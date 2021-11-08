فصل السياسة عن الإدارة

عثمان ميرغني

في دار الوثائق القومية بالخرطوم، اطلعت على جميع مَحاضر اجتماعات ”لجنة السَودَنة“ التي أشرفت على عمليات إحلال العاملين الأجانب في الدولة السودانية– قبيل الاستقلال- وإبدالهم بسودانيين.

المَحاضر مكتوبة بلغة إنجليزية رصينة ومطبوعة بالآلة الكاتبة- بلا أخطاء؛ ما يدل على مراجعتها جيدا- وفيها تفاصيل دقيقة توضح أسماء الشخصيات المشاركة في كل اجتماع من الجانبين السوداني والبريطاني ووظائفهم.

في سياق سرد ما دار في تلك الاجتماعات المصيرية، اكتشفت أن أول عملية ”تمكين“ سياسي في تاريخ السودان كانت من رحم تلك ”السودنة“، فالمسافة التي كانت تفصل المفاوض البريطاني عن نظيره السوداني هي رغبة الأخير العارمة في وراثة ”امتيازات“ الوظيفة العليا التي كان يتمتع بها المدير الأجنبي.

المفاوض البريطاني كان يتحدث عن خشيته من خلط ”السياسة بالإدارة“ في ظل الدولة السودانية الوليدة التي بدأ فيها الصراع الحزبي السياسي مبكرا حتى قبل أن يرحل آخر جندي مستعمر. ويرى المفاوض البريطاني ضرورة الإبقاء على بعض المؤسسات الكبيرة والمهمة لفترة إضافية تحت إدارة موظفين بريطانيين (قدرت الفترة بثلاث سنوات ثم قُلصت إلى سنة واحدة)، مع نقل الوظائف الدستورية العليا إلى السودانيين. مثلا، يتولى وزارة الزراعة وزير سوداني لكن مع إبقاء محافظ مشروع الجزيرة– وهو أضخم مشروع زراعي في أفريقيا– تحت إدارة بريطاني.

المفاوضون السودانيون كانوا يرفضون بإصرار لدرجة في أحد الاجتماعات قال أحد المفاوضين السودانيين موجها حديثه إلى الجانب البريطاني (هي بلادنا ونحن أحرار كيف نديرها، فقط اخرجوا واتركونا).

وفعلا انتهت المفاوضات ببرنامج ”السودنة“ المعروف الذي أحل السودانيين مكان كبار الموظفين الأجانب بلا أدنى اهتمام بمعيار الكفاءة أو الحرص على استمرار العمل في المشروعات والمؤسسات الكبرى بالمستوى ذاته الذي تركه المستعمر عند رحيله، وبدأ منحنى التدني في الإدارة تدريجيا.

بعد ثورة أكتوبر 1964 رُفِع شعار ”التطهير واجب وطني“، ليمثل الموجة الثانية في ”التمكين“، وغنى الفنان محمد وردي (هتف الشعب من أعماقه التطهير واجب وطني).

كان يكفي أي همس عن ولاء سياسي لموظف كبير فيفقد منصبه في اليوم التالي كما حدث لمدير الخطوط الجوية السودانية ”سودانير“، ففي الاحتفال بمرور شهر على ثورة أكتوبر أقيم طابور عرض بميدان بموقع نادي الأسرة الحالي بالخرطوم حضره لفيف من القادة السياسيين. في أثناء مرور طابور نقابة الخطوط الجوية السودانية وكان عددهم لا يتعدى أصابع اليدين، توقف موكبهم أمام المنصة وطفق يهتف ضد المدير العام للخطوط الجوية السودانية ولم يتحرك موكبهم إلا بعد أن أشارت لهم المنصة بأن صوتهم وصل. في صباح اليوم التالي وفي نشرة الصباح الباكر بالإذاعة الرسمية السودانية ”أمدرمان“ كان الخبر الأول إقالة مدير الخطوط الجوية السودانية رغم شهادة الجميع بأنه كان من أكفأ وأنجح من مروا على إدارتها.

بالتحديد بعد ثلاثة أسابيع من نجاح انقلاب الرئيس جعفر نميري في الـ25 من مايو 1969 وتسلمه السلطة صدر كشف إقالات لكبار القضاة السودانيين وأشهرهم، رغم أن رئيس الوزراء السيد بابكر عوض الله كان رئيسا سابقا للقضاء السوداني.

وبعده بأيام صدرت قوائم فصل لأساتذة جامعة الخرطوم وعلى رأسهم البروفسير عبد الله الطيب وتفرقوا بين الجامعات الأفريقية والعربية التي احتفت بهم.

وبعد انقلاب نظام الإنقاذ يونيو 1989 كانت أضخم مجزرة للخدمة المدنية أحيل فيها عشرات الآلاف من العاملين في مختلف مواقع الدولة لما أطلق عليه ”الصالح العام“ ولم يخرج ”الضرر العام“ الذي أصاب جهاز الدولة من جسمها حتى اليوم.

الإفراط في تسيس الدولة هو السبب الرئيس في فشل الدولة السودانية في النهضة وتنمية مواردها.

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