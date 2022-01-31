وثبة النمر الصيني

رمزي الغزوي

هذا عام مميز في حياة الصينيين، إذ بدأت اليوم احتفالاتهم برأس السنة الجديدة بعيد الربيع، ولفترة تمتد 15 يوماً، تُختتم بما يسمّى عيد الفوانيس، كنايةً عن القناديل الكروية الشهيرة الموقدة لبهجة المناسبة.. وفي هذه المناسبة يستخدمون تقويماً قمرياً يتكرر كل 12 عاما.

وحسب أسطورة شعبية شائعة؛ فإن دزينة من الحيوانات المخلصة هرعت إلى سرير ”بوذا“ ساعة علمها بموته.. ولتكريمها، عمدوا إلى تسمية السنوات بأسمائها، تبعا لترتيب الوصول.

البقرة كادت أن تكون الأولى، لكن الفأر الانتهازي الممتطي ما بين قرنيها بالخفاء قفز ليسبقها؛ فحلّت ثانية، ثم جاء النمر – عامنا هذا – فالأرنب، فالتنين، فالثعبان، فالحصان، فالخروف، فالقرد، فالدجاجة، فالكلب، وأخيراً برز الخنزير البري يشمشمُ وجه الأرض متلكئاً.

رغم تأخره قليلاً عن الوصول، إلا أن للنمر في الوجدان الصيني كثيراً من التقدير وحب الشموخ، كما أن الطموح أبرز ما يُسبغ به العام الذي يحمل اسمه، ناهيك عن معتقد اجتماعي يسود من أن شجاعته اللامحدودة تجعله من النادر أن يخسر صراعاً يخوضه.. ولهذا ثمة ربط ظاهر لخصاله مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم.

وما بين شموخ وطموح، سيقفر مجدّداً السؤال الواخز: كيف جمع الصينيون بين سلطة حزب متشدّد، ونجاح رأسمالي مذهل عابر للحدود؟ أو كيف لأكبر حزب شيوعي في العالم أن احتفل بمئويته المزدهرة في ظل أكثر الرأسماليات نمواً، على عكس ما هو الحال في أنحاء كثيرة من عالم نخره الكساد والتراخي والقهقرة؟

لا أحد يعرف جواباً وحيداً على وجه الدقة، إنما ثمة مقاربات ستقول إن مفتاح هذه الأحجية السياسية التاريخية هو فهم الطبخة السحرية التي جمعت الشيوعية بنقيضتها الرأسمالية، وقدمتها بنكهة مزاجها الحكمة أو الشخصية الصينية، أو هي الخلطة التي آخت أو زاوجت بين تشدد وشيوعية مؤسس الحزب، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الأول ”ماو تسي تونغ“، وليبرالية وانفتاح الرئيس، الذي تلاه ”دينغ كسياو بنغ“، وطموحات وآفاق الرئيس الحالي ”شي جين بينغ“.

كما تعرفون، فإن الحزب نشأ في خضم مصاعب ونكسات لا يغفلها التاريخ، إذ انطلق بواقع 50 عضواً ليصل اليوم إلى ثاني أكبر حزب عالمي -بعد حزب بهاراتيا جاناتا الهندي- يضمّ أزيد من 91 مليون عضو؛ وهو على رأس السلطة المطلقة منذ 73 عاما متتالية، واستطاع أن يضع بلاده الفقيرة في المركز الثاني على سلم الاقتصاد العالمي وعينه على الصدارة.

قد يكون أن تلك الخلطة العجائبية ترجمة عملية لفكرة أن الاشتراكية لا تُعني بالضرورة الفقر والعوز والحرمان كما شهدنا في بقاع كثيرة من عالمنا، بل لربما تعني أن الحزب تمتع خاصة في العقود الأربعة الماضية بقدرات فريدة في الاستجابة والتغيير، وإنه واكب تطورات العصر، وفهم وهضم تلوناتها واستشرافاتها، دون أن يغفل عن ضخ دماء جديدة تثري فكره وإيديولوجيته السياسة.

البعض يرى أن الحزب ألغى ما سواه من الأحزاب، وطمس كل ما سوى أفكار تعارض أفكاره، وترك 1.4 مليار صيني يعيشون حكما مركزيا صارما..

تحق لهم هذه الرؤية، شرط ألا يتناسوا أن مقابل ذلك يتحرر كل يوم مئات الآلاف من العوَز ويُنقلون إلى الطبقة الوسطى، وأن بعضهم قفز فعلاً إلى الغنى والثروات الخيالية.

تتمثل وثبة النمر في أبهى معانيها في فقرة من خطاب ”شي جين بينغ“ خلال احتفال ذكرى التأسيس، إذ أشار إلى أن بلاده حقّقت هدفها المتمثّل في بناء ما سماه ”المجتمع المزدهر“، وهي في طريقها إلى أن تغدو قوة عالمية رائدة عام 2049.

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