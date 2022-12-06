السقف السعري.. وأوبك

بعد أشهر من التخطيط والمفاوضات الماراثونية، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظره على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وفرض حظر مواز على خدمات الشحن البحري، في حين أبرم مسؤولو الاتحاد الأوروبي اتفاقا لوضع سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو الإجراء الذي حظي بدعم فوري من مجموعة السبع وأستراليا.

ونظرا لأن معظم ناقلات النفط في العالم مرتبطة بخدمات مجموعة الدول الصناعية السبع، (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، عن طريق النقل، أو التأمين، أو التمويل، أو الملكية، أو السمسرة، أو الوكلاء، فإن الحظر من المرجح أن يؤثر على الجزء الأكبر من صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا التي تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميا، في حين تصدر روسيا مليوني برميل أخرى من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب.

حتى الآن، الأمور لا تزال ضبابية، فهناك تساؤلات حول الإنفاذ، حيث خفف الاتحاد الأوروبي قواعده، ولا توجد عقوبات أمريكية ثانوية لإضافة المزيد من القوة للخطوات الجديدة، كما أن الخلاف حول التأمين في تركيا لا يزال يطرح مشاكل، ورد فعل الكرملين العملي غير معروف إلى حد كبير، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مقدار الاضطراب المادي الذي قد تشهده إمدادات الخام الروسية. والأهم، من غير الواضح كيف سيكون رد فعل تحالف "أوبك بلس" خلال العام القادم.

في أول رد فعل لموسكو على الخطوات الغربية، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تقبل سقف 60 دولارا للبرميل لنفطها الخام الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي، فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تصدر نفطها بموجب سقف الأسعار، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

ليس من الواضح حتى الآن ما هو التأثير الفوري، إن وجد، الذي سيحدثه السقف السعري على تدفقات النفط الروسي، كما أنه ليس من المؤكد أن روسيا يمكنها الوصول إلى ما يكفي من الناقلات لشحن معظم نفطها بما يتجاوز سقف الأسعار الجديد لمجموعة السبع، خاصة مع إحجام شركات التأمين غير الأوروبية عن تغطية السفن القديمة، والتي أشترت روسيا العشرات منها للالتفاف على العقوبات.