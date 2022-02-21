قبّة الوصل

رمزي الغزوي

كان من غير الوارد أن أدع فرصة مخر عُباب العالم من قطبه إلى قطبه، ومن ميناء واحد في مدينة واحدة، وأنا المشغوفُ بتصفّح وجوه البشر ككتب تنطق بلغة تشبهُ بوح العيون وبسمات الرضا والقبول..

وكان غير وارد ألا أقنص لذة وسعادة الانغمار في بحور ملهمة من الأفكار الدافقة بحيوية تشعرك بأنّك إنسان عالمي ذو أبعاد متعدّدة.

كان لزاماً عليّ إذاً، أن أحجَّ إلى دبي في أبهى أوقاتها؛ وأتذوق ثماراً ستخلد في أقبية الذاكرة ومداراتها عمراً أو يزيد.

عدت الآن من أسبوع انغماس شبه مُشبع في إكسبو دبي 2020.

وهكذا هي المعارض الفريدة الخارجة عن سياقات المألوف، فهي لن تمنحك بعضاً من رؤاها ما لم تتماهَ بكامل روحك فيها.

عدت وقد تركت لنفسي أن تهيم في مهب الحب فراشة تصول بين ألوانه ومناطقه وساحاته، من الوصل إلى التنقل إلى الفرص والاستدامة.

والمهم من كل هذا وذاك، كان الحشد البشري الهائل التوّاق إلى التلاقي وتبادل المعارف.

عدت وقد زرت أزيد من 150 دولة لم أكن لأزروها جغرافياً في زمن قصير كهذا متشربا رائحة ترابها، ومتصفّحا أفكار شعوبها، وكل ذلك بإصرار مني على التغافل عما يدور فوق صفيح عالمنا من قرع طبول لحرب تتحمحم على تخوم أوكرانيا.

الذين شاهدوا شاشات اللمس لأول مرة في معرض إكسبو نوكسفيل 1982، في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ما كان يدور في خلدهم أن تغدو هذه الشاشات امتدادا طبيعيا ورشيقاً لأصابعنا القصيرة وهي تسيطر على كل هذا الكم من مخرجات عقل الإنسان في رحلته على كرته الزرقاء.

ومع ذلك سيبقى من حسن الحظ والسعد معاً، أن عالمنا لم يترك نفسه نهباً لجنون كرة القدم بل سبقها، ونظّم ما يشبه كأس عالم للعقول وتنافسها وتسابقها، قبل أكثر من 170 سنة في لندن حرصا منه على أن يقدّم اختراعات وابتكارات ستسهل حياته وتجوّد نوعها.

في تلك المعارض الخالدة ظهرت الكهرباء، الهاتف، والأشعة السينية، والتلفزيون، والغسالة، والمصعد الكهربائي، والحاسوب، والريبوت، وغيرها من الآلات الهامة التي خدمت الحياة.

وطوال تلك الفترة كانت تلك المعرض ترحل وتغيب، ولكن أثرها ظل يتغلغل عميقا، من خلال ما عرض فيها أصلا، وعن طريق بوابات مازالت قائمة كذكرى على إقامة تلك المعارض: تمثال الحرية في النيويورك، برج إيفل، عجلة فيريس في شيكاغو، ومجسم أتوميوم في بروكسيل وغيرها.

واليوم، ستبقى قبة الوصل في إكسبو دبي ساحة مثيرة للدهشة والتقارب والتواصل والتفاعل، توفر بيئة خصبة لتلاحم أفكار الناس في سبيل رفاه الحياة والرفع من جودتها.

على مدار الأشهر الخمسة الماضية اتجهت العقول والقلوب معاً إلى دبي الرامحة كسهم نحو فضاءات التقدم والبهجة ورقي بني الإنسان وسعادتهم حين افتتحت المعرض في حدث استثنائي تزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بكل تجلياته ومعانيه وآماله، وقد استثمرت فيه المليارات من الدولارات إلى جوار كثير من كوامن الطاقات ونوابع الأفكار ونوابغها.

والذي عاش ويعيش هذا الحدث؛ سيعرف أن شعار ”تواصل العقول وصنع المستقبل“ لم يكن ألوانا تبرق وتختفي؛ إنما هو أحداث تفاعلية ستحتضن وترعى الإبداع لألمع العقول وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز