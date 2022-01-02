قواعد جديدة للعبة قديمة

عريب الرنتاوي

اللعبة التي حملت ”زوراً“ اسم عملية السلام، لم تخرج نتائجها عمّا كانت تسعى إليه إسرائيل وتقوى على ”ابتلاعه“، إذ برغم دخولها عامها الحادي والثلاثين، لم تزد مخرجاتها عن ”حكم ذاتي محدود“ و“سلطة لا سلطة لها“..

فيما غول الاستيطان يواصل زحفه على الأرض والحقوق، ويمضي في زرع المستوطنات والمستوطنين في القدس وعموم الضفة الغربية، مُطيحاً بـ ”حل الدولتين“ وحلم الدولة المستقلة.

هذا ليس بجديد، لكن الجديد الذي دشن له لقاء ”رأس العين“ بين عباس وغانتس، يؤذن بتغيير قواعد اللعبة برمتها..

من قَبل، كان الاحتلال والضم والزحف يتستران بوابل من الشعارات عن ”مسار تفاوضي“ و“الأرض مقابل السلام“ و“حل الدولتين“..

لا أحد في إسرائيل يتحدث بهذه اللغة هذه الأيام، من نتنياهو وحتى بينيت.. ”السلام الاقتصادي“ و“إجراءات بناء الثقة“ و“الاقتصاد مقابل الأمن“، هي المفردات (القواعد) الرائجة في القاموس الإسرائيلي.

الجديد الذي تكشّف عنه لقاء عباس – غانتس، يشي باستعداد فريق فلسطيني وازن، بالتكيف مع قواعد اللعبة الجديدة، والانخراط في مندرجات نظرية ”تقليص الصراع“ الإسرائيلية، التي يُعدّ نفتالي بينيت، أحد أبرز تلامذتها..

وتحت ستار دعائي كثيف عن الحاجة لـ“مسار سياسي“، و“الاقتصاد ليس بديلاً للسياسة“، يتقلص جدول أعمال اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية، بما لا يخرج عن ”بناء الثقة“ و“التهدئة المستدامة“ و“السلام الاقتصادي“.

ولهذا لم تزد مخرجات اجتماع رأس العين، عن موافقة إسرائيل على دفعة جديدة من ”لم الشمل“ ومزيد من بطاقات الـ “VIP”، ودفعة مقدمة من حساب الضرائب الفلسطينية، نظير تعزيز ”التنسيق الأمني“ وتوطيد أركان التهدئة، والتعاون في مواجهة ”الإرهاب“.

وهي مخرجات تتعاكس تماماً مع ”الإعلانات الانتصارية“ التي غطّى بها الناطقون باسم هذا الفريق، أنباء الاجتماع، ووصفه بـ“العملية الفدائية“ و“صناعة التاريخ“..

ولكأن غانتس تحوّل إلى ”بابا نويل“ يمطر الفلسطينيين بهداياه وبركاته، تزامناً مع موسم الأعياد المجيدة، والأهم، مع الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وإذ يبحث ”الانتصاريون“ عن ذرائع للتغطية على ”قليل الحمص“ الذي خرجوا به من ”مولد رأس العين“، فإنهم لا يتورعون عن القول، بأن الرئيس لم يقدم أي تنازل يذكر للجانب الإسرائيلي..

هو ظل على مطالبته بـ“المسار السياسي“ و“حل الدولتين“ و“المؤتمر الدولي“، وهو لم يعترف بـ“يهودية الدولة، ولا بـ“القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل“، ضاربين صفحاً عن حقيقة أن قواعد اللعبة الجديدة، لا تملي على الأطراف التخلي عن مواقفها السياسة المعلنة مسبقاً، بل وتسمح لها بإعلان ”الانتصارات“..

هذا طالما أن السياق الواقعي الوحيد لتطور الأحداث، إنما يندرج في إطار ”الهدف النهائي لتقليص الصراع“: إيهام الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال، بأنهم ”أحرار“ و“سعداء“ و“مستقلون“ في تدبر أمر معاشهم وحياتهم اليومية، وبقدر متناقص من الاحتكاك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه، باعتبار ذلك ”حلاً نهائياً“ لهذا الصراع، وليس توطئة للشروع في مفاوضات حول هذا ”الحل“.

والحقيقة أن ”التحوّل“ في الموقف الفلسطيني باتجاه التماهي مع مندرجات ”تقليص الصراع“، إنما يأتي في سياق إقليمي ودولي، يدفع بهذا الاتجاه، بعد أن سئم العالم من فرص التوصل لحل سياسي – تفاوضي..

خطوات الرئيس عباس أعقبت زيارة جيك سوليفان لرام الله، وجاءت بعد لقاء ثلاثي جمع وزراء خارجية كل من السلطة والأردن ومصر في القاهرة، وسط تقديرات بأن الأولوية التي تمنحها هذه الأطراف، هي لإجراءات بناء الثقة وتثبيت التهدئة، مع أنها بدورها، ستواصل حديثها الذي لا ينقطع عن الحاجة لمسار سياسي، وعن ”حل الدولتين“، في الوقت الذي تنظر فيه إسرائيل إلى هذه الخطوات، بوصفها ”الحل النهائي“، كما كنَا فصلنا في مقال سابق على هذا الموقع، بعنوان نظرية ”تقليص الصراع“.

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