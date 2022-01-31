نظير مجلي

الخبر الذي انطلق من المغرب وانتشر في الإعلام العربي والشبكات الاجتماعية بشكل واسع، يقول إن ”سبب اختفاء بعض طوائف النحل من البلاد، يعود إلى سياسة تطبيع الرباط مع إسرائيل“!

إنه خبر بعيد عن المنطق، ولكن، لا شك لافت للنظر..

والسؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن، وبغض النظر عن الموقف من التطبيع، هو: هل يعقل؟ النحل يختفي بسبب التطبيع؟ كيف؟ هل هو اختفاء سياسي أم أن مندوبي إسرائيل جلبوا معهم إلى العاصمة المغربية مواد إبادة جعلت النحل يهرب ويختفي؟

قلنا نعود إلى مصدر الخبر، فمن الصعب أن يكون هذا الدخان من دون نار.. ولنبحث عن النار. وإذا بصاحب النبأ هو النائب السابق باسم حزب العدالة والتنمية، السيد أبو زيد الإدريسي، الذي نشر مقطع فيديو، قال فيه بالصوت والصورة إن ”سبب اختفاء بعض طوائف النحل من المغرب هو التطبيع مع إسرائيل، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع“.

وأضاف: ”الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، وإن أول رشة مبيد حشري مسمومة، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، ويمكنها قتل النحل“.

يعني أن وراء الخبر شخصية سياسية وليس مجرد مغرد منفلت في بورصة الشبكات الاجتماعية، التي تفتقر إلى الضوابط.

ولما كان الرجل مقرئاً لآيات الذكر الحكيم، وينتمي لهذا التيار الإسلامي الملتزم، فإنه كما يفترض في الحد الأدنى، يحمل مبادئ دينية معينة من تلك التي تحرم الكذب وتنهى عن المنكر. ولا بد من معرفة مصدر معلوماته.

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب نشر بياناً قال فيه إن ”اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، وإن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرضا ما“، وأكد أن ”هذه الظاهرة تُعرف بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضاً في دول أخرى بأوروبا وأمريكا وأفريقيا“.

وعدت إلى الأدبيات المصرية، فوجدت أن القصة نفسها تتردد بالطريقة نفسها، وأن السلطات المصرية حققت في الموضوع ووجدت أن لا علاقة بين اختفاء النحل والتطبيع.

وكما هو معروف، هناك تطور كبير في الزراعة في إسرائيل. وما هو غير معروف، هو أن هناك عشرات المهندسين والمرشدين الزراعيين العرب، المواطنين في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وأن هؤلاء الفلسطينيين يشكلون الغالبية الساحقة من الخبراء الزراعيين الذين يعملون كمرشدين لأشقائهم المزارعين العرب في مصر والأردن ودول الخليج وغيرها.

قسم كبير منهم يعملون في القطاع الخاص، كأصحاب شركات أو كموظفين في شركات، وهم يعتزون بأنهم ينقلون خبراتهم إلى الأشقاء، ولا يعتبرون عملهم تطبيعا.

فكما يتغنى المناضلون العرب بأشعار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران، وهم جميعا من فلسطينيي 48 الذين كانوا في حياتهم يحملون المواطنة الإسرائيلية..

وكما يمتدح قادة حكومة حماس في غزة، زيارات الأطباء العرب الأعضاء في رابطة الأطباء الإسرائيليين من أجل حقوق الإنسان، الذين يقومون بزيارات شهرية إلى قطاع غزة المحاصر لإجراء عمليات جراحية حيوية وعلاجات طبية متطورة..

وكما يحظى العرب في إسرائيل بآيات الإعجاب والإطراء من العالم العربي برمته على خروجهم في تظاهرات لنصرة الأقصى والتضامن مع الشيخ جراح في القدس والأهل المحاصرين في غزة.. يقوم المزارعون العرب بتقديم خدماتهم إلى أشقائهم المزارعين.

وإن كانت إسرائيل تسمم المزروعات العربية، وهذا غير منطقي، فإن هؤلاء المرشدين العرب لا يمكن أن يسمحوا بذلك.

بالطبع، لست ممن يدافع عن إسرائيل، فنحن هنا من موقعنا بداخلها أكثر من ذاق على جلده موبقاتها.

وفي هذه العجالة، لا أتناول موضوع التطبيع، إنما يهمني أكثر، كيف يتعاطى المثقف العربي مع العقل العربي في عصرنا..

فهل يعقل أنه ما زال عندنا من يعتقد بأن الناس جهلة لدرجة يمكن فيها أن تروح عليهم فرية كهذه؟ ألا يدركون أن هذا الاستهتار بالناس يظهرهم في حالة سخف وبؤس تبعدهم أكثر وأكثر عن هؤلاء الناس؟

مهم أن يعرف هؤلاء ان الناس يعرفون أن استخدام إسرائيل فزاعة لمنع مسارات التطور والتقدم العلمي، أو علاقة نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا، أو وحشا، بدلا من مجابهته بالعقل والحكمة، نركب عليه لنهرب من عيوبنا، كلها باتت أساليب معروفة ومكشوفة ولا تفلح في تضليل سوى قليلين من المتعبين والمساكين.

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