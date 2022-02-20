صار الأمن عدو الأمن

نظير مجلي

رحم الله شاعرنا علي عاشور، الزميل الذي أجاد التهكم بكل شيء.

قبل 40 عاما، عندما كان الأمن في إسرائيل بقرة مقدسة لا يجوز الاقتراب منها، وبسببها يمكن لأي جندي إسرائيلي بسيط أن يجرجر أديبا كبيرا إلى السجن، أو امرأة فاضلة، أو شيخا مهيبا، أو مربيا جليلا، أو أي بريء من تهمة المساس بالأمن، فيبهدله ويضربه ويحبسه ويمرر عيشته.

في حينه كتب قصيدته بعنوان ”الأمن“، وجاء فيها: “ باسم الأمنِ، وحفظ الأمنِ، يدوس الأمنَ، رجال الأمنِ. باسم الأمنِ، فقدنا الأمنَ، وصار الأمنُ عدوّ الأمنِ“.

منذ ذلك الوقت وحتى اليوم صار ”الأمن“ سيداً، ليس في إسرائيل وحدها بل في العالم أجمع، وليس في السياسة وحدها، بل في الاقتصاد والفن والأعمال أيضاً.

صار الأمن صنعة يعيش منها الناس؛ فإذا أجادها مهني يربح من ورائها 5–7 آلاف دولار في الشهر، وإذا كان ذا طموح عال، يقيم شركة خاصة به ويضيف على ذلك الربح صفراً أو صفرين من جهة اليمين، وينضم إلى نادي المليونيرين.

أتحدث عن مهنة جديدة عمرها 10-15 سنة فقط، يشتهر بها الإسرائيليون، وبسببها يوجد صراع حاد داخل الجيش الإسرائيلي ويترك أثره على دول كثيرة في العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة؛ تسمى ”خدمات أمنية“.

عندما يحسب وضع الازدهار الاقتصادي في إسرائيل، تعد ”صادرات الأمن والخدمات الأمنية“ من أهم الأسباب لذلك، فقد بلغ الدخل منها في السنة الماضية 11 مليار دولار.

”أبطال“ هذه المهنة هم جنود في الجيش الإسرائيلي خدموا في وحدات قتالية وبرزوا في عمليات ميدانية (طبعاً في مناطق فلسطينية أو في دول مجاورة أو بعيدة نفذوا فيها مهمات خاصة)، وتحولوا إلى دائرة حماية ”الشخصيات المميزة“ أو ”المرافق الحساسة“ في المخابرات العامة.

وفي نهاية العشرينيات أو مطلع الثلاثينيات من العمر، دفعهم ”الطموح“ إلى مغادرة إسرائيل والعمل في إحدى الشركات التي أقامها مقاتلون سابقون لحماية شخصيات أو مرافق في دول أخرى.

وبين زبائن هذه الشركات، زعماء دول، وزراء وسياسيون في المعارضة، فنانون كبار، رجال أعمال كبار، مرافق اقتصادية حساسة، شركات ضخمة، مؤسسات إعلامية، مؤسسات يهودية في العالم وغيرها.. فالهاجس الأمني بات يقض مضاجع البشر، ومَن يملك المال والنفوذ يدفع لحماية نفسه.

الأساليب التي تتبع، وكانت تعرف كمقاومة ونضال مسلح لأجل الحرية، أصبحت سلاحا في معارك أخرى وأهداف أخرى، مثل الإرهاب، أو الابتزاز أو عصابات الإجرام أو العنصرية أو حتى الانفلات الجنوني في لحظات هستيرية.

وإذا كان المبادرون إلى عمليات كهذه قد قصدوا محاربة إسرائيل بدوافع وطنية للرد على احتلالها وممارساتها، فيتضح، ويا للمفارقة، أن النتيجة هي تقوية إسرائيل وضخ مليارات إضافية إلى خزينتها وملايين كثيرة إلى مقاتليها وخريجي جيشها الاحتلالي.

بيد أن هذه التجارة، كما في كل تجارة، تتعرض لمغريات النفس الأمارة بالسوء؛ فالتنافس يتحول الى حروب، والجشع يحتل مكان الطموح، والفساد يتسلل كالسوس لينخر العظم، وأصحاب المهنة يديرون حرباً على سلامة أرباحها.

”آشر“، وهذا اسم وهمي لشخص حقيقي، ظهر في برنامج لاري كينغ، أحد أشهر برامج التلفزيون الأمريكي العالمي (CNN)، قبل عدة سنوات، بصفته ”مقاتلا متميزا في الجيش الإسرائيلي“، وراح يفسر سبب تطور هذه المهنة في إسرائيل بالذات، فقال: ”نحن دولة محاطة بالأعداء الذين يريدون القذف بنا إلى البحر“.

وبعد تحقيق صحفي، وجدوا في المحطة أنه أصلاً مواطن كندي نما وترعرع في كاليفورنيا الأمريكية، وخدم في الجيش الإسرائيلي ثلاث سنوات، ثم عاد إلى الولايات بعد انتهاء الخدمة وهو يحمل رتبة شاويش.

لكن هذا لم يمنعه من ممارسة مهنة الحراسة، حيث بدأ بحراسة أحد البارات، ثم أقام شركة أبرز في وثائقها أنه ”خريج وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي“، وأعانه ذلك على الحول على صفقات لحراسة شخصيات فنية ثم رجال أعمال ثم سياسيين، ثم أصبح كاتباً ومخرجاً تلفزيونياً، وبات يدير إمبراطورية أمن وإمبراطورية فن.

المنافسون الإسرائيليون كشفوا أوراقه، وهو كشف أوراقاً أخرى لهم، ومنافسون آخرون كشفوا فضائح أخرى، ودخلت أوساخ المهنة بأبشع صورها، وأحدثت صراعاً يلتهب حالياً في الجيش الإسرائيلي، إذ إن قيادته تستصعب إيجاد جنود معنيين بالخدمة في الوحدات القتالية، مقابل الإغراء المتمثل في الخدمة بوحدات الهايتك في المخابرات.. وبفضل الحرب بين أقطابها، تعرفنا على كثير من خباياها، ووجدنا أن الأمن صار عدو الأمن، في هذه الساحة أيضا.

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