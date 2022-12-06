السقف السعري.. وأوبك
بعد أشهر من التخطيط والمفاوضات الماراثونية، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظره على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وفرض حظر مواز على خدمات الشحن البحري، في حين أبرم مسؤولو الاتحاد الأوروبي اتفاقا لوضع سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو الإجراء الذي حظي بدعم فوري من مجموعة السبع وأستراليا.
ونظرا لأن معظم ناقلات النفط في العالم مرتبطة بخدمات مجموعة الدول الصناعية السبع، (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، عن طريق النقل، أو التأمين، أو التمويل، أو الملكية، أو السمسرة، أو الوكلاء، فإن الحظر من المرجح أن يؤثر على الجزء الأكبر من صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا التي تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا، في حين تصدر روسيا مليوني برميل أخرى من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب.
حتى الآن، الأمور لا تزال ضبابية، فهناك تساؤلات حول الإنفاذ، حيث خفف الاتحاد الأوروبي قواعده، ولا توجد عقوبات أمريكية ثانوية لإضافة المزيد من القوة للخطوات الجديدة، كما أن الخلاف حول التأمين في تركيا لا يزال يطرح مشاكل، ورد فعل الكرملين العملي غير معروف إلى حد كبير، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مقدار الاضطراب المادي الذي قد تشهده إمدادات الخام الروسية. والأهم، من غير الواضح كيف سيكون رد فعل تحالف "أوبك بلس" خلال العام القادم.
في أول رد فعل لموسكو على الخطوات الغربية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تقبل سقف 60 دولارا للبرميل لنفطها الخام الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي، فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تصدر نفطها بموجب سقف الأسعار، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
ليس من الواضح حتى الآن ما هو التأثير الفوري، إن وجد، الذي سيحدثه السقف السعري على تدفقات النفط الروسي، كما أنه ليس من المؤكد أن روسيا يمكنها الوصول إلى ما يكفي من الناقلات لشحن معظم نفطها بما يتجاوز سقف الأسعار الجديد لمجموعة السبع، خاصة مع إحجام شركات التأمين غير الأوروبية عن تغطية السفن القديمة، والتي أشترت روسيا العشرات منها للالتفاف على العقوبات.
وقد يزداد هذا الوضع تعقيدا عندما يمتد حظر الاتحاد الأوروبي ليشمل منتجات النفط الروسية المكررة في شهر فبراير/شباط القادم؛ فقد تحتاج روسيا إلى الوصول إلى ناقلات عملاقة لأن المسافات ستكون أطول، حيث سيتم إرسال النفط الذي كان يباع في السابق داخل أوروبا إلى مشترين جدد في آسيا، والمقلق أيضا لموسكو أنها قد لا تجد ما يكفي من العملاء الجدد لجميع وقود الديزل وزيت الوقود والنفتا، أو ناقلات كافية لنقل هذه الوقود إلى السوق، حتى مع نقص المنتجات المكررة في العالم.
في ظل هذه الأجواء التي ربما تترافق مع تنفيذ موسكو لتهديداتها، تتوقع بعض المؤسسات الدولية من ضمنها وكالة الطاقة الدولية تراجع الإنتاج الروسي بما يصل إلى 2 مليون برميل في اليوم، في حين تقدر مؤسسة "إنرجي إنتليجنس" العالمية المتخصصة بمعلومات الطاقة أن الانخفاض قد يصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم، بينما تشير بيانات منظمة "أوبك" أن الخسارة في إنتاج النفط الروسي ربما تبلغ نحو 850 ألف برميل يوميا في عام 2023.
أحد الأسئلة الكبيرة الأخرى تتعلق بموقف المشترين الرئيسيين للنفط الروسي مثل الصين والهند وتركيا، فهذه الدول مجتمعة زادت وارداتها الروسية بعد حرب أوكرانيا بإجمالي يصل إلى نحو 1.5 مليون برميل في اليوم، وتشير بعض المصادر الهندية إلى أن بلادهم يمكنها استيعاب 500 ألف برميل أخرى في اليوم، بحد أقصى 1.5 مليون برميل في اليوم من الخام الروسي.
كما يمكن أن تتحول المصافي الصينية إلى الخام الروسي بشكل أكبر مع زيادة طاقات التشغيل وتخفيف قيود "كوفيد-19" وقد وصلت الواردات الصينية من روسيا إلى مليوني برميل في اليوم، لكن هذه الأرقام تخضع لمجموعة من أوجه عدم اليقين، حيث يمكن للمشترين الآسيويين وتركيا أيضا توخي الحذر قبل أن تتوضح الصورة الكاملة للآليات التفصيلية التي سيتم من خلالها تطبيق القيود الغربية الجديدة في الممارسة العملية، علاوة على مخاوف من عقوبات محتملة.
بالنسبة لتحالف "أوبك بلس"، فمن الواضح أنه قد تبنى في اجتماعه الأخير نهجا حذرا وموقف الانتظار والترقب، حيث يواجه فترة من عدم اليقين على المدى القصير لم يشهدها منذ عقود، لكن التحالف ينظر أيضا بريبة وشكوك للتحركات الغربية الأخيرة، لأنها من وجهة نظر العديد من المراقبين في دول "أوبك" يمكن أن تتحول إلى شكل من أشكال "كارتل المشترين" الذي قد يحاول مع مرور الوقت انتزاع السيطرة على أسواق الطاقة من أيدي المنتجين.
🟢مع ذلك، فإن الخطط الغربية الأخيرة تمثل معضلة حقيقية للدول الرئيسية في تحالف "أوبك بلس"، خاصة في ظل السيناريوهات السوداوية لمسار الاقتصاد الروسي، حيث قد يحتاج العالم إلى مزيد من النفط لتعويض أي اضطرابات خطيرة في الإمدادات الروسية خلال العام القادم، وهو تطور إن حصل قد يجعل أنظار العالم تتوجه مباشرة إلى المنتجين الرئيسيين داخل التحالف النفطي.
هنا، يمكن القول إنه في حال عدم اتخاذ التحالف خطوات عملية لزيادة الإنتاج لتعويض النفط الروسي، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توسيع دائرة التوترات مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة لا سيما إذا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة.
وفي المقابل، أي خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير دون موافقة روسيا فإن ذلك من المؤكد أن يشعل خلافات حادة مع موسكو، وبشكل قد يهدد وحدة "أوبك بلس" التي تم الحفاظ عليها بعد سنوات من الصبر والعمل الدبلوماسي الشاق.