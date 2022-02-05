المعلق الرياضي.. نجومية خلف الكاميرا

إبراهيم حاج عبدي

من بين الأوصاف الكثيرة التي تطلق على كرة القدم وصف ”الساحرة المستديرة“، وهو وصف يعبر بدقة عن واقع هذه اللعبة الأكثر شعبية في العالم، التي باتت تسحر عقول وأفئدة الملايين شرقا وغربا، بكثير من الشغف والحماس و“التعصب“ والجنون.

لعبة ”كرة القدم“ التي نشأت في العهود البعيدة بهدف تزجية الوقت والتغلب على الملل، تحولت مع مرور السنوات من مجرد نشاط للتسلية البريئة، إلى مسرح للصفقات والمؤامرات والمراهنات، فالشركات العملاقة باتت تتحكم في جانب من هذه اللعبة، فهي تتهافت على وضع صور وعلامات سلعتها على جوانب الملعب وفي المدرجات، وعلى قمصان اللاعبين ”حتى أصبحت علامة الشركة على صدر اللاعب أهم من الرقم على ظهره“، كما يقول الروائي الأوروغواياني إدواردو غاليانو.

الساسة والزعماء أيضا أصبح لهم دور في استثمار وتوظيف هذه اللعبة التي كثيرا ما تتسبب في أزمات دبلوماسية بين الدول، أو تساهم في تخفيف حدة التوتر بين الدول.

وترتفع حدة المعارك خارج الملاعب للاستحواذ على حقوق البث الحصري الذي يشعل فصول منافسة قد لا تكون ”نزيهة“ دائما، ناهيك عن استماتة هذه الدولة أو تلك في تنظيم ”المونديال“، وغيرها من البطولات الهامة على أرضها، وما يرافق ذلك من تقارير عن رشاوى وابتزاز، لا مجال للخوض فيها، هنا.

وبعيدا عن هذا الصخب ”السياسي والدبلوماسي والاقتصادي“ الذي يرافق هذه اللعبة المحببة، ثمة صخب عالي النبرة، يحدثه المعلق الرياضي الذي بات عنصرا أساسيا في المباريات وخصوصا في القنوات الرياضية العربية. ورغم أن العادة قد درجت على أن يسمى إعلاميو التلفزيون بـ“المذيع“، وهو تعبير مستمد من زمن الإذاعة وظل صامدا إلى اللحظة، لكن الإعلامي الرياضي تحديدا، يطلق عليه صفة ”المعلق“ الذي يقوم بمهمة شاقة، ففي غالبية البرامج يكون النص جاهزا تقريبا، وما على المذيع إلا أن يقرأ، بينما مطلوب من المعلق الرياضي أن يتحدث بشكل متواصل على مدى نحو ساعتين من دون نص مكتوب، وهو بذلك أشبه بمن يكتب سيناريو المباراة في نفس اللحظة التي تنتقل فيها الكرة بين أقدام الخصوم.

لكن من يتابع المباريات يكتشف أن دور المعلق لا يكمن فقط في متابعة الكرة وضبط إيقاعها بالصوت الذي يتداخل مع هدير الجماهير، بل يتخطى ذلك ليعلن بوضوح انحيازه لهذا الفريق أو ذاك، وهو ما تجلى في النسخة الأخيرة من بطولة أمم أفريقيا، إذ أظهر المعلقون تضامنهم الصريح مع المنتخبات العربية ضد نظيرتها الأفريقية، وكثيرا ما ينتظر عشاق الرياضة هفوات من المعلق سرعان ما تتحول إلى مادة للتندر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب هذا الانحياز الذي يضفي على المباريات نوعا من الحماسة، على المعلق كذلك أن يتسلح بالكثير من الثقافة وسرعة البديهة وروح الدعابة، ومع أن القاموس الرياضي يبدو، للوهلة الأولى، فقيرا ومحدودا، إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما يتبدد لدى متابعة مباراة بتعليق أحد ”المعلقين المخضرمين“ الذين لا يقتصرون على نقل مجريات المبارة، بل يذهبون إلى فضاءات أرحب من المستطيل الأخضر، ليأخذ التعليق منحى ثقافيا وفنيا واجتماعيا وسياسيا وتاريخيا…

من هنا نجد أن القنوات الرياضية تتيح خيارات عدة على مستوى التعليق لعشاق الرياضة الذين يختارون معلقهم المفضل في المباراة ذاتها، بل يقال إن القناة الفضائية تختار أحيانا معلقا مرموقا لمباريات غير هامة، كي تغري المتلقي بمتابعتها، فأيا كانت المباراة، سواء بين خصمين كبيرين أو بين فرق مغمورة، فإن لدى المعلق الموهوب قدرة على الارتقاء بمجرياتها ومنحها طابعا حماسيا فريدا.

المعلق النجم لا يكتفي بمجرد تقديم وصف لما يراه المشاهد، وبالكاد يتابع ”المستديرة الساحرة“ التي تخبئ ”المجد“ أو ”الذل“، وإنما يمضي نحو مساحات أبعد من الرياضة. سنسمع منه معلومات عن أساطير الشعوب وعن مرجعياتها الثقافية ورموزها وقادتها وفنانيها، وسنصغي إلى صوته، ذي النبرة العالية، وهو يخوض في جغرافية هذه الدولة وتاريخها ليستحضر معارك وسجالات سياسية ثم يسقطها على الموقعة الرياضية، الدائرة الآن، وسنعرف أسماء كتاب وفناني وسينمائيي البلدان المتصارعة ”رياضيا“.

ووفقا لذلك، فإن كل حركة رياضية لها تأويل لدى المعلق، وكل مهارة رياضية تقابلها مهارات في الفن والمسرح والعمارة والتشكيل والسينما … إلى أن يأتي الهدف، عندئذ يبلغ التعليق مداه الأقصى، إذ يهدر الصوت عاليا، ليتغنى ببلد الفريق الفائز، فيما يتحول اللاعب الذي سجل الهدف إلى ”شخصية أسطورية“ خرجت من الصفحات الغابرة كي يكتب التاريخ من جديد.

أوصاف وتعابير مشحونة بدلالات ثقافية وحضارية يجترحها المعلق الرياضي وهو يمضي في تعريف العناصر الكروية الأخرى من المشجع المتعصب وصولا إلى الحكم والمدرب والمدير الفني والمعالج الفيزيائي وكذلك الملعب والهدف والمدرجات.. في توليفة تجعل من الموقعة الكروية دراما مشوقة مليئة بالبهجة والغضب والحزن والكبرياء والمتعة…

ورغم أن صورة المعلق الرياضي لا تظهر على الشاشة، فهو يقبع وحيدا في الاستوديو الغامض، غير أن الكثير منهم تحولوا إلى نجوم، ولعل نظرة سريعة على عدد متابعيهم في منصات التواصل الاجتماعي تكشف عن تأثيرهم وقدرتهم على صياغة الرأي العام، وتوجيهه بهذا الاتجاه أو ذاك في قضايا غير كروية.

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