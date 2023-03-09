أهمية الاجتهاد التشريعي

إن الجمع بين هداية الإسلام الروحية وحضارته الدنيوية تستلزم النهوض بالاجتهاد التشريعي في عموم مناحي الحياة، لما في الاجتهاد التشريعي من تحقيق التنظيم مع الاهتمام بالقيم وحفظ الحقوق في جوانب الحياة المختلفة..

الشريعة تمتاز بتكاملها واشتمالها على خصائص الصلاح الإنساني في الدنيا والآخرة، وذلك بما تحتوي عليه من أمور الإيمان وحكم الأحكام والقيم والمقاصد والغايات والمصالح المنشودة..

والاجتهاد التشريعي المستمد من تلك الأصول بما فيها من التيسير والسعة كفيل بتحقيق أمثل النظم للحياة، وإهمال بلا شك يورث فراغا مؤثرا في وعي المجتمع ومواقفه وثقته في تنظيم الحياة المتجددة في جوانبها المختلفة..

فالإهمال يحدث حالة من الجمود والتيه، وقد يصبح المجتمع معها عالة على تشريعات غيره، فينشأ عن ذلك الكثير من الخلل في الوعي الاجتماعي والاضطراب.

ومن هذه الأهمية نرى أن السلطة السياسية في بلاد المسلمين بحاجة ماسة إلى النهوض بالاجتهاد التشريعي بالشكل الصحيح المتكامل، لأنه ركن السياسة وأساس نظامها، ولا يستقر أمر سلطة مدنية ويرتقي دون اجتهاد في تشريعاتها، لتحقيق مصلحتها العامة والارتقاء بوعي المجتمع في عموم جوانب عمارة الأرض والحياة باجتهاد تشريعي واع مستقل..

وقد أسس في الدين قاعدة عامة لذلك بقول الله: (وأمرهم شورى بينهم)، فهذه الآية مؤذنة بمشروعية الاجتهاد التشريعي وبحث الرأي الصائب في كل ما ليس فيه نص محكم، ففيها تفويض بالاجتهاد وإعمال الرأي والشورى ممن ولي أمر شأن من الشؤون العامة، لتحسين تشريعاته للوصول لأكمل المصالح، مستصحبًا في ذلك الاجتهاد التيسير، وكون الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، وأن المحذور هو ما ثبتت حرمته باتفاق، وألا يخرج المجتهد فيه عن إطار العدل والقيم والمقاصد والغايات وحفظ الأمن والنظام العام، وملاحظة تجديد النظر فيما يتغير ويتطور ويختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس المدنية، لأن الجمود في تلك التشريعات يفقدها قيمتها.