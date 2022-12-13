بين فولوديمير وفلاديمير
صحيح أن فولوديمير زيلينسكي لم يفِ بما تعهد به خلال مراسم تنصيبه رئيسا لأوكرانيا، ربيع 2019، بجعل شعبه مبتسماً وأن يجنبه البكاء وأسبابه، إلا أن الوقائع المعيشة تشهد أنه جعل منهم أيقونة إنسانية للصمود والمقاومة ضد العدوان.
لربما كان في خاطره، وهو يتعهد بذاك أمام البرلمان، أن الحياة ستستمر بضحكتها الواسعة معه، وكأنها حلقة مستلة من مسلسله الكوميدي الشهير "خادم الشعب"، إلا أنها ما لبثت أن قلبت له ظهر المجن، وأجبرته على نزع أقنعة التهريج؛ ليكشف وجها حقيقيا ممتلئاً بالشجاعة والإصرار.
قبل أيام، اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، كعادتها منذ صدورها قبل قرن من الزمان، زيلينسكي شخصية للعام 2022، إذ ظهر على غلافها ملتحياً بسترته الكاكية، التي باتت رمزا له ككوفية ياسر عرفات، محاطا بحشد من الأوكرانيين يرفرفون أعلامهم بين أعداد كبيرة من أقراص زهرة عباد الشمس التي دفقت دفئا جليا أحيا الصورة.
المجلة بررت اختيارها بما ينسجم مع سمو روح المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي، مضيفة بقلم رئيس تحريرها إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن هذا الرجل حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".
هو حقاً حفز العالم بشكل غير متوقع، وجريء ملهم مثير، فلا أحد تقريبا كان يراهن على صموده لأكثر من دقيقتين بعد الاجتياح المهول.
البعض تصوّر أنه سيهرب باكيا شاكيا مولولا حين يجد نفسه في مشهد لا يناسب إمكانياته الفنية، لكن الحقيقة تجلت شمسا في صفحة جليد، يضرب للجميع مثلا في رباطة الجأش بطريقة فاجأت من عدّوا رئاسته دليلاً على فراغ سياسي في بلاده، كما أنه مع أول طلائع الغزو عرضت واشنطن عليه أن توصله إلى مكان آمن مع عائلته، فكان جوابه أنه يحتاج ذخيرة... لا توصيلة.
المجلة دأبت على اختيار الشخصيات، سواء كان تأثيرها إيجابيا أو سلبيا على العالم، خلال كل عام، أي أن تتمتع بكونها صاحبة أكبر تأثير على الساحة الدولية، وليس بالضرورة ضخامة شعبيتها، وهذا الأمر أثار تساؤلا كبيرا مفاده أن الشخصية التي تستحق أن تكون أيقونة لعامنا هذا هي عدوه اللدود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كونه أحدث الأثر الأكبر في معاناة العالم، وتحولاته السياسية الجوهرية.
لربما يكون التساؤلا محقاً، إذ لم يعد في العالم بيت واحد لم يدخله تأثير ما أقدم عليه حين اجتاح بلدا جارا مسببا الويلات والدماء والدمار، كما أنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 اختارت المجلة أدولف هتلر المهزوم والمنتحر شخصية لذلك العام، وفيما بعد اختارت الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي شخصية لعام 2006، مع التأشير عليهما بحرف "x" أحمر.
ناهيك عن جملة الخلافات الكبيرة بين الرئيسين، فإن الصدفة تجمع اسميهما تحت معنى واحد يعني باللغة الروسية ملك العالم أو نبيله..
الأول لم يقدم على العدوان الذي انزلق به إلى أوحال ومستنقعات لا أحد يمكنه أن يتنبأ بمآلاتها، لم يقدم على هذا، إلا حين رأى الاسم على مقاسه تماما، فالوهم والطغيان يصنعان أكثر من هذا بكثير، فيما الآخر يجعلنا نتساءل من جديد عن أحقية أن يغدو المقاوم للظلم والعدوان ملكا على نفسه، ونبيلا في عالم قل نبلاؤه.