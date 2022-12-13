بين فولوديمير وفلاديمير

صحيح أن فولوديمير زيلينسكي لم يفِ بما تعهد به خلال مراسم تنصيبه رئيسا لأوكرانيا، ربيع 2019، بجعل شعبه مبتسماً وأن يجنبه البكاء وأسبابه، إلا أن الوقائع المعيشة تشهد أنه جعل منهم أيقونة إنسانية للصمود والمقاومة ضد العدوان.

لربما كان في خاطره، وهو يتعهد بذاك أمام البرلمان، أن الحياة ستستمر بضحكتها الواسعة معه، وكأنها حلقة مستلة من مسلسله الكوميدي الشهير "خادم الشعب"، إلا أنها ما لبثت أن قلبت له ظهر المجن، وأجبرته على نزع أقنعة التهريج؛ ليكشف وجها حقيقيا ممتلئاً بالشجاعة والإصرار.

قبل أيام، اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، كعادتها منذ صدورها قبل قرن من الزمان، زيلينسكي شخصية للعام 2022، إذ ظهر على غلافها ملتحياً بسترته الكاكية، التي باتت رمزا له ككوفية ياسر عرفات، محاطا بحشد من الأوكرانيين يرفرفون أعلامهم بين أعداد كبيرة من أقراص زهرة عباد الشمس التي دفقت دفئا جليا أحيا الصورة.

المجلة بررت اختيارها بما ينسجم مع سمو روح المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي، مضيفة بقلم رئيس تحريرها إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن هذا الرجل حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".

هو حقاً حفز العالم بشكل غير متوقع، وجريء ملهم مثير، فلا أحد تقريبا كان يراهن على صموده لأكثر من دقيقتين بعد الاجتياح المهول.

البعض تصوّر أنه سيهرب باكيا شاكيا مولولا حين يجد نفسه في مشهد لا يناسب إمكانياته الفنية، لكن الحقيقة تجلت شمسا في صفحة جليد، يضرب للجميع مثلا في رباطة الجأش بطريقة فاجأت من عدّوا رئاسته دليلاً على فراغ سياسي في بلاده، كما أنه مع أول طلائع الغزو عرضت واشنطن عليه أن توصله إلى مكان آمن مع عائلته، فكان جوابه أنه يحتاج ذخيرة... لا توصيلة.