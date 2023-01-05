الفن في اللغة النوع، وجمعه أفنان وفنون وأفانين، وفي الاصطلاح كل حالة جمالية تعبر بصورة ما عن المشاعر الإنسانية.

لقد تعرضت علاقة الفنون بالدين للكثير من التشويه من خلال فشو بعض الآراء الفقهية بذمها مطلقا، ومن خلال ما لحق بها من ملازمة مظاهر الخلل والمجون المصاحبة لأحوال بعض المترفين والمهتمين بالفنون، فتعثرت بذلك حركة الفنون وتطورها عبر التاريخ الإسلامي..

وفي عصرنا الحاضر، ازدادت حملة الذم والتشويه ومحاولة عزلها رغم مزيد الحاجة إليها وتصحيح مسيرتها، لقد توسعت دائرة تشويه علاقة الفنون بالدين نتيجة لما تعرضت له من الذم المطلق والعزل والتهميش..

والحق أن علاقة الدين بالفنون علاقة إلهام وتخادم وتكامل وليست علاقة تضاد، فالفنون تبرز محاسن المعاني كما يبرز صناع الجواهر محاسنها بقطعها وتصميمها ونقشها وصقلها في صورها المختلفة الخلابة، فمتى اجتمع الفن والدين في أمر فقد اجتمع فيه حسن المظهر وحسن المخبر..

لن أطيل في هذا الموضع بذكر الآيات والأحاديث التي تبرهن على أهمية الحسن والحسنى في الدعوة إلى الحق فهي كثيرة ثابتة معروفة؛ فالدين يحمل رسالة معنوية هامة إلى الإنسانية، والفنون بما فيها من خصائص الجذب والتأثير يمكن أن توصل معاني هذه الرسالة وترسخها في النفوس بالطرق المشوقة المختلفة.

ولذلك، جاءت الرسالة الخاتمة في أعظم كتاب خالد مشتمل على جماليات اللفظ والمعنى، فبهما استمال الأسماع وأدهش الأنظار، وحرك المشاعر وأيقظ الأفكار، وقد شهد بهذا كثير من العقلاء والمفكرين والملحدين والكفار، فضلا عن المسلمين.