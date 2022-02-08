نحتاج "إيكيتشيريا" أخرى

رمزي الغزوي

لا أريد أن أصدّق أبداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لربما أجل غزوته لأوكرانيا احترماً لـ“إيكيتشيريا“ طارئة دعت إليها الأمم المتحدة على لسان أمينها العام..

ليس لأن من عادات الأباطرة أن يروغوا روغان الثعالب وهم يخرقون عهودهم وينكثون وعودهم، دون أن يندّي جبين أحد منهم بقطرة خجل، أو تفر منهم بسمة اعتذار.

لا أصدق ذلك، لأنني كنت ممن يعتقدون أن طبول الحرب المقروعة حول التخوم الأوكرانية ليست قابلة للحياة أصلاً، كحرب بمدافع وطائرات وجنود مشاة واحتلال، إنما هي محض دندنات أولى لدخول حرب باردة بألوان وأشكال واصطفافات غير تلك التي أفضت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع العقد الأخير من القرن الماضي.

وما يؤكد اعتقادنا ذاك، أن بوتين أبدى اليوم استجابة وانفتاحاً على مقترحات تقدّم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها إيجاد تسويات لربما تنزع فتيل الأزمة وتبرّد صفيحها الملتهب.

إيكيتشيريا، أو ما يعرف بالهدنة الأولمبية ليست إلا تقليداً إغريقياً وجد منذ القرن الثامن قبل الميلاد، وشكّل في ذلك الزمن مبدأ مقدّساً تستند إليه تلك الألعاب وقيمها السامية النبيلة.

وكان يبدأ سريانها قبل سبعة أيام من افتتاح الأولمبياد، وينتهي في اليوم السابع من اختتامها، وفي ما بين التاريخين كانت تتوقّف جميع النزاعات، ويحظر الدخول في غيرها؛ ليتمكن الرياضيون وأقاربهم من السفر بأمان إلى مناطق الألعاب والعودة الآمنة إلى بلدانهم.

انطلقت قبل أيام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين، وهي الألعاب التي يوحّدها شيء واحد لافت، وهو الانزلاق على الجليد أو الثلج.

انزلقت دون أن يعلن أي طرف من أطراف النزاعات المنزلقة في عالمنا أنه يحترم تلك الهدنة، ويوقف لأجلها كل نشاط من شأنه أن يخدش أمن كوكب آيل للانفجار عند أي لحظة جنون أو طفرة غباء.

ولأننا بتنا ننزلق من حرب إلى حرب، حتى قبل أن تحطَّ أرضاً غبار معاركها؛ فإنه سيكون حلماً رائعاً أن نطالب بإيكتشيريا أخرى تغمرنا وتغلفنا كقلب صغير.

نحتاج إكتشيريا مختلفة تنزلق بنا إلى عالم أكثر رحمة وأرق رأفة وأقل دموية ورغبة في صناعة الحروب وتأجيجها، ولاسيما بعد أن أصبحنا نتمتع بذاكرة ذبابية لا تحفل بتذكر أي شيء يبتعد عنها أكثر من رفة جناح منها..

نحتاجها بعد أن غدا التناسي ديدناً لنا لا نقوى على خوض يوم جديد دون أن ندخل فيه؛ كي تنزلق الأيام عنا كماء مسكوب. نحتاج هدنة أخرى تعيد الاتزان إلى أنفسنا قبل كل شيء.

سلبت الأزمة الأوكرانية أنظار العالم وحجبتها عن مآس وأوجاع سببتها حروب وكروب لم تخمد نيرانها بعد، فلم نعد نأبه أو نحفل بما آلت إليه أفغانستان، بعد أن سلّمت بلا رحمة إلى براثن طالبان ومخالبها، حتى بات الجوع والهروب يهددان الملايين.

وصرفتنا تلك الأزمة عن النظر ولو بطرف عين إلى عذابات مخيمات الشتات السوري، وحجبتنا عن أوضاع السودان، وليبيا وبروكينا فاسوا، وشينجانغ والعراق وغيرها، وعن العودة المحتملة البغيضة لفلول داعش المتحمص في أتون الانتقام.

نحتاج إيكتشيريا أخرى من أنفسنا ومعها، نحن العرب خصيصاً، سيما بعد أن برد وتلاشى وجع فقدان الطفل ريان في غياهب بئره.

نحتاج تلك الهدنة علّنا نؤمن أن التعاطف وحده لن يغيّر يوماً في مسار البشرية ومداراتها، وأن التغييرات تصنعها الاقتصادات والسياسات وعلاقات القوة.

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