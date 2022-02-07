عندنا من كل الأصناف

نظير مجلي

امتلأت الصحافة العربية بتقارير تطري على فلسطينيي 48، نحن المواطنين العرب في إسرائيل، بفضل حملة التبرعات التي تمت لدينا، تحت عنوان ”دفء القلوب الرحيمة“، وجرى خلالها جمع أكثر من 10 ملايين دولار لإغاثة النازحين السوريين.

وفي الشبكات الاجتماعية، نشرت عشرات الأفلام لأناس متأثرين من هذا العمل النبيل.. وأغرقونا في المديح، لدرجة أننا لم نتعرف على أنفسنا، ورحنا نسأل: هل نحن المقصودون فعلاً؟

بالطبع، جمع تبرعات لأغراض الخير هو عمل شهم بلا شك، وأشقاؤنا اللاجئون السوريون، الذين فقدوا بيوتهم ووطنهم وذاقوا مر التشرد، يستحقون كل دعم ومساندة، ومحزن لحد الاختناق أن نتخيل أهل الشام معوزين ومحتاجين، وهم الذين علمونا كيف نخزن الطعام لعدة سنين.

تجاربهم مع الكوارث في التاريخ، جعلتهم يطورون آليات وتقاليد عريقة وطرقاً معينة لحفظ المؤونة؛ الزيت والزعتر واللبنة والجبن والسمن والطحين والبقول، ويجففون الخضراوات والفواكه، ويحفظون في كل بيت حديقة ولو صغيرة لزرع احتياجات البيت، وبئر ماء يخزن مياه الأمطار، ليس للصيف وحسب، بل لوقت الشدة والأزمات.

عرفت الشام كثيراً من الحروب والزلازل ومختلف كوارث الطبيعة وكوارث البشر، لكن كل ما جمعوه من خبرات لمواجهة الضائقة، تبدد من بشاعة الحرب الأهلية الأخيرة، فعاشوا وما زالوا مأساة كبرى تستدر وتستحق عطف كل أهل الخير.

ومن أحق منا نحن الفلسطينيين أن نساند الأشقاء السوريين، وهم الذين فتحوا أبواب الشام على مصراعيها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، في عام النكبة (1948) والنازحين في عام النكسة (1967)، وتعاملوا معهم من اللحظة الأولى كمواطنين، مثل السوريين.. وما نفعله اليوم ما هو إلا تسديد جزئي من الدين الكبير.

والحقيقة أن ما مررنا به كشعب، يتعرض لمختلف صنوف العنف والبطش، جعل هذا التعاضد لدينا جزءاً من حياتنا وتراثا في ثقافتنا، فوقفنا مع أهلنا في غزة ومع أهلنا في القدس والضفة الغربية، وعندما انتكب أهلنا في لبنان، نظمنا حملات مشابهة، ولم نتأخر عن الشعوب الأخرى أيضاً، من هاييتي إلى رواندا، ومن السودان الى ميانمار..

والفقراء منا تبرعوا قبل الأغنياء، أطفال كسروا القجة ودفعوا ما وفروه من قطع نقدية، نساء منحن حليهن، عائلات أخذت قروضاً من البنوك خصيصاً للحملة.

خلاصة القول: إن المروءة تجلت بأروع صورها، وجلبت لنا صورة مشرقة بين أهلنا وأمتنا، ونحن نعتز بذلك.

ولكن، وهنا نحتاج إلى ”لكن“ من النوع الثقيل، نحن لا نختلف عن متبرعين آخرين كثيرين في شتى أصقاع الأرض، فلا يوجد شعب في الدنيا لا يتبرع للآخرين؛ هناك شعوب أكثر منا فقراً وعوزاً، تبرعت وقت الحاجة، وعندما وجدت مَن تثق بأنه ينظم حملة تبرعات أمينة وشفافة.

فلسطينيو 48، يعيشون كمواطنين في إسرائيل، وعندما يدخلون مستشفى أو جامعة أو مسرحاً أو يتنزهون في حديقة، يجدون دائماً لافتات تشير إلى أسماء متبرعين يهود دفع الواحد منهم حفنة ملايين من الدولارات.

وفي السنوات الأخيرة، صرنا نشاهد أسماء عربية من بلداتنا بين هؤلاء المتبرعين، أقل من اليهود بكثير، لكنهم بلغوا هذا المجد وقاموا بهذا الواجب.

ليس هذا وحسب، بل إن هذه الحملات، التي تعتبر في نظري ونظر كثيرين، قمة في النبل والإنسانية، لم تخل من شوائب وجروح؛ فتجد أن اللصوص اهتدوا إلى ساحة جديدة للنهب، وقد شهدنا خلال أسبوع واحد ثلاث محاولات لسرقة هذه التبرعات، ونحمد الله أنها فشلت جميعها، فالمشرفون على هذه الحملات أخذوا الاحتياطات اللازمة وأودعوا التبرعات في البنوك، بشكل دائم.

كما سمعنا تساؤلات، طرحت بين الناس وفي الشبكات الاجتماعية، تشتم منها رائحة الخلافات الحزبية.. فإلى أية مخيمات لاجئين وصلت المساعدات؟ ومن هو المسؤول عن توزيعها؟

أنصار النظام السوري عندنا، ويوجد عدد كبير منهم، تساءلوا إن لم تكن هذه دعاية لتركيا، حيث إن جمعية ”القلوب الرحيمة“ في الناصرة، التي تقود الحملة الخيرة وحملات كثيرة سابقة، هي تحت قيادة الحركة الإسلامية وتعمل مع جمعية ”الأيادي البيضاء“ التركية التي تعمل بالشراكة مع المعارضة السورية.

ويرد هؤلاء بأن هناك حملات نظمتها قوى سياسية أخرى تم إرسالها إلى عناصر مضادة، ليس فقط في سوريا،

فالشيوعيون أرسلوا تبرعاتهم إلى الشيوعيين في الجهة المقابلة، والقوميون أرسلوا تبرعاتهم لجهات مقربة منهم في الطرف الآخر، وفي بعض الأحيان وقعت اشتباكات بين الفرقاء.. ولحين معين، نسوا اللاجئين الذين يئنون تحت وطأة البرد القارس.

باختصار، نحن عندنا أناس من كل الأصناف، وليس فقط متبرعون كرماء.

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