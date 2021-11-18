أنور السادات.. وثقافة "سلام الشجعان" قبل 44 عاماً من الزمان

جمال دملج

ما بين أدبيات ثقافة الحرب وأدبيات ثقافة اللاحرب، ثمّة هوامش ضيّقة لمعيارين أخلاقيين لافتين أكثر من غيرهما بكثير في مفردات العلوم العسكرية، وغالباً ما درجت العادة على إبقائهما خارج نطاق التداول؛ إعلامياً وتعبوياً، في تاريخنا العربي المعاصر.

المعيار الأول يتمثّل في أنّ منطق الحرب ينبغي أن يحتّم على الطرفين المتعاركين الدخول في مواجهة قتالية مباشرة لا يُفترض أن تتوقف إلّا عندما يُعلن أحدهما عن انتصاره؛ بشرفٍ، على الطرف الآخر الذي يُفترض أن يُعلن؛ بشرفٍ أيضاً، عن هزيمته، تمهيداً للولوج في تفاصيل صياغة التسويات النهائية بينهما على أساس القواعد المعمول بها في حسابات الغالب والمغلوب.

والمعيار الثاني يتمثّل في أنّ منطق اللاحرب يمكن أن يعطي للطرفين المتعاركين ما يلزمهما من مساحات زمنية تكفيهما لإجراء الاختبارات المتبادَلة على عناصر القوة بينهما في ميادين القتال؛ حتى وإن اقتضى الأمر دخولهما بين الحين والآخر في مغامرات تكتيكية مؤقتة، سعياً إلى ضبط الموازين التي تؤهلهما لـ“جسّ نبض“ النتيجة النهائية التي يُفترض أن يؤدي ظهور ملامحها الأولية إلى تحفيزهما على البدء بالتخطيط من أجل العمل على شرعنتها؛ لاحقاً، في حسابات الغالب والمغلوب.

بين المعيارين

ولعلّ من بين أبرز تجليات المعيار الأول الخاصّ بمنطق الحرب هي تلك التي قُدّر لنا أن نشهد على انبثاق فجرها في مثل هذه الأيام من العام 1977، عندما قرر الرئيس المصري الراحل أنور السادات القيام بزيارته التاريخية للقدس من أجل وضع حجر الأساس لما عُرف في حينه بـ“سلام الشجعان“ بين العرب والإسرائيليين..

ولا سيما أنه لم يتخذ هذا القرار الجريء بينما كانت بلاده لا تزال تتحمّل تبعات هزيمة حزيران (يونيو) العام 1967 في زمان سلفه الراحل جمال عبد الناصر، وإنما بعدما كان قد قاتل وانتصر؛ بشرفٍ، في حرب تشرين الأول (أكتوبر) العام 1973، أي بعدما كان قد سطّر بطولة عبور قناة السويس واختراق خطّ بارليف.

وللدلالة على رمزية المعنى هنا، فإنّ ما حققه الرئيس السادات من إنجازات وقتذاك، خلافاً لما آلت إليه الأوضاع على الجبهات العربية الأخرى؛ وبالأخص السورية منها، إثر تبنّي إرهاصات المعيار الثاني الخاصّ بمنطق ”اللاحرب“ عن طريق الدعوة إلى إقامة ”التوازن الاستراتيجي“ مع إسرائيل، حيث لا مرتفعات الجولان تحرّرت، منذ ذلك العام ولغاية يومنا الراهن، ولا بحيرة طبريا، ولا من يحزنون، هي إنجازات تمثّل أبرزها في وضع قطار السلام على السكّة التي تليق بالشجعان عندما يريدون التوصّل إليه.

الأمانة الأخلاقية

هذا الكلام، وإن كان يختلف تماماً في المضمون والتوجّهات عمّا قُدّر لي أن أكتبه في بداية حياتي المهنية قبل 44 عاماً من الزمان، ولكنّ الأمانة الأخلاقية باتت تحتّم عليّ اليوم قوله كاملاً؛ وبكل شفافية، ولا سيما بعدما انكشف للعيان، على مرّ الأعوام الطويلة الماضية، أنّ عواقب المراوحة تحت مظلّة منطق اللاحرب تكاد تصبح أخطر بكثير على مسيرة الحياة البشرية من عواقب الحرب نفسها.

وللأمانة أيضاً، فإنّ فضاءنا الماركسي – اللينيني؛ أنا وغالبية أبناء جيلي، معطوفاً على فتحاويّتنا وثورجيّتنا المفرطة، كان قد أوصلنا إلى مستويات عالية من ”الحماس الرفضي“ المتناسق مع ما خُيّل لنا أنه وهج شعارات ”الصمود والتصدي“ التي واظبنا على رفعها خلال تلك المرحلة، خلافاً لما هو عليه الحال اليوم، بعدما أصبحنا ندرك بوضوح أنّ الرئيس الراحل أنور السادات، عندما اختار السير على طريق السلام، فإنّ الشرف ظلّ يلازم خطواته على الدوام، تماماً مثلما ظلّ يلازمه، على الدوام أيضاً، في أزمنة الحرب.

”السلام لنا جميعاً“

وفي هذا السياق، ينبغي التنويه، أولاً، بأنّ الرئيس الراحل لم يُباغت الأمة المصرية بخياره السلمي، بل أعلن عنه بشجاعة متناهية أمام مجلس الشعب في القاهرة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1977، فضلاً عن أنه لم يُباغت أيضاً ”رفاق السلاح“ في الدول العربية، ولا سيما بعدما قام بزيارته الشهيرة لدمشق في 17 من الشهر نفسه؛ أي قبل يومين فقط من تاريخ وصوله إلى القدس، بغية وضع نظيره السوري حافظ الأسد في أجواء قراره الشجاع.

كما ينبغي التنويه، ثانياً، بأنّ الرئيس السادات لم يُعبّر عن خياره السلمي بالسرّ، بل خاطب بتاريخ الـ20 من ذات الشهر أعضاء الكنيست الإسرائيليين علانية، ووجهاً لوجه، أمام الله والعالم والتاريخ، قائلاً لهم ما حرفيّته:

”السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعاً، بإذن الله، السلام لنا جميعاً، على الأرض العربية وفي إسرائيل، وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير، المعقّد بصراعاته الدامية، المضطرب بتناقضاته الحادّة، المهدَّد بين الحين والحين بالحروب المدمّرة، تلك التي يصنعها الإنسان، ليقضي بها على أخيه الإنسان (…) وقد جئت إليكم اليوم على قدَمَيْن ثابتتَيْن، لكي نبني حياة جديدة، لكي نُقيم السلام وكلّنا على هذه الأرض، أرض الله، كلّنا، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، نعبد الله، ولا نشرك به أحداً، وتعاليم الله ووصاياه، هي حبّ وصدق وطهارة وسلام، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال“.

خلاصة القول

وإذا كان لما تقدّم من كلامٍ من معانٍ هنا، فإنّ المغزى؛ من وراء المعاني، يتمثّل في وجوب التركيز على حقيقة مؤدّاها أنّ إبرة البوصلة الإيمانية؛ ساداتياً، ما بين رعايا الأديان السماوية الثلاثة، يهودياً ومسيحياً وإسلامياً، هي التي قادتنا؛ نحن العرب، في المحصّلة النهائية، إلى تحديد وجهة إبحارنا للتموضع بين ضفة الأخيار وضفة الأشرار.

وحسبي أنّ الأخيار هنا هم أولئك الذين يبنون في أوطانهم الأمكنة اللائقة للتنمية والنهضة والتطوّر والتقدّم والنجاح، من أجل اعتمادها كأساس متين؛ وبجدارة، لبناء ثقافة السلام العالمي.

وحسبي أنّ الأشرار هنا هم أولئك الذين يجمّعون ترسانات الأسلحة التي لم تحقّق لأوطانهم أيّ انتصار أو أيّ هزيمة، بينما أولادهم يتضوّرون جوعاً عند عتبة قيمة الصاروخ الواحد التي تكفي لإطعام مئات الجياع.

والخير دائماً من وراء القصد.

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