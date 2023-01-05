علاقة الفنون بالدين
الفن في اللغة النوع، وجمعه أفنان وفنون وأفانين، وفي الاصطلاح كل حالة جمالية تعبر بصورة ما عن المشاعر الإنسانية.
لقد تعرضت علاقة الفنون بالدين للكثير من التشويه من خلال فشو بعض الآراء الفقهية بذمها مطلقا، ومن خلال ما لحق بها من ملازمة مظاهر الخلل والمجون المصاحبة لأحوال بعض المترفين والمهتمين بالفنون، فتعثرت بذلك حركة الفنون وتطورها عبر التاريخ الإسلامي..
وفي عصرنا الحاضر، ازدادت حملة الذم والتشويه ومحاولة عزلها رغم مزيد الحاجة إليها وتصحيح مسيرتها، لقد توسعت دائرة تشويه علاقة الفنون بالدين نتيجة لما تعرضت له من الذم المطلق والعزل والتهميش..
والحق أن علاقة الدين بالفنون علاقة إلهام وتخادم وتكامل وليست علاقة تضاد، فالفنون تبرز محاسن المعاني كما يبرز صناع الجواهر محاسنها بقطعها وتصميمها ونقشها وصقلها في صورها المختلفة الخلابة، فمتى اجتمع الفن والدين في أمر فقد اجتمع فيه حسن المظهر وحسن المخبر..
لن أطيل في هذا الموضع بذكر الآيات والأحاديث التي تبرهن على أهمية الحسن والحسنى في الدعوة إلى الحق فهي كثيرة ثابتة معروفة؛ فالدين يحمل رسالة معنوية هامة إلى الإنسانية، والفنون بما فيها من خصائص الجذب والتأثير يمكن أن توصل معاني هذه الرسالة وترسخها في النفوس بالطرق المشوقة المختلفة.
ولذلك، جاءت الرسالة الخاتمة في أعظم كتاب خالد مشتمل على جماليات اللفظ والمعنى، فبهما استمال الأسماع وأدهش الأنظار، وحرك المشاعر وأيقظ الأفكار، وقد شهد بهذا كثير من العقلاء والمفكرين والملحدين والكفار، فضلا عن المسلمين.
إن كتاب الله المنزل قائم على إيقاظ الفكر وتوجيه الحس البشري للحق وللجمال في كل شيء بأصح المعاني وأجمل الأساليب والعبارات، وهنا يلتقي الفن بالدين في صوره الجميلة التي تبعث على التأمل والتفكير والتدبر والتبصر وبذلك يتخلف فشو الكفر والجهل والظلم والجمود والتقليد ويتقدم الإيمان والعلم والعدل والتحرر والاجتهاد.
فالقرآن مدرسة لتحرير العقول وإيقاظ الضمائر ودعوة للتأمل والتدبر والتفكر في ملكوت الله لما فيه صلاح الإنسان، وما بثه الله في هذا الكون من حق وجمال يعد دعوة لمعرفة الله وصلاح الإنسان، قال تعالى: (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين)، وقال: (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقال: (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)..
فهذه الآيات وأشباهها تشير إلى عظمة قدرة الله وحكمته، ففيه دعوة منطقية ربانية رائعة الحسن تبهر من تدبر لاكتشاف الحقائق، فالكون دعوة مصورة للتفكر، والقرآن دعوة معبرة للتدبر، فجمال الحق وسحره في عبارة القرآن وأساليبه تلفت الأنظار وتبعث الأفكار، وتنبه العقول والقلوب، لحكمة الخالق، كما أن جمال ما خلق في الكون ومفرداته، توقظ الحس الإنساني بجمال ما أودعه الله في الإنسان والطبيعة والكون.
وإذا كانت رياضة الأبدان تقوي الأجساد، والعبادة تغذى الأرواح، والعلم يصحح الأفهام، فإن الفنون الهادفة تشحذ الوجدان، وتسمو بالإنسان..
ولقد أحيا المسلمون في حقب من الزمان ألوانا من الفنون، وازدهرت في حضارته وفي البلدان التي دخلها المسلمون فتميزت عن الحضارات الأخرى كالشعر والأدب والموسيقى والخط والعمارة والزخرفة والنقوش وغيرها.
إن تمثيل التصورات والقيم الدالة على العلاقات الفاعلة بين الإنسان والوجود في عمل إبداعي يحدث بلا شك تأثيرا كبيرا في بلوغ المعاني وترسيخها في نفوس البشر والقناعة بها، ويدفع بالناس نحو الخير ويبعدهم عن الشر وينتج صلاحا عاما يرتقي به الخلق في المعارف الصحيحة والقيم والعمل بطرق محببة غير مباشرة وهذا ما يسهم بشكل فاعل في تحقيق الغاية من الوجود الإنساني.
ولقد كان من الضروري أن يتنبه المبدعون في الفنون والمهتمون بها لهذه النظرة وخاصة في عصرنا الحاضر، حتى يتقدموا بالفنون ويقدموها عبر الوسائل المتاحة وهي تحمل جماليات الحس والمعنى فتحقق المتعة الهادفة والمباحة دون مظاهر مذمومة ودون تخوف مما علق بأذهان كثير من الناس من تشويه الفنون وذمها.
لقد أدى الاستسلام لذم الفنون واعتزالها أو تهميشها لفراغ كبير، حتى غدت العلاقة بين الفنون والدين علاقة مشوهة، واستطاع من انفرد بساحتها أن يستخدمها في جوانب غير هادفة أو ضارة لا يكترث في أكثرها بما تحمله من معاني السوء والجهالة..
ومن الملاحظ أن عموم الناس اليوم يتفاعلون مع المواد الإعلامية والفنية بأنواعها بصورة يومية وكبيرة، حتى أصبح ملموسا أن ما يحققه اليوم فيلم سينمائي أو مسلسل تليفزيوني أو مسرحية من تأثير على العموم يفوق ما تحققه آلاف الكتب والندوات والخطب.
ويظهر أن تلك العزلة وذلك التهميش أحدث فراغا كبيرا من لم يكترث بما تحمله الفنون من رسائل هادفة، كما أن أكثر المهتمين بالفنون والمبدعين في مجالاتها ممن يرون أهمية دور الفنون يتحاشون مواجهة ما تشبع به عموم الناس من تشويه علاقة الدين بالفنون لأسباب كثيرة أهمها موقف عموم الفقهاء من رفض الفنون عامة، وتبعات ذلك اللبس المؤثر على نظرة المجتمعات المسلمة نحوها حتى عمت النظرة إلى ابتذالها وتهميش دورها..
وجدير بالجهات المعنية في مجتمعاتنا اليوم أن تبادر بمعالجة ذلك الخلل، واستدراك ما فات وتصحيحه باعتدال وتوازن يفيد الإنسان ويطور الفنون.