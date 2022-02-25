السويد.. وأطفال المسلمين

إبراهيم حاج عبدي

آخر ما يمكن أن يتوقعه المرء، هو أن تضطر السويد، التي يتغنى العالم بسجلها الناصع في مجال حقوق الإنسان، إلى الدفاع عن سمعتها في وجه ما وصفتها بـ“حملات مضللة“، تتهمها بخطف أطفال المسلمين، بل وتعذيبهم، وإجبارهم على تناول لحم الخنزير وشرب الخمور.

في فضاء السوشال ميديا، الذي أتاح لكل من هب ودب كي يدلي بدلوه في مسائل شتى، بسيطة كانت أم معقدة، تم تداول فيديوهات تظهر أطفال اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين المقيمين في السويد، وهم يستغيثون أهاليهم كي يخلصوهم من ”سطوة“ أجهزة الخدمات الاجتماعية في البلد الإسكندنافي، وفقا لتلك الحملات.

ولا يحتاج المتابع إلى عناء كبير حتى يكتشف زيف الكثير من تلك المقاطع، فالقضية تكمن أساسا، إذا ما توخينا الانصاف والدقة، في أن حرص السلطات السويدية الشديد على حقوق الطفل، هو الذي دفعها إلى العمل لحماية الأطفال من ”رعونة“ بعض الآباء، الذين، ووفقا للسطات السويدية، يعاملون أطفالهم بـ“قسوة مفرطة“، وغير جديرين بتربيتهم، وهو ما أجبرها على التدخل وفصل الأطفال عن أهاليهم ”السيئين“ الذين قد يكونوا ”مدمنين“ على المخدرات والخمر، أو عاطلين عن العمل وعاجزين عن تأمين الحياة اللائقة لأطفالهم.

ثمة مثل يردده البعض، من باب الدعابة، يظهر ترتيب الاهتمامات في الدول الأوروبية، إذ يحتل الطفل صدر القائمة تليه المرأة فالكلب وأخيرًا الرجل، ورغم أن هذا المثل يأتي كـ“نكتة ساخرة“ غير أنه ينطوي على قدر كبير من الحقيقة، فالطفولة خط أحمر في بلاد تراهن دائمًا على المستقبل.

ولعل السويد هي من بين أكثر الدول حرصًا على حقوق الأطفال، وكانت أول بلد حظرت العقاب الجسدي للأطفال بما في ذلك الصفع في العام 1966، وهي كذلك تعد من أكثر الدول الأوروبية احتراماً للإسلام والمسلمين، ويتجلى ذلك من خلال وجود المساجد والجمعيات الإسلامية، التي تمولها الحكومة، فضلًا عن مراعاتها الطلاب المسلمين في الطعام المدرسي، واحترام الحجاب في المدارس والجامعات وأماكن العمل.

كل ذلك لم يشفع للسطات السويدية في أنها لا تخطف الأطفال، كما روجت بعض المنصات الإعلامية في الدول الإسلامية والشرق أوسطية التي وجهت انتقادات حادة للحكومة السويدية، اضطرت معها الأخيرة إلى بذل جهود إعلامية مماثلة كي تثبت براءتها من ”تهمة ملفقة“، بينما رأى وزير الهجرة والاندماج السويدي أن الحملة أسهم في تأجيجها ”إحباط أهال أخفقوا في أداء دورهم“ ويفجّرون غضبهم بوجه السلطات.

وما أزعج السلطات السويدية، على نحو خاص، من حملات التشويه هذه هو إضفاء الصبغة الدينية عليها، وتصوير الأمر على أنه ”مؤامرة متعمدة“ ضد الإسلام، وبدا ذلك واضحا عبر هاشتاغ ”أوقفوا خطف أطفالنا“ الذي لا يزال نشطا بجانب هاشتاغات أخرى عن القضية، علما أن الكثير من الأطفال السويديين، شأنهم في ذلك شأن أطفال المهاجرين والمسلمين، يفصلون، أيضا، عن أهاليهم بعد ثبوت عجزهم عن توفير التربية والرعاية المناسبة لأطفالهم.

علاوة على ذلك، فإن السلطات السويدية نفسها لم تنف أنها أخذت أطفالا من أسر عربية ومسلمة تعيش على أراضيها، لكنها توضح أنها فعلت ذلك مثلما تفعله تماما مع عائلات من أصول سويدية، لاعتبارات تتعلق بتأمين بيئة أفضل للأطفال، وفي حالات يتعرض فيها الطفل لانتهاكات داخل أسرته، تحتم نقله إلى مراكز لرعاية الأطفال كحل أخير.

ويتساءل البعض، إذا كانت السويد على هذا القدر من السوء وهي تسلب المهاجرين أطفالهم عنوة، كما تروج تلك الحملات، فلماذا يتهافت سكان دول العالم الثالث على الهجرة إليها؟، ولماذا لا يعود المقيمون في ذلك البلد إلى بلدانهم الأصلية ليعيشوا في نعيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟ كما يتندر المتسائلون!.

لكن مهلا، هل يمكن إيجاد تفسير منطقي، رغم المبالغات، للغضب الإسلامي العربي حيال إجراءات السويد بحق أطفال المهاجرين؟ قد تكمن الإجابة في ”الفجوة الحضارية والثقافية“ واختلاف منظومة القيم ونمط المعيشة بين العائلات المسلمة، وبين السلطات السويدية، ففي المجتمعات العربية الإسلامية من الطبيعي ان يزجر الأب طفله، وقد يضربه من باب التأديب، غير أن هذا السلوك ”المألوف“، يمثل جرما في قوانين السويد وأعرافها الاجتماعية، وهو ما تسبب في هذا الصدام والانقسام الحاد.

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