجد من يتخذ من موضوع الوساطة، أيضا مادة للتهكم. فيتخيلون رئيس حكومة إسرائيل وهو يطلب من بوتين الانسحاب من المناطق المحتلة بأوكرانيا، بينما هو يحتل أرضا فلسطينية وسورية. وهناك من يقترح أن يتولى الوساطة باسم إسرائيل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي يكثر من الحديث عن بوتين كصديق شخصي له.

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