رثاء الممالك الزائلة

خالد شيا

يا لها من كذبة فاتنة، ويا له من تواطؤ عصي على الإدانة، نقترفه كلما غربت شمس يوم، لنسبغ على النهار الراحل ما لا يستحقه من الحنين.

للرثاء سحر، وتسامح مع شطط المرثية إن امتلكت ما يكفي من البلاغة، لانتزاع الآهات على زمن لن يعود، وعلى مملكة زالت في ميعة الصبا، ولا يتطلب الأمر أكثر من قافية مخاتلة لتغض الذاكرة الطرف عن الندوب والأخاديد العميقة في الوجه الكالح، المنذر بموت وشيك.

يتابع المهاجر العربي، وحيدًا، الأنباء العاجلة عن مدينته وبلاده التي فر منها بلا تلويحة وداع، مع قسم مغلظ باللاعودة، وقبل أن يصل إلى نهاية الخبر يكون حمد ربه ألف مرة، وصلى لنعمة النجاة.

للباطن بوح، وللظاهر صخب، ومن أول حرف في أي حديث مع شخص عابر أو غريب، يتحول المكان الأول إلى فردوس ضائع، فيتوارى الواقع وتتقدم الكذبة.

يهز الراوي رأسه أسفًا، ويحدق في سقف المكان متناسيًا وجود السامعين، وقد تحولوا إلى حساد للمسافر دونهم في الخيال إلى تلك البقاع السحرية، مستأثرًا وحده بشريط الصور، ونعمة العيش يومًا في ريف أين منه مروج سويسرا، أو مدينة تتنفس رائحة الورد، وتغفو على تردد الموسيقى الهادئة، المتسللة من الشرفات المتحابة.

تسأل العراقي عن الموصل، فيشفق عليك لضياع عمرك دون المرور بأم الربيعين، وتذوق هوائها، وسكينتها على ضفاف دجلة، مترنمًا بجيناتها الفريدة، وهواها الموزع بين العراق والشام.

وتسأله عن بغداد، فيطير بك إلى شوارع الرشيد وأبي نواس والمتنبي، وبهجة العيش في المكان نفسه مع الصوت الساحر للباشا سليمة مراد.. يسهب في الحديث عن المدينة القارئة، المسكونة بالثقافة والشعر، حتى يجعلك تحلم بالسفر، الآن، علك تفوز بلمحة من ”عيون المها بين الرصافة والجسر“.

تهمس له باسم البصرة، فتشتعل عيناه بصور ”فينيسيا الشرق“ وقنوات مائها العذب والأحياء المظللة بالنخيل. يحدثك عن عجائب الأهوار اللانهائية ونزهات المشاحيف وحوار الأغنيات والنعم على صفحة الماء.

تسأل الشامي عن دمشق، فيصعد بك إلى جبل قاسيون للسهر أمام لوحة المدينة الغارقة في الضوء.. يرتحل بك إلى بساتين الغوطة وأشجار الجوز المتشابكة فوق الطرقات.. يدخلك إلى متاهات الأحياء القديمة وروائح الورود، والبيوت المعلقة فوق الماء، حتى تظن للحظة أن أزهار الياسمين ستهطل في مقهى الاغتراب، أو أنك ستبعدها بحركة لاإرادية عن صفحة بردى لتشرب بالكفين ماء السلسبيل.

يقول لك الحلبي إن الشهباء مرآة لطيب العيش، وإن أبنيتها البيضاء لا تشبه إلا قلوب أهلها، أما بساتين الفستق التي لا يحدها الأفق فلا شبيه لها على وجه الأرض.. يحدثك عن الوفرة والغنى، والمطبخ الفريد، وعن القدود باعتبارها بصمة صوت للتعرف على أهل حلب.

تسأل اللبناني عن بلاد الأرز، فيعود إلى زمن ”لبنان يا قطعة سما“، وسويسرا الشرق، وحب الحياة والسهر، ورحلات التلفريك والتزلج على الثلج، ونعمة التنوع ومعارك الزجل..

يكاد يقول لك إن الاختناقات المرورية سببها حلقات الدبكة الشهيرة وقد ضاقت المنازل بالمدعوين للفرح، وإن فيروز لا تنام قبل أن تطوف على منازل الجيران لتهدهد الأطفال وتسلمهم بأمان إلى فراشات الحلم.

تسأل الصنعاني والعدني وابن الخرطوم.. تسأل، وتسأل وتسأل، وفي كل مرة تتلقى وابل الصور ذاته، وفي لحظة تعقل عابرة، يحيل الراوي الفخور كل ما حدث ويحدث إلى سوء الطالع، أو ضمير الغائب المسكين.

يكرر عشرات المرات، دون اكتراث بضجر المستمع الخجول: كنت وكنا وكانت. وهو، لم يكن إلا سليل المناهج المدرسية التي كفت منذ نصف قرن، بدافع الكرامة الوطنية، عن تحديث صور البحيرات والأنهار ومعدلات هطول المطر، والخرائط.

يكاد الراوي يقول، في لحظة كشف، إن المتاريس هبطت بين حارات مدننا من السماء، وفاضت في ليل، إلى الضواحي والقرى، وهي لا محالة، زائلة.

هل كنا نعيش، من حيث لا ندري، في زمن تتمشى فيه الذئاب والحملان متشابكة الأيدي في عصاري مدننا البعيدة؟!. وهل كانت تلك البقاع منذ عقود خلت، حبلى سوى بموتها؟!

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